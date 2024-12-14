https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-dengeli-bir-cozum-icin-kararlilikla-calisiyoruz-1091548690.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Bakanlık... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T22:30+0300

2024-12-14T22:30+0300

2024-12-14T23:07+0300

politika

tbmm

asgari ücret tespit komisyonu

orta vadeli program (ovp)

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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asgari ücret

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin sadece sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini dile getirdi.Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını anımsatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:Işıkhan, 2025 yılı için kamu görevlileri ve emeklilere yüzde 6+5 oranında zam yapılmasının karara bağlandığını, enflasyon farklarının yüksek olması durumunda farkın maaşlara eklenmesiyle kamu görevlilerinin alım gücünü koruma yönündeki kararlılığın süreceğini belirtti.'İşsizlik oranı son 18 aydır tek hanelerde seyrediyor'İşsizlik oranının, son 18 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve Orta Vadeli Program hedefleriyle tam uyum içinde ilerlediğini belirten Işıkhan, "Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı, yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı ve iş gücüne katılma oranlarında beklenen artışa rağmen işsizlik oranını kalıcı olarak tek haneli seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, genç nüfusumuzun iş gücü piyasasına dahil olması konusunda da önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.TÜİK verilerine göre genç işsizlik oranının son 5 yılda 8.6 puan azalarak ekim ayı itibarıyla yüzde 16.6 seviyesine gerilediğini kaydeden Işıkhan, "Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı da dikkat çekici bir şekilde azalmaktadır. 2020 yılına kıyasla 2,1 puanlık bir düşüşle yüzde 26,3 seviyesine gerileyen bu oran, gençlerimizi daha fazla eğitim ve iş imkanıyla buluşturduğumuzun somut bir adımıdır" dedi.Kadın istihdamında önemli projeler gerçekleştirdiklerini, çeşitli projelerle kadınların çalışma hayatındaki yerini güçlendirdiklerini anlatan Işıkhan, İş Pozitif Programı ile 2024 yılında 750 bin kadını istihdama kazandırdıklarını söyledi.İş gücüne katılamayan kesimleri, çalışma hayatına entegre etmek için devreye aldıkları İşgücü Uyum Programı ile kadınlar, gençler, engelliler ve öğrencilerden oluşan 120 bin kişiyi istihdama teşvik ettiklerini bildiren Işıkhan, Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi ile her ailede en az bir kişinin çalışmasını hedeflediklerinin altını çizdi.'Yılbaşında inşallah emeklilerimizin aylıklarında kanuni düzenlemeler uyarınca gereken artışlar yapılacak'Bakan Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki vizyonunu daha da ileriye taşıyacak, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi'ni oluşturmak için kapsamlı bir çalışma süreci başlattıklarını söyledi.Gelecek yıl Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ni toplayarak, tüm tarafların katılımıyla kapsayıcı bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade eden Işıkhan, "2025 yılını seferberlik halinde, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için okul öncesinden başlayarak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirecek faaliyetlerle geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda eğitim müfredatlarını güncellemekten, farkındalık kampanyalarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.Işıkhan, sosyal devlet anlayışıyla sosyal güvenlik sistemini daha kapsayıcı, erişilebilir, mali sürdürülebilirliği güçlü ve yeni çalışma modellerine uyumlu bir yapıya kavuşturmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.SGK gelirlerinin, giderleri karşılama oranının 2002'de yüzde 71.5 olduğunu; 2024 sonunda ise bu oranın yüzde 95.7 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Işıkhan, prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranın da yıl sonunda yüzde 74.8 olarak tahmin edildiğini söyledi.Işıkhan, 2023-2024 döneminde 2 milyon iş yeri ve 13 milyon sigortalı için toplam 471 milyar lira destek verdiklerini vurgulayarak, "Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99 seviyelerine ulaştırdık. Aktif sigortalı sayısı 2002'de 12 milyon iken bugün 26 milyona yükselmiştir" dedi.Kayıt dışı istihdam oranının 2002'de yüzde 52 olduğunu; bu yıl ise yüzde 27.75'e düştüğünü anlatan Işıkhan, en düşük emekli aylığının bu yılın ocak ayında 10 bin liraya, temmuzda da 12 bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlattı.Işıkhan, '2024 Yılı Emekliler Yılı Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi' ile kamu kurumları başta olmak üzere sosyal paydaşların işbirliğinde emeklilere sosyal, kültürel, akademik refah alanlarında çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiklerini aktararak, "Yılbaşında inşallah emeklilerimizin aylıklarında kanuni düzenlemeler uyarınca gereken artışlar yapılacaktır" dedi.'Belediyelerin toplam 96 milyar liralık prim borcu vardı, bugünkü prim borcu yaklaşık 160 milyara yükseldi'Kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi için SGK'nin prim gelirlerinin tahsilatının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:Bakan Işıkhan, geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının 2000'li yıllarda 3 bin 986 iken 2024 Kasım sonu itibarıyla 8 bin 845'e yükseldiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Aralık'ta açıklanan önemli bir konuyu daha hayata geçirdiklerini aktaran Işıkhan, "Tip 1 Diyabet hastalığıyla ilgili, 18 yaş altındaki hastalarımıza, evlatlarımıza sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını SGK tarafından geri ödeme kapsamına aldık. Evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" diye konuştu.Işıkhan, 2025 yılı bütçesini en verimli şekilde kullanacaklarını dile getirerek, insana yakışır işler, adil büyüme, güçlü istihdam, kalıcı refah, sosyal diyalog, herkes için sosyal güvence, emeğe vefa, güvenli iş ve sağlıklı iş gücü ilkeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde üretmeye, çalışmaya ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/2025-asgari-ucret-icin-isverenin-beklentisi-ve-yeni-rakam-belli-oldu-23-bin-tl-baraji-asilacak-mi-1091432797.html

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