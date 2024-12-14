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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistanda-bir-restoranin-yatakhanesinde-12-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-1091548384.html
Gürcistan'da bir restoranın yatakhanesinde 12 kişinin cansız bedeni bulundu
Gürcistan'da bir restoranın yatakhanesinde 12 kişinin cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Gürcistan'ın kayak merkezi olarak kabul edilen Gudauri'deki bir restoranda 12 kişinin cesedi bulundu. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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gürcistan içişleri bakanlığı
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Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gudauri'deki bir kayak merkezinde bulunan Hint restoranında 11'i yabancı 12 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölen 12 kişiden 11'inin yabancı ülke vatandaşı, birinin ise Gürcistan vatandaşı olduğu belitilirdi.Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler yer aldı:Söz konusu vakanın 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' kapsamında soruşturulduğu belirtilirken adli tıp uzmanlarının olay yerinde çalışmaya devam ettiği ifade edildi.
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gürcistan, gürcistan içişleri bakanlığı, içişleri bakanlığı, cansız beden, ceset, restoran
gürcistan, gürcistan içişleri bakanlığı, içişleri bakanlığı, cansız beden, ceset, restoran

Gürcistan'da bir restoranın yatakhanesinde 12 kişinin cansız bedeni bulundu

22:14 14.12.2024
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Gürcistan'ın kayak merkezi olarak kabul edilen Gudauri'deki bir restoranda 12 kişinin cesedi bulundu.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gudauri'deki bir kayak merkezinde bulunan Hint restoranında 11'i yabancı 12 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölen 12 kişiden 11'inin yabancı ülke vatandaşı, birinin ise Gürcistan vatandaşı olduğu belitilirdi.
Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler yer aldı:
Gudauri'de bulunan bir Hint restoranının birinci katındaki uyku odasında, muhtemelen aynı işletmede çalışan 12 kişinin cesedi bulundu. İlk bakışta cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmamıştır. Ayrıca soruşturmanın ön bilgilerine göre, odanın yakınındaki kapalı bir odaya bir jeneratör yerleşik halde idi. Bu jeneratör dün, muhtemelen tesisin elektriği kesildikten sonra çalıştırıldı.
Söz konusu vakanın 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' kapsamında soruşturulduğu belirtilirken adli tıp uzmanlarının olay yerinde çalışmaya devam ettiği ifade edildi.
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