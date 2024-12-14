Brezilya Devlet Başkanı Lula, yoğun bakımdan çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
“Bakanlar TBMM’de neden gergin?”
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihten bugüne korku filmlerinin gelişimi, tarzları, klişeleri ve kişileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Sığınmacı meselesi ve Suriye
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
09:13
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
09:32
1 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
09:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
16:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/brezilya-devlet-baskani-lula-yogun-bakimdan-cikti--1091526129.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula, yoğun bakımdan çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Lula, yoğun bakımdan çıktı
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle geçirdiği iki ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıktı. Sağlığının iyiye gittiğini belirten... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T09:32+0300
2024-12-14T09:32+0300
dünya
luiz inacio lula da silva
brezilya
devlet başkanı
hastane
yoğun bakım
ameliyat
sağlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/02/1075934525_0:114:2197:1350_1920x0_80_0_0_e9b8da2fdb974e40db3ae46595ad4f6a.jpg
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak yapılan iki operasyonun ardından yoğun bakımdan çıktı. Lula da Silva, sosyal medya platformu X’te paylaştığı bir videoda, doktoruyla birlikte hastane koridorlarında yürürken görüldü.Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Lula, kendisini oldukça iyi hissettiğini belirterek, “Lütfen sakin olun, iyiyim ve güçlüyüm. En kısa sürede evime dönüp çalışmaya başlamak istiyorum. Sevgi dolu mesajlarınız bana güç veriyor.” dedi.Devlet Başkanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, Lula da Silva’nın bir süre daha hastanede gözetim altında tutulması ve sağlık durumunun yakından izlenmesi planlanıyor.Hastane yetkilileri ise yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı’nın normal şekilde beslenebildiğini ve hastane koridorlarında rahatça yürüyebildiğini belirtti.Ekim ayında evinde düşerek baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Lula da Silva’ya, yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat kararı verilmişti. İlk ameliyatını 10 Aralık’ta geçiren Lula, dün bir kez daha ameliyat olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-beyin-kanamasi-nedeniyle-ameliyat-oldu-1091367927.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/02/1075934525_123:0:2075:1464_1920x0_80_0_0_9f70456c61f57c0b01837a93cd457c71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
luiz inacio lula da silva, brezilya, devlet başkanı, hastane, yoğun bakım, ameliyat, sağlık
luiz inacio lula da silva, brezilya, devlet başkanı, hastane, yoğun bakım, ameliyat, sağlık

Brezilya Devlet Başkanı Lula, yoğun bakımdan çıktı

09:32 14.12.2024
© İHA / Andre BorgesLuiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© İHA / Andre Borges
Abone ol
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle geçirdiği iki ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıktı. Sağlığının iyiye gittiğini belirten Lula, “Güçlüyüm ve çalışmaya hazırım.” dedi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak yapılan iki operasyonun ardından yoğun bakımdan çıktı. Lula da Silva, sosyal medya platformu X’te paylaştığı bir videoda, doktoruyla birlikte hastane koridorlarında yürürken görüldü.
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Lula, kendisini oldukça iyi hissettiğini belirterek, “Lütfen sakin olun, iyiyim ve güçlüyüm. En kısa sürede evime dönüp çalışmaya başlamak istiyorum. Sevgi dolu mesajlarınız bana güç veriyor.” dedi.
Devlet Başkanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, Lula da Silva’nın bir süre daha hastanede gözetim altında tutulması ve sağlık durumunun yakından izlenmesi planlanıyor.
Hastane yetkilileri ise yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı’nın normal şekilde beslenebildiğini ve hastane koridorlarında rahatça yürüyebildiğini belirtti.
Ekim ayında evinde düşerek baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Lula da Silva’ya, yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat kararı verilmişti. İlk ameliyatını 10 Aralık’ta geçiren Lula, dün bir kez daha ameliyat olmuştu.
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
DÜNYA
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu
10 Aralık, 16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала