https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/fransada-silahli-saldiri-5-kisi-olduruldu-1091550091.html
Fransa’da silahlı saldırı: 5 kişi öldürüldü
Fransa’da silahlı saldırı: 5 kişi öldürüldü
Sputnik Türkiye
Fransa'nın kuzeyindeki Dunkerque kenti yakınlarında, aralarında göçmenlerin de bulunduğu 5 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T23:19+0300
2024-12-14T23:19+0300
2024-12-14T23:19+0300
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Ulusal basındaki haberlere göre, Dunkerque yakınlarında yerel saatle 16.00 sularında öldürülen 5 kişiden 2'sinin göçmen, 2'sinin ise güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi. Cinayetlerin 4'ü Loon-Plage kasabasında, biri ise Wormhout kasabasında meydana geldi.Olaya ilişkin açıklama yapan 'Utopia 56' isimli yardım kuruluşunun sorumlusu Salome Bahri, yerel saatle 16.15'te Loon-Plage'da göçmenlerin bulunduğu bir kampta silah sesleri duyulduğunu söyledi.Bahri, silah seslerinin ardından ekibine kamp alanını terk etmeleri talimatı verdiğini, dernek çalışanlarının bölgeden tahliye edildiğini ve olay yerinde çok sayıda polis ve itfaiye ve sağlık ekibinin geldiğini ifade etti.Göçmen kampındaki saldırıda yaralananların da olduğu ve bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin bunlara ilk müdahaleyi yaptığı kaydedildi.Loon-Plage'daki saldırının faili olduğunu düşünülen 22 yaşındaki şüpheli jandarmaya teslim oldu.Arabasında 3 silah bulunan şüphelinin ifadesi alınırken, Dunkerque Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Wormhout kasabasındaki olayda ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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avrupa, fransa, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı, göçmen
avrupa, fransa, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı, göçmen
Fransa’da silahlı saldırı: 5 kişi öldürüldü
Fransa'nın kuzeyindeki Dunkerque kenti yakınlarında, aralarında göçmenlerin de bulunduğu 5 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Dunkerque yakınlarında yerel saatle 16.00 sularında öldürülen 5 kişiden 2'sinin göçmen, 2'sinin ise güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi. Cinayetlerin 4'ü Loon-Plage kasabasında, biri ise Wormhout kasabasında meydana geldi.
Olaya ilişkin açıklama yapan 'Utopia 56' isimli yardım kuruluşunun sorumlusu Salome Bahri, yerel saatle 16.15'te Loon-Plage'da göçmenlerin bulunduğu bir kampta silah sesleri duyulduğunu söyledi.
Bahri, silah seslerinin ardından ekibine kamp alanını terk etmeleri talimatı verdiğini, dernek çalışanlarının bölgeden tahliye edildiğini ve olay yerinde çok sayıda polis ve itfaiye ve sağlık ekibinin geldiğini ifade etti.
Göçmen kampındaki saldırıda yaralananların da olduğu ve bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin bunlara ilk müdahaleyi yaptığı kaydedildi.
Loon-Plage'daki saldırının faili olduğunu düşünülen 22 yaşındaki şüpheli jandarmaya teslim oldu.
Arabasında 3 silah bulunan şüphelinin ifadesi alınırken, Dunkerque Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Wormhout kasabasındaki olayda ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.