https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/10-yasinda-361-suc-kaydi-var-bu-kez-de-telefon-calarken-yakalandi-1091547601.html

10 yaşında 361 suç kaydı var: Bu kez de telefon çalarken yakalandı

10 yaşında 361 suç kaydı var: Bu kez de telefon çalarken yakalandı

Sputnik Türkiye

Taksim İstiklal Caddesi’nde 10 yaşındaki bir çocuk, yolda yürüyen turistin telefonunu cebinden çaldı. Polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalanan çocuğun... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

taksim

istiklal caddesi

çocuk

hırsız

suç kaydı

güven timleri şube müdürlüğü

turist

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Gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana meydana gelen olayda, 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu çaldığı belirtildi. Güven Timleri'nin hadiseyi fark etmesiyle çocuğun elinden alınan telefon sahibine teslim edildi.Polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu öğrenildi.10 yaşındaki çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı aktarıldı.

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türkiye

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istanbul, taksim, istiklal caddesi, çocuk, hırsız, suç kaydı, güven timleri şube müdürlüğü, turist