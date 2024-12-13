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Yılbaşı dolandırıcılarına dikkat: Rezervasyon yaptırırken tuzağa düşmeyin
Yılbaşı dolandırıcılarına dikkat: Rezervasyon yaptırırken tuzağa düşmeyin
Sputnik Türkiye
Yılbaşı rezervasyonu yaptırırken 'sahte ilan' tuzağı konusunda uyaran uzmanlar, dolandırıcılara karşı nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T16:11+0300
2024-12-13T16:12+0300
ekonomi
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tüketici hakları derneği genel başkanı ergün kılıç,
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Yılbaşına sayılı günler kalırken otel ve restoran rezervasyonu yaptırmak isteyenler dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Uzmanlar ise 'sahte ilanlar' konusunda uyarırken, dolandırılmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Popüler mekanların internet sitelerini kopyalıyorlarEğlence ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yapacakları etkinlikler için yoğun reklam ve tanıtım kampanyaları başlattı. Bu nedenle popüler restoran ve otel gibi işletmelerin internet sitelerinin fotoğraflarını ve isimlerini kopyalayan dolandırıcılar, e-posta ve kısa mesaj gibi yöntemlerle cazip teklifler sunarak tüketicilere ulaşıyor. Yılbaşı için rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor.Bilinen ve güvenilir platformları kullanın Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yılbaşı döneminde eğlence ve tatil mekanlarına ilişkin rezervasyonlarda artış olduğunu, bunun tüketici mağduriyetlerini beraberinde getirebileceğine dikkati çekti. Yılbaşı planı yapan tüketicilerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmaması gerektiğini belirten Kılıç şunları söyledi: Kılıç, rezervasyon işlemlerinde tanınmış ve güvenilir platformlardan faydalanılması gerektiğini vurgulayarak, daha önce olumsuz geri bildirim alan veya mağduriyetlere neden olduğu bilinen platformlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.Belgelerinizi mutlaka saklayın Rezervasyon onay e-postaları, ödeme belgeleri ve sözleşmelerin mutlaka saklanması gerektiğine işaret eden Kılıç, "Bu belgeler, ileride yaşanabilecek sorunlarda önemli yasal dayanak olacaktır. Ekonomik çıkarların korunması ve tazmin hakkının kullanılabilmesi için belgeleri saklamak, tüketicilerin lehine olacaktır." dedi.Kılıç, yılbaşı dönemi yoğunluğunun sadece tüketiciler için değil, yetkili kurumlar ve sektör temsilcileri için de sorumluluk gerektirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:"Piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlar, bu sorunları işletmelerin inisiyatifine bırakmamalı. Haksız ticari uygulamalara karşı tüketicilerin korunması için daha sıkı önlemler alınmalı. Esnaf odaları ve sektörel kuruluşlar, üyelerinin yasalara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla iç denetim mekanizmalarını devreye sokmalı. Kurallara aykırı hareket eden işletmelere yönelik uyarılar yapılmalı ve gerekirse disiplin işlemleri uygulanmalıdır. Tüketiciler de yaşadıkları mağduriyeti hızlı şekilde yetkili kurumlara bildirmeli."Güvenilir sitelerden rezervasyon yaptırılmalıTürkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı da özel günler öncesinde rezervasyonlarda artış yaşandığına işaret ederek, böyle dönemlerde vatandaşlarca bilinen işletmelerin tercih edilmesini önerdi. İnternet üzerinden yapılan sahte tanıtım ve reklamlara karşı dikkatli olunmasını isteyen Karabağlı, şunları kaydetti:
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türkiye, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, tüketici hakları derneği genel başkanı ergün kılıç,, yılbaşı, yılbaşı tatili
türkiye, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, tüketici hakları derneği genel başkanı ergün kılıç,, yılbaşı, yılbaşı tatili

