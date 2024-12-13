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Anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği apartmanda 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği apartmanda 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Hatay'da 3 çocuğu ile birlikte bir annenin ölü bulunmasının ardından aynı binadaki 21 kişi hastanede tedavi altına alındı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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hatay
doğalgaz
zehirlenme
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü ve 5 yaşındaki İsmail Ege, 12 yaşındaki Elif Bilge, 14 yaşındaki Yiğit Efe'nin cansız bedenleri bulundu.Baba Emrah Kökçü'nün hastanede tedavi altına alınmasının ardından anne ve 3 çocuğunun doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.Aynı apartmanda yaşayan 21 kişinin de kentteki hastanelerde doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Hatay Valiliği'nden olayla ilgili "İskenderun ilçemizde 12 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen zehirlenme vakası sonucunda aynı hanede ikamet eden K.K, E.B.K, İ.E.K ve Y.E.K isimli vatandaşlarımız vefat etmiş olup E.K isimli vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/hatayda-anne-ve-uc-cocugu-evlerinde-olu-bulundu-1091468345.html
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hatay, doğalgaz, zehirlenme
hatay, doğalgaz, zehirlenme

Anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği apartmanda 21 kişi hastaneye kaldırıldı

00:09 13.12.2024 (güncellendi: 00:10 13.12.2024)
© İHA / AHMET SEHER-AW349085 Hatay'da anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
 Hatay'da anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© İHA / AHMET SEHER-AW349085
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Hatay'da 3 çocuğu ile birlikte bir annenin ölü bulunmasının ardından aynı binadaki 21 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü ve 5 yaşındaki İsmail Ege, 12 yaşındaki Elif Bilge, 14 yaşındaki Yiğit Efe'nin cansız bedenleri bulundu.
Baba Emrah Kökçü'nün hastanede tedavi altına alınmasının ardından anne ve 3 çocuğunun doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı apartmanda yaşayan 21 kişinin de kentteki hastanelerde doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hatay Valiliği'nden olayla ilgili "İskenderun ilçemizde 12 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen zehirlenme vakası sonucunda aynı hanede ikamet eden K.K, E.B.K, İ.E.K ve Y.E.K isimli vatandaşlarımız vefat etmiş olup E.K isimli vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.
Siirt ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
TÜRKİYE
Hatay'da anne ve üç çocuğu evlerinde ölü bulundu
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