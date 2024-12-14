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Adalet Bakanı Tunç: Şer şebekeleri, demokrasi düşmanları ve darbeci anlayış ile savaşa savaşa bu noktalara geldik
Adalet Bakanı Tunç: Şer şebekeleri, demokrasi düşmanları ve darbeci anlayış ile savaşa savaşa bu noktalara geldik
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, 'şer şebekeleriyle demokrasi düşmanlarıyla darbeci anlayışla da savaşa... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T19:51+0300
2024-12-14T19:51+0300
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Ülkenin fiziki kalkınmasını sağlamaya çalışırken her türlü engellemeyle de karşı karşıya kaldıklarını, türlü türlü şer güçlerinin önlerini kesmek için çalıştığını anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, örnekleriyle bunlardan bahsetti.Tunç, "Bir taraftan ülkenin 81 vilayetini geliştirmek, kalkındırmak, milletimizin ekonomik refahını artırmak için çalıştık, diğer yandan şer şebekeleriyle demokrasi düşmanlarıyla darbeci anlayışla da savaşa savaşa bu noktalara geldik" diyerek, milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmediklerini ve milletin sesi olduklarını kaydetti.Bir yandan 81 vilayeti istikrarlı kalkınma hamleleriyle eserlerle donatırken diğer yandan temel hak ve özgürlükleri genişlettiklerini dile getiren Tunç, "Bu ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü, bunlar hep kısıtlıydı. Bunlar şu anda hiç konuşulmuyor. Dolayısıyla bütün özgürlükleri alabildiğine genişlettik ve hak arama yollarını da artırdık. Anayasamızda milletimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz reformları birer birer hayata geçirerek, ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın ve darbelere dayanıklı olmasının mücadelesini verdik ve bunu da başardık" diye konuştu.'Böyle bir muhalefetten bu ülkeye fayda gelir mi?'Tunç, bugün Türkiye'nin tarafsız ve bağımsız yargısıyla hukukun üstünlüğüne inanan yargı mensuplarıyla milli iradeye saygı duyan yargı mensuplarıyla yoluna devam ettiğine işaret ederek, "Yasaması, yürütmesi, yargısı, kuvvetler ayrılığı uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de demokrasi ve cumhuriyeti güçlenen bir Türkiye olarak Türkiye Yüzyılını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılında, Türkiye daha güçlü olacak. Her alanda ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak için yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Meclisin Suriye'ye asker göndermeye çalıştığında muhalefetin "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" dediğini anımsatan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:
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Adalet Bakanı Tunç: Şer şebekeleri, demokrasi düşmanları ve darbeci anlayış ile savaşa savaşa bu noktalara geldik

19:51 14.12.2024
© Esra BilginAdalet Bakanı
Adalet Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Esra Bilgin
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Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, 'şer şebekeleriyle demokrasi düşmanlarıyla darbeci anlayışla da savaşa savaşa bu noktalara geldiklerini' vurguladı.
Ülkenin fiziki kalkınmasını sağlamaya çalışırken her türlü engellemeyle de karşı karşıya kaldıklarını, türlü türlü şer güçlerinin önlerini kesmek için çalıştığını anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, örnekleriyle bunlardan bahsetti.
Tunç, "Bir taraftan ülkenin 81 vilayetini geliştirmek, kalkındırmak, milletimizin ekonomik refahını artırmak için çalıştık, diğer yandan şer şebekeleriyle demokrasi düşmanlarıyla darbeci anlayışla da savaşa savaşa bu noktalara geldik" diyerek, milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmediklerini ve milletin sesi olduklarını kaydetti.
Bir yandan 81 vilayeti istikrarlı kalkınma hamleleriyle eserlerle donatırken diğer yandan temel hak ve özgürlükleri genişlettiklerini dile getiren Tunç, "Bu ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü, bunlar hep kısıtlıydı. Bunlar şu anda hiç konuşulmuyor. Dolayısıyla bütün özgürlükleri alabildiğine genişlettik ve hak arama yollarını da artırdık. Anayasamızda milletimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz reformları birer birer hayata geçirerek, ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın ve darbelere dayanıklı olmasının mücadelesini verdik ve bunu da başardık" diye konuştu.

'Böyle bir muhalefetten bu ülkeye fayda gelir mi?'

Tunç, bugün Türkiye'nin tarafsız ve bağımsız yargısıyla hukukun üstünlüğüne inanan yargı mensuplarıyla milli iradeye saygı duyan yargı mensuplarıyla yoluna devam ettiğine işaret ederek, "Yasaması, yürütmesi, yargısı, kuvvetler ayrılığı uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de demokrasi ve cumhuriyeti güçlenen bir Türkiye olarak Türkiye Yüzyılını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılında, Türkiye daha güçlü olacak. Her alanda ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak için yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Meclisin Suriye'ye asker göndermeye çalıştığında muhalefetin "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" dediğini anımsatan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var vizyonsuzluğuyla Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var vicdansızlığı arasında sıkışık bir ana muhalefet var maalesef Türkiye'de. İşte o nedenle iktidar olamıyorlar. O nedenle milletten destek bulamıyorlar. Aynı politikayı devam ettiriyorlar. Baas rejimi çökmüş, Esad yurt dışına kaçmış, hala 'Oturup masaya Esad'la görüşmek lazım.' Böyle bir muhalefetten bu ülkeye fayda gelir mi? İşte bu millet bu nedenle bu zihniyete destek vermiyor ve vermeyecek de. Cumhur İttifakı'yla beraber inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendireceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi bozdurmadan yolumuza devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü yok edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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