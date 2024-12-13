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Yolu kısaltmak için 'karayolu'ndaki bariyeri kesip 'menteşeli kapı' yaptılar
Yolu kısaltmak için 'karayolu'ndaki bariyeri kesip 'menteşeli kapı' yaptılar
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da İstanbul-Çanakkale yolu üzerindeki bariyer kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek 'menteşeli kapı'ya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T16:29+0300
2024-12-13T16:29+0300
türkiye
çanakkale
karayolları genel müdürlüğü
bariyer
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Tekirdağ'ın 100. Yıl Sanayi Sitesi mevkisinde, İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Karayollarına ait bariyerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek menteşeli bir kapıya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yolu kısaltmak için yapmışlarBariyeri keserek kapı haline getiren kişilerin civardaki yerleşim yerlerine daha kısa yoldan ulaşmak için bariyeri kestikleri tahmin ediliyor. Olayın ihbar edilmesi üzerine Karayolları ekipleri bölgeye gelerek menteşeli kapıya dönüştürülen bariyeri kapattı ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Bu durum, bölge sakinleri arasında hem hayretle hem de tepkiyle karşılandı. Kara yoluna yapılan bu tür bir müdahalenin nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Bariyeri kesip menteşeli kapıya dönüştüren kişi veya kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.
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çanakkale, karayolları genel müdürlüğü, bariyer
çanakkale, karayolları genel müdürlüğü, bariyer

Yolu kısaltmak için 'karayolu'ndaki bariyeri kesip 'menteşeli kapı' yaptılar

16:29 13.12.2024
© HALİL DAĞ-AW349658karayolları
karayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© HALİL DAĞ-AW349658
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Tekirdağ'da İstanbul-Çanakkale yolu üzerindeki bariyer kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek 'menteşeli kapı'ya dönüştürüldüğü ortaya çıktı.
Tekirdağ'ın 100. Yıl Sanayi Sitesi mevkisinde, İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Karayollarına ait bariyerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek menteşeli bir kapıya dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Yolu kısaltmak için yapmışlar

Bariyeri keserek kapı haline getiren kişilerin civardaki yerleşim yerlerine daha kısa yoldan ulaşmak için bariyeri kestikleri tahmin ediliyor.
Olayın ihbar edilmesi üzerine Karayolları ekipleri bölgeye gelerek menteşeli kapıya dönüştürülen bariyeri kapattı ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Bu durum, bölge sakinleri arasında hem hayretle hem de tepkiyle karşılandı. Kara yoluna yapılan bu tür bir müdahalenin nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Bariyeri kesip menteşeli kapıya dönüştüren kişi veya kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Personel - iş - atama - çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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