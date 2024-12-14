https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-izmirde-sabaha-karsi-deprem-1091523511.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İzmir'de sabaha karşı deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İzmir'de sabaha karşı deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri duyuruyor. İzmir'de sabaha karşı 3.2 büyüklüğünde deprem meydana... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T07:40+0300

2024-12-14T07:40+0300

2024-12-14T07:40+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, İzmir'deki depremi duyurdu. AFAD verilerine göre, İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.42'de gerçekleşen depremin derinliği 7.3 kilometre olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi de merkez üssü Bergama olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Deprem, yerin 12.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti."Deprem son dakika, son depremler haberleri" depremi hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri gün içinde güncelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1091490115.html

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