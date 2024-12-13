https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/yolu-kisaltmak-icin-karayolundaki-bariyeri-kesip-menteseli-kapi-yaptilar-1091503613.html

Yolu kısaltmak için 'karayolu'ndaki bariyeri kesip 'menteşeli kapı' yaptılar

Yolu kısaltmak için 'karayolu'ndaki bariyeri kesip 'menteşeli kapı' yaptılar

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da İstanbul-Çanakkale yolu üzerindeki bariyer kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek 'menteşeli kapı'ya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T16:29+0300

2024-12-13T16:29+0300

2024-12-13T16:29+0300

türkiye

çanakkale

karayolları genel müdürlüğü

bariyer

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Tekirdağ'ın 100. Yıl Sanayi Sitesi mevkisinde, İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Karayollarına ait bariyerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek menteşeli bir kapıya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yolu kısaltmak için yapmışlarBariyeri keserek kapı haline getiren kişilerin civardaki yerleşim yerlerine daha kısa yoldan ulaşmak için bariyeri kestikleri tahmin ediliyor. Olayın ihbar edilmesi üzerine Karayolları ekipleri bölgeye gelerek menteşeli kapıya dönüştürülen bariyeri kapattı ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Bu durum, bölge sakinleri arasında hem hayretle hem de tepkiyle karşılandı. Kara yoluna yapılan bu tür bir müdahalenin nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Bariyeri kesip menteşeli kapıya dönüştüren kişi veya kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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çanakkale, karayolları genel müdürlüğü, bariyer