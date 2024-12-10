https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusyadan-kuresel-savas-uyarisi-avrasya-merkezli-olabilir-1091350421.html

Rusya'dan küresel savaş uyarısı: 'Avrasya merkezli olabilir'

Rusya'dan küresel savaş uyarısı: 'Avrasya merkezli olabilir'

Sputnik Türkiye

Batı'nın tahakkümünü devam ettirmek için küresel savaş çıkarma çabası içinde olacağını dışlamayan SVR Direktörü Narışkin, Anglo-Saksonların açık teröre... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T10:24+0300

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2024-12-10T10:24+0300

dünya

abd

fico

viktor orban

aleksandr vucic

avrasya

batı

washington

rusya dış istihbarat servisi (svr)

sergey narışkin

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Batı'nın, tahakkümünü sürdürmek için orta vadede Avrasya merkezli bir küresel savaş çıkarma girişiminde bulunabileceği uyarısında bulundu.Rusya'da yayın yapan 'Razvedçik' (İstihbaratçı) dergisine demeç veren Narışkin, dünyada yaşanan gelişmelerin ardından Batı'nın, tahakkümünü sürdürmek için en uç önlemlere başvurmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı.Narışkin, "Orta vadede yaşanabilecek olası senaryolardan biri, Batılılar tarafından Avrasya merkezli küresel silahlı çatışma başlatma girişimi olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki bu, küresel kapitalin doğrulanmış krizden çıkma yöntemidir" dedi.'Anglo-Saksonlar açık teröre yöneldi'Dünyadaki hakimiyetlerini kaybetmeleri nedeniyle Washington ve Londra'nın sinirlerinin yıprandığını kaydeden SVR Direktörü, bu iki başkentin açık teröre yöneldiğinin altını çizerek şunları söyledi:'Fico, Orban, Vucic ve tüm öne çıkan liderler hedefte'Narışkin, muhalifleri fiziksel olarak ortadan kaldırma girişimlerine Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimini, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'e yönelik ölüm tehditlerini örnek olarak sunup, kurulmakta olan çok kutuplu dünyada tüm öne çıkan liderlerin saldırıların hedefinde olduğunun altını çizdi. Dünyada ortak değerlere bağlı kalan ülkelerin artmasının umut verici olduğunu belirte SVR Direktörü, "Dünyada yeni, bir o kadar da kararlı ülkeler ortaya çıktı. Birlik olarak Anglo-Sakson maceralarına direnebilen ve her türlü sorunu kendi başlarına çözerek gezegenin 3. Dünya Savaşı'na sürüklenmesini önleyebilen farklı, daha sorumlu aktörler var" ifadelerini kullandı.'Ukrayna ordusu çöküşün eşiğinde'Demecinde Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekattaki son duruma da değinen Narışkin, stratejik üstünlüğün tüm cephelerde Rus ordusuna ait olduğunu vurguladı.Narışkin, Ukrayna ordusunun ise çöküşün eşiğinde olduğunu, Zelenskiy rejiminin meşruiyetini, buna bağlı olarak da anlaşma yapma kabiliyetini yitirdiğini sözlerine ekledi.

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