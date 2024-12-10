Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de siyasi süreç nasıl işleyecek?
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-beyin-kanamasi-nedeniyle-ameliyat-oldu-1091367927.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu
Sputnik Türkiye
Ekim ayında evinde düşerek başını yaralayan 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T16:29+0300
2024-12-10T16:29+0300
dünya
brezilya
sao paolo
luiz inacio lula da silva
lula da silva
ameliyat
beyin kanaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084873246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2978028157dbf69ac819154f6783b2b.jpg
Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu. Ekim ayında düşmesiyle bağlantılı olduğu açıklanan beyin kanaması nedeniyle acilen Sao Paolo'da bir hastanede ameliyat olan Lula da Silva'nın durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde izlendiği bildirildi. 79 yaşındaki devlet başkanının muhtemelen 48 saat daha yoğun bakımda kalacağı açıklandı. Devlet Başkanı Sözcüsü Paulo Pimenta, 'devlet başkanının durumu stabil, bilinci açık ve sakin' olduğunu duyurdu. Lula'nın Ekim ayında evinde düşerek başının arkasını vurduğu açıklandı. Buna bağlı olarak pazartesi günü kongre liderleriyle yaptığı bir görüşme sırasında şiddetli baş ağrısı yaşayan Başkan acilen hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kaza-sonrasi-79-yasindaki-brezilya-devlet-baskani-luladan-egzersiz-goruntuleriyle-saglikliyim-1090387520.html
brezilya
sao paolo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084873246_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_8a9959acbe9129ba5c315e8a0fb361b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brezilya, sao paolo, luiz inacio lula da silva, lula da silva, ameliyat, beyin kanaması
brezilya, sao paolo, luiz inacio lula da silva, lula da silva, ameliyat, beyin kanaması

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu

16:29 10.12.2024
© AP Photo / Eraldo PeresLuiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Abone ol
Ekim ayında evinde düşerek başını yaralayan 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçtiğini açıklayan doktorlar, devlet başkanının durumunun stabil olduğunu söyledi.
Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu. Ekim ayında düşmesiyle bağlantılı olduğu açıklanan beyin kanaması nedeniyle acilen Sao Paolo'da bir hastanede ameliyat olan Lula da Silva'nın durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde izlendiği bildirildi.
79 yaşındaki devlet başkanının muhtemelen 48 saat daha yoğun bakımda kalacağı açıklandı. Devlet Başkanı Sözcüsü Paulo Pimenta, 'devlet başkanının durumu stabil, bilinci açık ve sakin' olduğunu duyurdu. Lula'nın Ekim ayında evinde düşerek başının arkasını vurduğu açıklandı. Buna bağlı olarak pazartesi günü kongre liderleriyle yaptığı bir görüşme sırasında şiddetli baş ağrısı yaşayan Başkan acilen hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
YAŞAM
Kaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı
14 Kasım, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала