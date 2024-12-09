https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/emekliler-hayallerini-gerceklestirmek-icin-akin-ediyor-bir-kez-gideni-buyuluyor-herkes-savsata-1091307493.html

Emekliler hayallerini gerçekleştirmek için akın ediyor, bir kez gideni büyülüyor: Herkes Şavşat'a neden yerleşiyor?

Emekliler hayallerini gerçekleştirmek için akın ediyor, bir kez gideni büyülüyor: Herkes Şavşat'a neden yerleşiyor?

Sputnik Türkiye

Nefes kesen doğası, sakin atmosferi ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Artvin Şavşat, emekli vatandaşların yeni yaşam merkezi haline geldi. Büyükşehirlerin... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T08:37+0300

2024-12-09T08:37+0300

2024-12-09T08:37+0300

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Türkiye’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirlerinden biri olan Artvin, özellikle Şavşat ilçesiyle emeklilerin ilgi odağı oldu. Büyükşehirlerin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, emeklilik dilekçelerini verdikten sonra bu eşsiz doğa harikasına akın ediyor. Şavşat sadece emekliler değil, aynı zamanda turistlerin de gözdesi.Metropol yorgunluğu Şavşat’a yönlendiriyorÖzellikle İstanbul gibi büyük şehirlerden ayrılmayı düşünen emekliler, deprem korkusu ve şehir yaşamının yoğun temposundan dolayı daha sakin ve huzurlu yaşam alanları arıyor. Bu noktada doğası ve yaşam kalitesiyle öne çıkan Şavşat, emekliler için vazgeçilmez bir adres haline geliyor.Emekli olduktan sonra İstanbul’daki evini ve arabasını satıp Şavşat’a yerleşen Recep Ergün, "Buraya taşındıktan sonra gerçek anlamda huzuru buldum. Bu kadar doğal güzellik içinde yaşamayı hayal bile edemezdim," diyerek memnuniyetini dile getirdi.Şavşat’ın gezilecek yerleriDoğal güzelliklerin yanı sıra tarihi dokusuyla da dikkat çeken Şavşat, ziyaretçilere ve yeni sakinlerine pek çok keşif fırsatı sunuyor. İşte Şavşat’ın mutlaka görülmesi gereken yerleri:Şavşat neden tercih ediliyor?Doğal güzellikler: Türkiye’nin en etkileyici manzaralarına sahip olması.Huzurlu yaşam: Gürültüsüz, sakin bir çevre sunması.Ekonomik cazibe: Büyük şehirlere kıyasla daha düşük yaşam maliyetleri.Sağlıklı bir çevre: Tertemiz havası ve bol oksijenle dolu yaylaları.Turizmin ve göçün merkezi şavşatŞavşat, sadece emekliler değil, aynı zamanda yerli ve yabancı turistler için de cazip bir rota. Doğal parklar, yaylalar, şelaleler ve tarihi yapılar, bölgeye olan ilgiyi artırıyor. Göç ve turizmin bu birleşimi, Şavşat’ın ekonomisine de olumlu katkılar sağlıyor.

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