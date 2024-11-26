https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bati-mudahale-etmeye-calismisti-gurcistan-14-aralikta-ulke-icin-kritik-cumhurbaskanligi-secimine-1090842582.html

Batı müdahale etmeye çalışmıştı: Gürcistan, 14 Aralık'ta ülke için kritik Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor

Batı müdahale etmeye çalışmıştı: Gürcistan, 14 Aralık'ta ülke için kritik Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda parlamento seçimi yapılan Gürcistan'da 14 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağı duyuruldu. Seçim, Gürcistan'ın şu anki Cumhurbaşkanı 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T15:01+0300

2024-11-26T15:01+0300

2024-11-26T15:01+0300

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Gürcistan Parlamentosu, cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Aralık’ta yapılacağını duyurdu. Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili’nin yönettiği oturumda, seçim takvimi belirlenmesi için oylama gerçekleştirildi.Muhalefet partilerinin 26 Ekim’deki parlamento seçim sonuçlarını tanımayarak oturuma katılmaması nedeniyle oylama yalnızca iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın milletvekilleriyle yapıldı. 85 milletvekilinin katıldığı oturumda, 80 'evet' oyu ile seçim tarihi onaylandı. Yeni seçilecek cumhurbaşkanının yemin töreninin ise 29 Aralık’ta düzenleneceği açıklandı.Cumhurbaşkanını Seçim Kurulu belirleyecekParlamento Başkanı Papuaşvili, yeni cumhurbaşkanının 5 yıllık görev süresi için seçileceğini belirtti. Gürcistan tarihinde ilk kez, cumhurbaşkanı 300 kişilik bir seçim kurulu tarafından belirlenecek. Papuaşvili, seçim kurulunun parlamentonun 150 üyesi, Abhazya ve Acara yüksek konseylerinin üyeleri ve ülkenin çeşitli belediyelerinden gelen temsilcilerden oluşacağını ifade etti.Seçimin, 14 Aralık sabahı parlamento binasında başlayacağını belirten Papuaşvili, adayın seçilebilmesi için oyların üçte ikisini alması gerektiğini hatırlattı. İlk turda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, aynı gün ikinci tur yapılacak.Aşırı NATO ve AB yanlısı Cumhurbaşkanı Zurabişvili görevde bulunuyor Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 28 Kasım 2018’de ülkenin beşinci ve ilk kadın cumhurbaşkanı olarak göreve gelmişti. 2017’de Anayasa’da yapılan değişiklikle, 2024’ten itibaren cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından değil, seçim kurulu aracılığıyla seçilmesi kararlaştırılmıştı.İktidardaki parti ile cumhurbaşkanının sürekli karşı karşıya gelmesi ülke içinde büyük bir dengesizlik yarattığı biliniyor.Gürcü Partisi seçimi kazandığında da Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçimin tanınmaması çağrısı yapmıştı. Gürcü Rüyası neyi savunuyor?Hali hazırda iktidarda olan partinin muhalif koalisyon ile açık farkları bulunuyor. Gürcü Rüyası Rusya ve Batı arasında dengeli bir dış politikayı tercih ederken, muhalefetteki koalisyon direkt olarak Gürcistan'ın Rusya ile ilişkinin kesilmesini ve yaptırımların uygulanmasını istiyordu.Bunun yanında parti, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı sunmuş, yabancı ajan yasası ile ülkedeki dış ülkeler tarafından fonlanan STK'ların ülke siyasetine etkisi azaltılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/gurcu-ruyasi-partisi-parlamento-secimlerini-kazandi--1089712104.html

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