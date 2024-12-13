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Restoranlardan ‘harcama limiti’ uygulaması: Çay bile bin 500 liraya mal olabilir
Restoranlardan ‘harcama limiti’ uygulaması: Çay bile bin 500 liraya mal olabilir
Sputnik Türkiye
Özellikle turizm bölgelerinde uygulanan ‘harcama limiti’ şimdilerde restoranlarda da uygulanmaya başlandı. İstanbul’da bazı işletmeler müşteriye limit koydu... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Turizm kentlerinde, yaz döneminde bazı özel sahillerde uygulanan ‘harcama limiti’ uygulamasını İstanbul’da restoranlar da uygulamaya başladı. Peki bu uygulamaya maruz kalanlar ne yapabilir?Müşteriye limit koydularBazı işletmeler mekana gelen her müşteri için bir limit belirledi. Müşteri sadece bir çay içse bile belirlenen limiti ödemek zorunda bırakılıyor. Bazı restoranlar bu limiti bin 500 lira olarak belirledi.Harcama limiti uygulamasıSon dönemde restoranlarda hesaba yansıtılan kuver ve servis ücretleri tartışmaları devam ederken ekonomim'in haberine göre işletmeler bu kez de ‘harcama limiti’ koydu. Popüler tatil kentlerinde uygulanan ve sık sık eleştirilen giriş için 'harcama limiti' şartı İstanbul’da da uygulanmaya başlandı.Cezası var ama kimse dinlemiyorBelirlenen ücreti isteyen işletmeler için yetkililerden 'ceza' uyarısı gelirken 1500 lira gibi yüksek tutarın uygulamasına devam ediliyor. Bir çay dahi içilse istenilen tutarın ödenmesi zorunluluğu konusunda hukukçular bunun ‘usulsüzlük’ olduğunu vurguladı.Uzmanlardan ‘Hemen şikayet edin’ uyarısı geldiHukukçular, uygulamaya tepki göstererek “Harcama limiti diye bir şey yok bu usulsüzlük” yorumunu yaptı. ATV Haber’e konuşan hukukçular, “Menüde olmayan bir ücretin müşteriden istenmesinin hukuki bir karşılığı yok. Tüketici Ticari Bakanlığı bünyesinde reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Ayrıca bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na şikayette bulunabilirler” çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/sosyal-medyadan-yasam-koclugu-ve-danismanlik-yapanlara-vergi-kiskaci-maliye-bakanligi-inceleme-1091486114.html
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harcama limiti, harcama limiti nedir, restoran harcama limiti, harcama limiti şikayet
harcama limiti, harcama limiti nedir, restoran harcama limiti, harcama limiti şikayet

Restoranlardan ‘harcama limiti’ uygulaması: Çay bile bin 500 liraya mal olabilir

11:10 13.12.2024 (güncellendi: 11:12 13.12.2024)
© AAçay, lokum
çay, lokum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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Özellikle turizm bölgelerinde uygulanan ‘harcama limiti’ şimdilerde restoranlarda da uygulanmaya başlandı. İstanbul’da bazı işletmeler müşteriye limit koydu. Bir bardak çay bile içilse ortalama 1500 TL’lik hesap sunuluyor. Hukukçulardan ‘şikayet edin’ uyarısı geldi.
Turizm kentlerinde, yaz döneminde bazı özel sahillerde uygulanan ‘harcama limiti’ uygulamasını İstanbul’da restoranlar da uygulamaya başladı. Peki bu uygulamaya maruz kalanlar ne yapabilir?

Müşteriye limit koydular

Bazı işletmeler mekana gelen her müşteri için bir limit belirledi. Müşteri sadece bir çay içse bile belirlenen limiti ödemek zorunda bırakılıyor. Bazı restoranlar bu limiti bin 500 lira olarak belirledi.

Harcama limiti uygulaması

Son dönemde restoranlarda hesaba yansıtılan kuver ve servis ücretleri tartışmaları devam ederken ekonomim'in haberine göre işletmeler bu kez de ‘harcama limiti’ koydu. Popüler tatil kentlerinde uygulanan ve sık sık eleştirilen giriş için 'harcama limiti' şartı İstanbul’da da uygulanmaya başlandı.

Cezası var ama kimse dinlemiyor

Belirlenen ücreti isteyen işletmeler için yetkililerden 'ceza' uyarısı gelirken 1500 lira gibi yüksek tutarın uygulamasına devam ediliyor. Bir çay dahi içilse istenilen tutarın ödenmesi zorunluluğu konusunda hukukçular bunun ‘usulsüzlük’ olduğunu vurguladı.

Uzmanlardan ‘Hemen şikayet edin’ uyarısı geldi

Hukukçular, uygulamaya tepki göstererek “Harcama limiti diye bir şey yok bu usulsüzlük” yorumunu yaptı. ATV Haber’e konuşan hukukçular, “Menüde olmayan bir ücretin müşteriden istenmesinin hukuki bir karşılığı yok. Tüketici Ticari Bakanlığı bünyesinde reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Ayrıca bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na şikayette bulunabilirler” çağrısında bulundu.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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