Gürcistan'da bir restoranın yatakhanesinde 12 kişinin cansız bedeni bulundu

Gudauri'de bulunan bir Hint restoranının birinci katındaki uyku odasında, muhtemelen aynı işletmede çalışan 12 kişinin cesedi bulundu. İlk bakışta cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmamıştır. Ayrıca soruşturmanın ön bilgilerine göre, odanın yakınındaki kapalı bir odaya bir jeneratör yerleşik halde idi. Bu jeneratör dün, muhtemelen tesisin elektriği kesildikten sonra çalıştırıldı.