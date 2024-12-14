https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bodrumda-sahipsiz-kopekler-600-tavugu-telef-etti-1091534892.html
Bodrum'da sahipsiz köpekler 600 tavuğu telef etti
Bodrum'da sahipsiz köpekler 600 tavuğu telef etti
Sputnik Türkiye
Bodrum'da tavuk üretilen bir çiftliğe giren sahipsiz köpekler 600 tavuğu telef etti. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T14:20+0300
2024-12-14T14:20+0300
2024-12-14T14:23+0300
türkiye
bodrum
tavuk
tavuk çiftliği
başıboş sokak köpeği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102955/03/1029550355_0:285:5292:3262_1920x0_80_0_0_eb6202388add48d164a0f4844bbfe3cf.jpg
Bodrum Bitez'de çadırdan kurulan kümese giren başıboş köpekler, kümesteki 600 tavuğu telef etti. Bodrum Bitez Mahallesi'nde bahçe peyzaj işiyle uğraşan 45 yaşındaki Ali Sulak, kiraladığı araziye çadırdan kümes kurarak, tavuk üretimine başladı. Kümese gittiğinde tavuklarının telef olduğunu gören Sulak, güvenlik kamerasını izleyince sahipsiz köpeklerin hayvanlarına saldırdığını tespit etti. Sulak, kredi çekerek aldığı tavukların sahipsiz köpekler tarafından telef edildiğini söyledi.Maddi kayıp yaşadığını anlatan Sulak, "Nisan ayında da yine sahipsiz köpekler kümesime girip, 700 tavuğumu telef etmişti. Zor şartlarda yine kredi çekerek tavuk alıp, üretime devam etmiştim. Şimdi de 600 tavuğum telef oldu, 300 bin lira zararım var." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sokak-kopegini-uyusturmak-isterken-uyusturucu-tabancasiyla-kendini-vurdu-1089792122.html
türkiye
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102955/03/1029550355_283:0:5011:3546_1920x0_80_0_0_5d7df5a3727de17710b140adc1cdf680.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bodrum, tavuk, tavuk çiftliği, başıboş sokak köpeği
bodrum, tavuk, tavuk çiftliği, başıboş sokak köpeği
Bodrum'da sahipsiz köpekler 600 tavuğu telef etti
14:20 14.12.2024 (güncellendi: 14:23 14.12.2024)
Bodrum'da tavuk üretilen bir çiftliğe giren sahipsiz köpekler 600 tavuğu telef etti.
Bodrum Bitez'de çadırdan kurulan kümese giren başıboş köpekler, kümesteki 600 tavuğu telef etti.
Bodrum Bitez Mahallesi'nde bahçe peyzaj işiyle uğraşan 45 yaşındaki Ali Sulak, kiraladığı araziye çadırdan kümes kurarak, tavuk üretimine başladı. Kümese gittiğinde tavuklarının telef olduğunu gören Sulak, güvenlik kamerasını izleyince sahipsiz köpeklerin hayvanlarına saldırdığını tespit etti. Sulak, kredi çekerek aldığı tavukların sahipsiz köpekler tarafından telef edildiğini söyledi.
Maddi kayıp yaşadığını anlatan Sulak, "Nisan ayında da yine sahipsiz köpekler kümesime girip, 700 tavuğumu telef etmişti. Zor şartlarda yine kredi çekerek tavuk alıp, üretime devam etmiştim. Şimdi de 600 tavuğum telef oldu, 300 bin lira zararım var." diye konuştu.