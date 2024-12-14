https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bati-basini-blinken-iraktan-iranin-suriyeye-silah-gondermesini-engellemesini-istedi-1091521216.html

Batı basını: Blinken Irak'tan İran'ın Suriye'ye silah göndermesini engellemesini istedi

Batı basını: Blinken Irak'tan İran'ın Suriye'ye silah göndermesini engellemesini istedi

Sputnik Türkiye

Bloomberg, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Irak'tan İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istediğini aktardı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T01:24+0300

2024-12-14T01:24+0300

2024-12-14T01:23+0300

dünya

antony blinken

abd

muhammed şiya es-sudani

irak

iran

suriye

silah tedariki

washington

hükümet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083385298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a4a7ba6c8806a091a7710674e1c6b55.jpg

Bloomberg'in ismini açıklamadığı ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istedi.Haberde, “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Bağdat'a süriz bir ziyarette bulunarak Irak başbakanından İran'ın ülke üzerinden Suriye'ye silah ve diğer teçhizat türlerini aktarmasını engellemesini istedi” ifadelerine yer verildi.Ajansın kaynağına göre Blinken, Suriye'de durumun istikrarsız olduğunu belirterek, Washington'un Irak'tan İran destekli gruplar tarafından kullanılabilecek ya da ülkeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek silahların ülkeye girmesini engellemesini istediğini vurguladı.Ajansa göre Blinkenayrıca Sudani'den Irak'ta zaman zaman ülkede konuşlu ABD askerlerine saldıran İran destekli gruplara karşı sert önlemler almasını istedi.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Blinken'in Bağdat'ta Sudani ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Washington'un Suriye'de kapsayıcı bir sivil hükümet kurulmasınıamaçlayan geçiş sürecini destekleme kararlılığını bir kez daha teyit ettiği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cumhurbaskani-erdogan-ve-abd-disisleri-bakani-blinken-gorusmesinde-neler-konusuldu-1091477134.html

irak

iran

suriye

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, abd, muhammed şiya es-sudani , irak, iran, suriye, silah tedariki, washington, hükümet, bloomberg