Yılbaşı dolandırıcılarına dikkat: Rezervasyon yaptırırken tuzağa düşmeyin

16:11 13.12.2024 (güncellendi: 16:12 13.12.2024)
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Yılbaşı rezervasyonu yaptırırken 'sahte ilan' tuzağı konusunda uyaran uzmanlar, dolandırıcılara karşı nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
Yılbaşına sayılı günler kalırken otel ve restoran rezervasyonu yaptırmak isteyenler dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Uzmanlar ise 'sahte ilanlar' konusunda uyarırken, dolandırılmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Popüler mekanların internet sitelerini kopyalıyorlar

Eğlence ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yapacakları etkinlikler için yoğun reklam ve tanıtım kampanyaları başlattı. Bu nedenle popüler restoran ve otel gibi işletmelerin internet sitelerinin fotoğraflarını ve isimlerini kopyalayan dolandırıcılar, e-posta ve kısa mesaj gibi yöntemlerle cazip teklifler sunarak tüketicilere ulaşıyor. Yılbaşı için rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor.

Bilinen ve güvenilir platformları kullanın

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yılbaşı döneminde eğlence ve tatil mekanlarına ilişkin rezervasyonlarda artış olduğunu, bunun tüketici mağduriyetlerini beraberinde getirebileceğine dikkati çekti. Yılbaşı planı yapan tüketicilerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmaması gerektiğini belirten Kılıç şunları söyledi:
"Özellikle otel rezervasyonu yapmadan önce hizmet sağlayıcının sunduğu sözleşme dikkatle okunmalı. İptal ve değişiklik koşullarını önceden öğrenmek, oluşabilecek sorunların önüne geçebilir. Böyle dönemlerde internet üzerinden yayınlanan sahte ilanlarla sıkça karşılaşılabiliyor, bu ilanlara karşı tüketicilerimiz daha dikkatli olmalı."
Kılıç, rezervasyon işlemlerinde tanınmış ve güvenilir platformlardan faydalanılması gerektiğini vurgulayarak, daha önce olumsuz geri bildirim alan veya mağduriyetlere neden olduğu bilinen platformlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Belgelerinizi mutlaka saklayın

Rezervasyon onay e-postaları, ödeme belgeleri ve sözleşmelerin mutlaka saklanması gerektiğine işaret eden Kılıç, "Bu belgeler, ileride yaşanabilecek sorunlarda önemli yasal dayanak olacaktır. Ekonomik çıkarların korunması ve tazmin hakkının kullanılabilmesi için belgeleri saklamak, tüketicilerin lehine olacaktır." dedi.
Kılıç, yılbaşı dönemi yoğunluğunun sadece tüketiciler için değil, yetkili kurumlar ve sektör temsilcileri için de sorumluluk gerektirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlar, bu sorunları işletmelerin inisiyatifine bırakmamalı. Haksız ticari uygulamalara karşı tüketicilerin korunması için daha sıkı önlemler alınmalı. Esnaf odaları ve sektörel kuruluşlar, üyelerinin yasalara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla iç denetim mekanizmalarını devreye sokmalı. Kurallara aykırı hareket eden işletmelere yönelik uyarılar yapılmalı ve gerekirse disiplin işlemleri uygulanmalıdır. Tüketiciler de yaşadıkları mağduriyeti hızlı şekilde yetkili kurumlara bildirmeli."

Güvenilir sitelerden rezervasyon yaptırılmalı

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı da özel günler öncesinde rezervasyonlarda artış yaşandığına işaret ederek, böyle dönemlerde vatandaşlarca bilinen işletmelerin tercih edilmesini önerdi. İnternet üzerinden yapılan sahte tanıtım ve reklamlara karşı dikkatli olunmasını isteyen Karabağlı, şunları kaydetti:
"Güvenilir sitelerden rezervasyon yaptırılmalı, işletme sahipleri ve müşterileri aynı günün sabahı rezervasyonlarını teyit etmeli. Çünkü kötü niyetli insanlar farklı isimler kullanarak rezervasyon yaptırmakta, sonra gelmeyerek işletmeye zarar vermektedir. Rezervasyonlarını teyit ettirmeyen veya garantiye almayan müşteriler, bu özel günde kapıda kalmamak için uyarılarımızı dikkate almalı."
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