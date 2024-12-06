https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/kredi-kartiyla-sigara-alanlar-dikkat-komisyon-ucreti-farkina-200-bin-lira-ceza-1091257261.html
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat: Komisyon ücreti farkına 200 bin lira ceza
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat: Komisyon ücreti farkına 200 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Kredi kartıyla sigara alımında bazı işletmelerin komisyon ücreti alması tüketiciler arasında mağduriyete yol açıyor. Tütün ürünlerinde kredi kartına fark... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T17:29+0300
2024-12-06T17:29+0300
2024-12-06T17:33+0300
türkiye
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
elektronik sigara
sigara içmek
kredi kartı
kredi kartı dolandırıcılığı
komisyon
ücret
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Kredi kartıyla tütün ürünü satışında komisyon ücreti alan işletmeye 200 bin lira ceza kesilecek.Bazı işletmelerin kredi kartıyla tütün ürünü alan müşterilerden komisyon ücreti almasının Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi gereğince yasaya aykırı olduğu açıklandı. Müşteri tarafından şikayet edilmesi durumunda işletmeye 200 bin lira ceza kesileceği belirtildi. Konu hakkında açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık ''Yasaya göre üye iş yerleri, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alamıyor ancak Türkiye'de bu uygulamanın ihlal edildiği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili açıklamada bulunarak kredi kartından fark veya komisyon alan işletmelere 200 bin lira ceza kesileceğini duyurmuştu. Bu durumla karşılaşan tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunması gerekir'' açıklamasında bulundu.Kredi kartında komisyon farkı ne kadar?Bazı işletmeler tarafından sigara veya tütün ürünü satışında kredi kartı kullanımında 3 ile 5 lira arasında kesinti yapıldığı ifade edildi. Komisyon alan işletmelerin yasaya uymadığı ve tüketici tarafından şikayet edilmesi gerektiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/alkol-ve-sigara-satanlara-kamera-sarti-uyarisi-1090685162.html
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sigara, sigara paketi, sigara yasağı, elektronik sigara, sigara içmek, kredi kartı, kredi kartı dolandırıcılığı, komisyon, ücret, fark
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat: Komisyon ücreti farkına 200 bin lira ceza
17:29 06.12.2024 (güncellendi: 17:33 06.12.2024)
Kredi kartıyla sigara alımında bazı işletmelerin komisyon ücreti alması tüketiciler arasında mağduriyete yol açıyor. Tütün ürünlerinde kredi kartına fark alınmasının Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi gereğince yasaya aykırı olduğu açıklandı. Fark alan işletmelere şikayet halinde 200 bin lira ceza kesileceği belirtildi.
Kredi kartıyla tütün ürünü satışında komisyon ücreti alan işletmeye 200 bin lira ceza kesilecek.
Bazı işletmelerin kredi kartıyla tütün ürünü alan müşterilerden komisyon ücreti almasının Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi gereğince yasaya aykırı olduğu açıklandı. Müşteri tarafından şikayet edilmesi durumunda işletmeye 200 bin lira ceza kesileceği belirtildi. Konu hakkında açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık ''Yasaya göre üye iş yerleri, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alamıyor ancak Türkiye'de bu uygulamanın ihlal edildiği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili açıklamada bulunarak kredi kartından fark veya komisyon alan işletmelere 200 bin lira ceza kesileceğini duyurmuştu. Bu durumla karşılaşan tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunması gerekir'' açıklamasında bulundu.
Kredi kartında komisyon farkı ne kadar?
Bazı işletmeler tarafından sigara veya tütün ürünü satışında kredi kartı kullanımında 3 ile 5 lira arasında kesinti yapıldığı ifade edildi. Komisyon alan işletmelerin yasaya uymadığı ve tüketici tarafından şikayet edilmesi gerektiği açıklandı.