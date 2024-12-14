https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-izmirde-sabaha-karsi-deprem-1091523511.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İzmir'de sabaha karşı deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İzmir'de sabaha karşı deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri duyuruyor. İzmir'de sabaha karşı 3.2 büyüklüğünde deprem meydana... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T07:40+0300
2024-12-14T07:40+0300
2024-12-14T07:40+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, İzmir'deki depremi duyurdu. AFAD verilerine göre, İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.42'de gerçekleşen depremin derinliği 7.3 kilometre olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi de merkez üssü Bergama olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Deprem, yerin 12.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti."Deprem son dakika, son depremler haberleri" depremi hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri gün içinde güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1091490115.html
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kandilli rasathanesi, deprem son dakika, son dakika deprem, son depremler listesi, deprem mi oldu, izmir'de deprem mi oldu
kandilli rasathanesi, deprem son dakika, son dakika deprem, son depremler listesi, deprem mi oldu, izmir'de deprem mi oldu
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İzmir'de sabaha karşı deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri duyuruyor. İzmir'de sabaha karşı 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi merkez üssü Bergama olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, İzmir'deki depremi duyurdu. AFAD verilerine göre, İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.42'de gerçekleşen depremin derinliği 7.3 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi de merkez üssü Bergama olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Deprem, yerin 12.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
"Deprem son dakika, son depremler haberleri" depremi hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri gün içinde güncelliyor.