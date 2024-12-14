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10 yaşında 361 suç kaydı var: Bu kez de telefon çalarken yakalandı
10 yaşında 361 suç kaydı var: Bu kez de telefon çalarken yakalandı
Sputnik Türkiye
Taksim İstiklal Caddesi’nde 10 yaşındaki bir çocuk, yolda yürüyen turistin telefonunu cebinden çaldı. Polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalanan çocuğun... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T21:26+0300
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türkiye
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taksim
istiklal caddesi
çocuk
hırsız
suç kaydı
güven timleri şube müdürlüğü
turist
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Gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana meydana gelen olayda, 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu çaldığı belirtildi. Güven Timleri'nin hadiseyi fark etmesiyle çocuğun elinden alınan telefon sahibine teslim edildi.Polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu öğrenildi.10 yaşındaki çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı aktarıldı.
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istanbul, taksim, istiklal caddesi, çocuk, hırsız, suç kaydı, güven timleri şube müdürlüğü, turist
istanbul, taksim, istiklal caddesi, çocuk, hırsız, suç kaydı, güven timleri şube müdürlüğü, turist

10 yaşında 361 suç kaydı var: Bu kez de telefon çalarken yakalandı

21:26 14.12.2024 (güncellendi: 21:30 14.12.2024)
© İHA / ERHAN CAN - SÜMER AVCI-İstiklal Caddesi'nin bir bölümü doğalgaz kaçağı nedeniyle kapatıldı
İstiklal Caddesi'nin bir bölümü doğalgaz kaçağı nedeniyle kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© İHA / ERHAN CAN - SÜMER AVCI-
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Taksim İstiklal Caddesi’nde 10 yaşındaki bir çocuk, yolda yürüyen turistin telefonunu cebinden çaldı. Polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalanan çocuğun 361 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana meydana gelen olayda, 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu çaldığı belirtildi.
Güven Timleri'nin hadiseyi fark etmesiyle çocuğun elinden alınan telefon sahibine teslim edildi.
Polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu öğrenildi.
10 yaşındaki çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı aktarıldı.
Adalet Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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Adalet Bakanı Tunç: Şer şebekeleri, demokrasi düşmanları ve darbeci anlayış ile savaşa savaşa bu noktalara geldik
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