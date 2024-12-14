https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bodrumda-sahipsiz-kopekler-600-tavugu-telef-etti-1091534892.html

Bodrum'da sahipsiz köpekler 600 tavuğu telef etti

Bodrum'da sahipsiz köpekler 600 tavuğu telef etti

Sputnik Türkiye

Bodrum'da tavuk üretilen bir çiftliğe giren sahipsiz köpekler 600 tavuğu telef etti. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T14:20+0300

2024-12-14T14:20+0300

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türkiye

bodrum

tavuk

tavuk çiftliği

başıboş sokak köpeği

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Bodrum Bitez'de çadırdan kurulan kümese giren başıboş köpekler, kümesteki 600 tavuğu telef etti. Bodrum Bitez Mahallesi'nde bahçe peyzaj işiyle uğraşan 45 yaşındaki Ali Sulak, kiraladığı araziye çadırdan kümes kurarak, tavuk üretimine başladı. Kümese gittiğinde tavuklarının telef olduğunu gören Sulak, güvenlik kamerasını izleyince sahipsiz köpeklerin hayvanlarına saldırdığını tespit etti. Sulak, kredi çekerek aldığı tavukların sahipsiz köpekler tarafından telef edildiğini söyledi.Maddi kayıp yaşadığını anlatan Sulak, "Nisan ayında da yine sahipsiz köpekler kümesime girip, 700 tavuğumu telef etmişti. Zor şartlarda yine kredi çekerek tavuk alıp, üretime devam etmiştim. Şimdi de 600 tavuğum telef oldu, 300 bin lira zararım var." diye konuştu.

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bodrum, tavuk, tavuk çiftliği, başıboş sokak köpeği