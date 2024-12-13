https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/restoranlar-bu-kez-harcama-limiti-koydu-cay-bile-bin-500-liraya-mal-olabilir-1091487800.html

Restoranlardan ‘harcama limiti’ uygulaması: Çay bile bin 500 liraya mal olabilir

Restoranlardan ‘harcama limiti’ uygulaması: Çay bile bin 500 liraya mal olabilir

Sputnik Türkiye

Özellikle turizm bölgelerinde uygulanan ‘harcama limiti’ şimdilerde restoranlarda da uygulanmaya başlandı. İstanbul’da bazı işletmeler müşteriye limit koydu... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T11:10+0300

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türkiye

restoran

kafe

kafe

harcama

harcama limiti

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Turizm kentlerinde, yaz döneminde bazı özel sahillerde uygulanan ‘harcama limiti’ uygulamasını İstanbul’da restoranlar da uygulamaya başladı. Peki bu uygulamaya maruz kalanlar ne yapabilir?Müşteriye limit koydularBazı işletmeler mekana gelen her müşteri için bir limit belirledi. Müşteri sadece bir çay içse bile belirlenen limiti ödemek zorunda bırakılıyor. Bazı restoranlar bu limiti bin 500 lira olarak belirledi.Harcama limiti uygulamasıSon dönemde restoranlarda hesaba yansıtılan kuver ve servis ücretleri tartışmaları devam ederken ekonomim'in haberine göre işletmeler bu kez de ‘harcama limiti’ koydu. Popüler tatil kentlerinde uygulanan ve sık sık eleştirilen giriş için 'harcama limiti' şartı İstanbul’da da uygulanmaya başlandı.Cezası var ama kimse dinlemiyorBelirlenen ücreti isteyen işletmeler için yetkililerden 'ceza' uyarısı gelirken 1500 lira gibi yüksek tutarın uygulamasına devam ediliyor. Bir çay dahi içilse istenilen tutarın ödenmesi zorunluluğu konusunda hukukçular bunun ‘usulsüzlük’ olduğunu vurguladı.Uzmanlardan ‘Hemen şikayet edin’ uyarısı geldiHukukçular, uygulamaya tepki göstererek “Harcama limiti diye bir şey yok bu usulsüzlük” yorumunu yaptı. ATV Haber’e konuşan hukukçular, “Menüde olmayan bir ücretin müşteriden istenmesinin hukuki bir karşılığı yok. Tüketici Ticari Bakanlığı bünyesinde reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Ayrıca bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na şikayette bulunabilirler” çağrısında bulundu.

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