https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bati-basini-blinken-iraktan-iranin-suriyeye-silah-gondermesini-engellemesini-istedi-1091521216.html
Batı basını: Blinken Irak'tan İran'ın Suriye'ye silah göndermesini engellemesini istedi
Batı basını: Blinken Irak'tan İran'ın Suriye'ye silah göndermesini engellemesini istedi
Sputnik Türkiye
Bloomberg, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Irak'tan İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istediğini aktardı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T01:24+0300
2024-12-14T01:24+0300
2024-12-14T01:23+0300
dünya
antony blinken
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muhammed şiya es-sudani
irak
iran
suriye
silah tedariki
washington
hükümet
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Bloomberg'in ismini açıklamadığı ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istedi.Haberde, “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Bağdat'a süriz bir ziyarette bulunarak Irak başbakanından İran'ın ülke üzerinden Suriye'ye silah ve diğer teçhizat türlerini aktarmasını engellemesini istedi” ifadelerine yer verildi.Ajansın kaynağına göre Blinken, Suriye'de durumun istikrarsız olduğunu belirterek, Washington'un Irak'tan İran destekli gruplar tarafından kullanılabilecek ya da ülkeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek silahların ülkeye girmesini engellemesini istediğini vurguladı.Ajansa göre Blinkenayrıca Sudani'den Irak'ta zaman zaman ülkede konuşlu ABD askerlerine saldıran İran destekli gruplara karşı sert önlemler almasını istedi.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Blinken'in Bağdat'ta Sudani ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Washington'un Suriye'de kapsayıcı bir sivil hükümet kurulmasınıamaçlayan geçiş sürecini destekleme kararlılığını bir kez daha teyit ettiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cumhurbaskani-erdogan-ve-abd-disisleri-bakani-blinken-gorusmesinde-neler-konusuldu-1091477134.html
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antony blinken, abd, muhammed şiya es-sudani , irak, iran, suriye, silah tedariki, washington, hükümet, bloomberg
antony blinken, abd, muhammed şiya es-sudani , irak, iran, suriye, silah tedariki, washington, hükümet, bloomberg
Batı basını: Blinken Irak'tan İran'ın Suriye'ye silah göndermesini engellemesini istedi
Bloomberg, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Irak'tan İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istediğini aktardı.
Bloomberg'in ismini açıklamadığı ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istedi.
Haberde, “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Bağdat'a süriz bir ziyarette bulunarak Irak başbakanından İran'ın ülke üzerinden Suriye'ye silah ve diğer teçhizat türlerini aktarmasını engellemesini istedi” ifadelerine yer verildi.
Ajansın kaynağına göre Blinken, Suriye'de durumun istikrarsız olduğunu belirterek, Washington'un Irak'tan İran destekli gruplar tarafından kullanılabilecek ya da ülkeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek silahların ülkeye girmesini engellemesini istediğini vurguladı.
Ajansa göre Blinkenayrıca Sudani'den Irak'ta zaman zaman ülkede konuşlu ABD askerlerine saldıran İran destekli gruplara karşı sert önlemler almasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Blinken'in Bağdat'ta Sudani ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Washington'un Suriye'de kapsayıcı bir sivil hükümet kurulmasınıamaçlayan geçiş sürecini destekleme kararlılığını bir kez daha teyit ettiği belirtilmişti.