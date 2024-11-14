https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yunanistan-ordusunu-yeniden-yapilandirmaya-hazirlaniyor-turkiyeden-potansiyel-tehdit-1090410542.html

Yunanistan, ordusunu yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor: Türkiye'den 'potansiyel tehdit' olarak bahsedildi

Yunanistan, ordusunu yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor: Türkiye'den 'potansiyel tehdit' olarak bahsedildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Dendias, Milli Savunma ve Dışişleri Daimi Komitesi'nin 'Silahlı Kuvvetlerin Yapısı 2024-2035' konulu toplantısında, Yunan ordusunun... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T21:53+0300

2024-11-14T21:53+0300

2024-11-14T22:02+0300

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Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ndeki muhtelif değişiklikler, Milli Savunma ve Dış İlişkiler Daimi Komitesi toplantısının açılışında Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından açıklandı.Dendias savunma doktrinine etkin bir şekilde hizmet etmek için üzere ulusal muhafız ve yedek kuvvetlerde reformlar yapılacağını vurguladığı konuşmasında ayrıca askeri adalet sisteminde de reform ihtiyacına işaret etti.Askeri hastanelerle ilgili olarak da “Sistemi sağlamlaştırmamız gerekiyor” diyen Savunma Bakanı, yenilikçi yaklaşımlara doğru ilerlediklerini söyledi.Dendias yaptığı konuşmada Yunanistan'ın ayrıca savunma ve saldırı amaçlı siber savaş yeteneklerine ve Yunan uydusuna ihtiyacı olduğunun da altını çizdi.Öngörülen değişiklikler arasında, kışla sayısının 837'den 705'e indirilmesi, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde, insansız hava araçlarına (İHA) ve hava saldırılarına karşı hava koruma kalkanı oluşturulması, Silahlı Kuvvetlere ait silah, teçhizat, nakliye uçak ve helikopterlerinin modernize edilmesi, 4.5 ve 5. nesil uçak edinilmesi, doğal afetlere müdahale gücünün artırılması, Doğu Akdeniz'de operasyonal kabiliyetin yükseltilmesi gibi unsurlar yer alıyor.Yapılacak reformlara ilişkin genel özet ise şu şekilde ifade edildi:'Potansiyel tehdidin iki uydusu var'Yunanistan'ın uydu ihtiyacına da işaret eden Dendias, "İletişim konusunda reform yapılmazsa tüm bunların bir önemi kalmaz. Korumalı uydu iletişimine geçmek zorundayız. Bir Yunan uydusu olmalı. Potansiyel tehdidin zaten iki uydusu var" cümlesini kaydetti.Dendias konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Savunma Bakanı Dendias konuşmasında ayrıca ilk başarı olarak nitelendirdiği Yunan anti-drone sistemi Kentauros'a atıfta bulunarak bunun 4 anti-drone sisteminden biri olacağını kaydetti.Kara ordusunda yapılacak reformlarKara ordusu hususunda da reformların olacağına işaret eden Dendias, “Her şehirde kışla olamaz. Amerika'dan daha fazla kışlaya sahip olamayız. Ateş gücünü arttırmak için 30'dan fazla kışlayı kaldıracağız ve birleştireceğiz” dedi.Evros'ta yüzde 30, Mora Yarımadası'nda ise yüzde 130 doluluk oranına sahip birimler olduğunu dile getiren Dendias, "İnsansız hava araçları çağına girmeliyiz. Her birim anti-drone yeteneğine sahip olacak” cümlesinin altını çizdi.Toplamda 137 fazla kışlayı kapatacaklarının altını çizen Dendias, söz konusu bu girişimin bu 2025 yılına kadar sona ereceğini ifade etti. Savunma Bakanı konuşmasında bu kışlaları büyütmek için yeterli paraya sahip olmadıklarını vurgulayarak ayrıca yüksek doluluk oranına sahip birimlerinin de esnekleştirileceğini duyurdu.Donanma'da yapılacak reformlar“KIMON”, ‘NEARCHOS’, ‘FORMIONS’ ve Fransa'nın Lorian kentindeki Naval Group tersaneleri tarafından açıklandığı üzere bir tane daha (2025-2026) FDI sınıfı fırkateyn alması beklenen donanmadaki değişikliklere değinen Dendias, MEKO tipi fırkateynlerin, denizaltıların ve füze destroyerlerinin modernizasyonuna da atıfta bulundu.Konuşmasında aynı zamanda Avrupa Birliği'nden korvetler ile ilk görüşmelere başlanan yeni denizaltıların ve Yunanistan'ın yerli tersanelerde üretilmesi amacıyla gelecekteki adımlarını ABD ile koordine ettiği Amerikan Constellation fırkateynlerinin tedarikine yönelik bir plan bulunduğunu ifade eden Dendias, tüm fırkateynlerin Avrupa'nın 'Aspides Operasyonu' çerçevesinde Kızıldeniz'de görev yapan MEKO fırkateynlerinde başarıyla test edilen Deniz Hava Kuvvetleri'ne ait 'KENTYROS' anti-drone sistemiyle donatılacağını da yineledi.Dendias, donanmanın büyük ölçüde güçlendirileceğini belirterek, “Stratejik vuruş ve uçaksavar savunma kabiliyetini kazanacak. Sadece Ege'yi savunmakla kalmayacak, gücünü de yansıtacak” dedi.Hava kuvvetlerinde yapılacak reformlarKonuşmasında hava kuvvetlerine çeşitli eklemeler yapılacağının altını çizen Dendias, hava kuvvetleri için uçak kapasitesinin 200 adet 4.5 ve 5. nesil savaş uçağı olacağını söyledi.Dendias açıklamasında ayrıca, F-16 Block 50'nin Viper'a modernizasyonunun devam ettiği ve gelecekte F-35 savaş uçağı temininin beklendiği dile getirerek “General Georgiades, 4.5 ve 5. nesil 200 uçaklık bir kapasiteye ulaşmak için uçak tiplerin homojenleştirilmesi programını teşvik etti. Modernize edilmiş Viper, Rafale ve F-35'ten bahsediyorum” cümlesini kaydetti.'Yunanistan tarihi rakibi Türkiye'ye ayak uydurmak için savunmasına yatırım yapma konusunda istekli'Yunanistan tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Yunanistan'ın silahlı kuvvetleri modernize etme çabasının bir parçası olarak 2 milyar euroluk bir uçaksavar ve füze savunma kubbesi geliştirmek için İsrail ile görüşmelerde bulunduğunu dile getirilmişti. Reuters kaynaklı habere göre savunma sistemlerinin, İsrail'in Demir Kubbe'sinin yanı sıra kısa ve uzun menzilli füzeleri engelleyen diğer sistemleri taklit edeceği ifade edildi.Reuters'ta yer alan haberde, "Yunanistan, ilişkilerdeki bazı iyileşmelere rağmen kendi hava savunmasını da geliştiren NATO müttefiki ve tarihi rakibi Türkiye'ye ayak uydurmak için savunmasına yatırım yapma konusunda istekli" cümlesi ise dikkat çektiKonuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa atıf yapan Reuters, Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kapalı kapılar ardında verdiği brifing sonrasında, 'planın çok katmanlı bir uçaksavar ve dronesavar sistemi oluşturmak olduğunu' söylediğini alıntıladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/basbakan-micotakis-turk-yunan-munasebetlerini-degerlendirdi-yunanistan-bu-tartismaya-guclu-bir-1090202703.html

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