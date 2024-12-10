https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-beyin-kanamasi-nedeniyle-ameliyat-oldu-1091367927.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu
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Ekim ayında evinde düşerek başını yaralayan 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T16:29+0300
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Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu. Ekim ayında düşmesiyle bağlantılı olduğu açıklanan beyin kanaması nedeniyle acilen Sao Paolo'da bir hastanede ameliyat olan Lula da Silva'nın durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde izlendiği bildirildi. 79 yaşındaki devlet başkanının muhtemelen 48 saat daha yoğun bakımda kalacağı açıklandı. Devlet Başkanı Sözcüsü Paulo Pimenta, 'devlet başkanının durumu stabil, bilinci açık ve sakin' olduğunu duyurdu. Lula'nın Ekim ayında evinde düşerek başının arkasını vurduğu açıklandı. Buna bağlı olarak pazartesi günü kongre liderleriyle yaptığı bir görüşme sırasında şiddetli baş ağrısı yaşayan Başkan acilen hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kaza-sonrasi-79-yasindaki-brezilya-devlet-baskani-luladan-egzersiz-goruntuleriyle-saglikliyim-1090387520.html
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brezilya, sao paolo, luiz inacio lula da silva, lula da silva, ameliyat, beyin kanaması
brezilya, sao paolo, luiz inacio lula da silva, lula da silva, ameliyat, beyin kanaması
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu
Ekim ayında evinde düşerek başını yaralayan 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçtiğini açıklayan doktorlar, devlet başkanının durumunun stabil olduğunu söyledi.
Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu. Ekim ayında düşmesiyle bağlantılı olduğu açıklanan beyin kanaması nedeniyle acilen Sao Paolo'da bir hastanede ameliyat olan Lula da Silva'nın durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde izlendiği bildirildi.
79 yaşındaki devlet başkanının muhtemelen 48 saat daha yoğun bakımda kalacağı açıklandı. Devlet Başkanı Sözcüsü Paulo Pimenta, 'devlet başkanının durumu stabil, bilinci açık ve sakin' olduğunu duyurdu. Lula'nın Ekim ayında evinde düşerek başının arkasını vurduğu açıklandı. Buna bağlı olarak pazartesi günü kongre liderleriyle yaptığı bir görüşme sırasında şiddetli baş ağrısı yaşayan Başkan acilen hastaneye kaldırıldı.