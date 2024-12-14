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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bakan-gurcandan-bin-500-lira-harcama-limiti-tepkisi--bu-konuda-herhangi-bir-musamaha-1091534561.html
Bakan Gürcan'dan bin 500 lira harcama limiti tepkisi : Bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir
Bakan Gürcan'dan bin 500 lira harcama limiti tepkisi : Bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bazı mekanlarda bin 500 lira harcama limiti konulduğuyla ilgili haberlere tepki gösteren Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan, bu işletme sahiplerini ceza... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T13:58+0300
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ekonomi
ticaret bakanlığı
istanbul
harcama limiti
mahmut gürcan
ceza
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İstanbul'daki bazı restoranlara, ortalama bin 500 lira olarak belirlenen minimum harcama limiti getirilmesine Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan tepki gösterdi. Bakan Gürcan, "Bu uygulamalar hem tüketici haklarına hem de ülkemizde geçerli olan ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmekte olup konuya ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından ivedilikle denetim süreci başlatılmıştır" dedi. Bakan Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuka aykırı faaliyetleri titizlikle takip ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/restoranlar-bu-kez-harcama-limiti-koydu-cay-bile-bin-500-liraya-mal-olabilir-1091487800.html
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ticaret bakanlığı, istanbul, harcama limiti, mahmut gürcan, ceza
ticaret bakanlığı, istanbul, harcama limiti, mahmut gürcan, ceza

Bakan Gürcan'dan bin 500 lira harcama limiti tepkisi : Bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir

13:58 14.12.2024 (güncellendi: 14:01 14.12.2024)
© Abdullah DoğanTicaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, d
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, d - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Abdullah Doğan
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İstanbul'da bazı mekanlarda bin 500 lira harcama limiti konulduğuyla ilgili haberlere tepki gösteren Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan, bu işletme sahiplerini ceza konusunda uyardı, denetim süreci başlatıldığını söyledi.
İstanbul'daki bazı restoranlara, ortalama bin 500 lira olarak belirlenen minimum harcama limiti getirilmesine Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan tepki gösterdi. Bakan Gürcan, "Bu uygulamalar hem tüketici haklarına hem de ülkemizde geçerli olan ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmekte olup konuya ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından ivedilikle denetim süreci başlatılmıştır" dedi.
Bakan Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuka aykırı faaliyetleri titizlikle takip ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde bazı restoran ve kafe işletmelerinin müşterilere yönelik “harcama limiti” uyguladığına ilişkin basına yansıyan haberler ve Bakanlığımıza ulaşan bildirimler titizlikle incelenmektedir. Bu uygulamalar hem tüketici haklarına hem de ülkemizde geçerli olan ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmekte olup konuya ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından ivedilikle denetim süreci başlatılmıştır. Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir. Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde, işletmeler hakkında gerekli tüm idari yaptırımlar uygulanacak ve cezai süreçler başlatılacak, bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir. Tüketicilerimizin haklarının korunması, Bakanlığımızın temel önceliklerinden biridir. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşmaları halinde Bakanlığımıza, İl Ticaret Müdürlüklerimize veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmaları gerekmektedir. Yapılan tüm başvurular titizlikle değerlendirilecek ve gerekli adımlar hızla atılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan her türlü uygulamaların üzerine kararlılıkla gideceğiz”.
çay, lokum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
TÜRKİYE
Restoranlardan ‘harcama limiti’ uygulaması: Çay bile bin 500 liraya mal olabilir
Dün, 11:10
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