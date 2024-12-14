https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/emlakci-kavgasi-silahli-catismaya-donustu-2-kisi-hayatini-kaybetti-1091526831.html

Emlakçı kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Emlakçı kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kadıköy’de alacak verecek tartışması yaşayan 2 emlakçı buluştukları müteahhit ofisinde silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda 2 emlakçı hayatını kaybetti. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

emlakçı

kadıköy

kavga

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Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 emlakçı hayatını kaybetti. İddiaya göre, alacak verecek meselesini çözmek için bir müteahhitin ofisinde bir araya gelen emlakçılar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların yanında taşıdıkları silahları çekmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Olay yerinde iki emlakçı da hayatını kaybetti.Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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