https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/abd-disisleri-bakani-blinken-dogruladi-hts-ve-diger-taraflarla-temas-halindeyiz-1091547179.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken doğruladı: 'HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken doğruladı: 'HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile direkt temas kurduklarını doğruladı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T20:20+0300

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heyet tahrir şam (htş)

abd dış politikası

antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı için gittiği Ürdün'ün Akabe kentinde basın toplantısı yaptı.Toplantıda, "Suriye, son yarım yüzyılda herhangi bir haftada olduğundan daha fazla değişti" diyen Blinken, ABD’nin ve diğer bölgesel güçlerin, Suriye'nin geçici liderlerinin gelecekteki bir Suriye hükümetine 'destek ve tanınma' karşılığında uymasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaştıklarını söyledi.Blinken, Suriye’deki 'kapsayıcı ve temsili' geçiş hükümetine, azınlıkların ve kadınların haklarına saygı gösterilmesi, terörist gruplara karşı hiçbir tolerans tanınmaması, kimyasal silah stoklarının imha edilmesi ve Suriye’nin komşuları ile iyi geçinmesi çağrısında bulundu.Bir gazetecinin bu süreçte ABD’nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bakan-fidan-israilin-saldirilari-derhal-durmali-diyerek-konustu-suriye-halkiyla-yurumeye-devam-1091545732.html

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abd, suriye, heyet tahrir şam (htş), abd dış politikası, antony blinken