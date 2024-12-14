https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/brezilya-devlet-baskani-lula-yogun-bakimdan-cikti--1091526129.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula, yoğun bakımdan çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Lula, yoğun bakımdan çıktı
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle geçirdiği iki ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıktı. Sağlığının iyiye gittiğini belirten... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T09:32+0300
2024-12-14T09:32+0300
2024-12-14T09:32+0300
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luiz inacio lula da silva
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yoğun bakım
ameliyat
sağlık
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak yapılan iki operasyonun ardından yoğun bakımdan çıktı. Lula da Silva, sosyal medya platformu X’te paylaştığı bir videoda, doktoruyla birlikte hastane koridorlarında yürürken görüldü.Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Lula, kendisini oldukça iyi hissettiğini belirterek, “Lütfen sakin olun, iyiyim ve güçlüyüm. En kısa sürede evime dönüp çalışmaya başlamak istiyorum. Sevgi dolu mesajlarınız bana güç veriyor.” dedi.Devlet Başkanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, Lula da Silva’nın bir süre daha hastanede gözetim altında tutulması ve sağlık durumunun yakından izlenmesi planlanıyor.Hastane yetkilileri ise yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı’nın normal şekilde beslenebildiğini ve hastane koridorlarında rahatça yürüyebildiğini belirtti.Ekim ayında evinde düşerek baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Lula da Silva’ya, yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat kararı verilmişti. İlk ameliyatını 10 Aralık’ta geçiren Lula, dün bir kez daha ameliyat olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-beyin-kanamasi-nedeniyle-ameliyat-oldu-1091367927.html
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luiz inacio lula da silva, brezilya, devlet başkanı, hastane, yoğun bakım, ameliyat, sağlık
luiz inacio lula da silva, brezilya, devlet başkanı, hastane, yoğun bakım, ameliyat, sağlık
Brezilya Devlet Başkanı Lula, yoğun bakımdan çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle geçirdiği iki ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıktı. Sağlığının iyiye gittiğini belirten Lula, “Güçlüyüm ve çalışmaya hazırım.” dedi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak yapılan iki operasyonun ardından yoğun bakımdan çıktı. Lula da Silva, sosyal medya platformu X’te paylaştığı bir videoda, doktoruyla birlikte hastane koridorlarında yürürken görüldü.
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Lula, kendisini oldukça iyi hissettiğini belirterek, “Lütfen sakin olun, iyiyim ve güçlüyüm. En kısa sürede evime dönüp çalışmaya başlamak istiyorum. Sevgi dolu mesajlarınız bana güç veriyor.” dedi.
Devlet Başkanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, Lula da Silva’nın bir süre daha hastanede gözetim altında tutulması ve sağlık durumunun yakından izlenmesi planlanıyor.
Hastane yetkilileri ise yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı’nın normal şekilde beslenebildiğini ve hastane koridorlarında rahatça yürüyebildiğini belirtti.
Ekim ayında evinde düşerek baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Lula da Silva’ya, yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat kararı verilmişti. İlk ameliyatını 10 Aralık’ta geçiren Lula, dün bir kez daha ameliyat olmuştu.