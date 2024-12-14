https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bati-basini-batili-liderler-zelenskiy-ile-ukraynaya-asker-gonderme-konusunu-gorusecek-1091546133.html
Batı basını: Batılı liderler Zelenskiy ile Ukrayna'ya asker gönderme konusunu görüşecek
Batı basını: Batılı liderler Zelenskiy ile Ukrayna'ya asker gönderme konusunu görüşecek
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) ve NATO liderlerinin Zelenskiy ile Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunu görüşeceği aktarıldı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T19:43+0300
2024-12-14T19:43+0300
2024-12-14T19:42+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
vladimir zelenskiy
barış gücü
ukrayna
batı
rusya dış istihbarat servisi (svr)
nato
brüksel
mark rutte
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Politico'nun haberine göre, Vladimir Zelenskiy'in davet edildiği Brüksel'deki Avrupalı liderler toplantısında Ukrayna'ya AB barış gücünün gönderilmesi konusu görüşülecek.Haberde, “Avrupalı liderler, Vladimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelerek barış planlarını ve Ukrayna'ya olası barış gücü konuşlandırılması konusunu görüşecek” ifadelerine yer verildi.Habere göre 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak toplantıya Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katılacak.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) basın bürosu, Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık100 bin kişilik bir sözde ‘barışı gücü’ konuşlandırmayı planladığını belirtmişti. SVR bunun Ukrayna'nın fiili işgaline dönüşeceğini savunuyor.Kremlin, barış gücü birliklerinin konuşlandırılmasının ancak çatışmanın ilgili taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Batı'nın Ukrayna'ya 'barış gücü' gönderme planlarının provokatif olduğunu ve Batılı ülkelerin Moskova ile çatışmayı daha da derinleştirme niyetini ortaya koyduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusyadan-kuresel-savas-uyarisi-avrasya-merkezli-olabilir-1091350421.html
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avrupa birliği, vladimir zelenskiy, barış gücü, ukrayna, batı, rusya dış istihbarat servisi (svr), nato, brüksel, mark rutte, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı
avrupa birliği, vladimir zelenskiy, barış gücü, ukrayna, batı, rusya dış istihbarat servisi (svr), nato, brüksel, mark rutte, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı
Batı basını: Batılı liderler Zelenskiy ile Ukrayna'ya asker gönderme konusunu görüşecek
Avrupa Birliği (AB) ve NATO liderlerinin Zelenskiy ile Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunu görüşeceği aktarıldı.
Politico'nun haberine göre, Vladimir Zelenskiy'in davet edildiği Brüksel'deki Avrupalı liderler toplantısında Ukrayna'ya AB barış gücünün gönderilmesi konusu görüşülecek.
Haberde, “Avrupalı liderler, Vladimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelerek barış planlarını ve Ukrayna'ya olası barış gücü konuşlandırılması konusunu görüşecek” ifadelerine yer verildi.
Habere göre 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak toplantıya Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katılacak.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) basın bürosu, Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık100 bin kişilik bir sözde ‘barışı gücü’ konuşlandırmayı planladığını belirtmişti. SVR bunun Ukrayna'nın fiili işgaline dönüşeceğini savunuyor.
Kremlin, barış gücü birliklerinin konuşlandırılmasının ancak çatışmanın ilgili taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Batı'nın Ukrayna'ya 'barış gücü' gönderme planlarının provokatif olduğunu ve Batılı ülkelerin Moskova ile çatışmayı daha da derinleştirme niyetini ortaya koyduğunu vurgulamıştı.