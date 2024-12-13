https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/yilbasi-dolandiricilarina-dikkat-rezervasyon-yaptirirken-tuzaga-dusmeyin-1091502238.html

Yılbaşı dolandırıcılarına dikkat: Rezervasyon yaptırırken tuzağa düşmeyin

Yılbaşı dolandırıcılarına dikkat: Rezervasyon yaptırırken tuzağa düşmeyin

Sputnik Türkiye

Yılbaşı rezervasyonu yaptırırken 'sahte ilan' tuzağı konusunda uyaran uzmanlar, dolandırıcılara karşı nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T16:11+0300

2024-12-13T16:11+0300

2024-12-13T16:12+0300

ekonomi

türkiye

dolandırıcılık

e-dolandırıcılık

tüketici hakları derneği genel başkanı ergün kılıç,

yılbaşı

yılbaşı tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg

Yılbaşına sayılı günler kalırken otel ve restoran rezervasyonu yaptırmak isteyenler dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Uzmanlar ise 'sahte ilanlar' konusunda uyarırken, dolandırılmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Popüler mekanların internet sitelerini kopyalıyorlarEğlence ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yapacakları etkinlikler için yoğun reklam ve tanıtım kampanyaları başlattı. Bu nedenle popüler restoran ve otel gibi işletmelerin internet sitelerinin fotoğraflarını ve isimlerini kopyalayan dolandırıcılar, e-posta ve kısa mesaj gibi yöntemlerle cazip teklifler sunarak tüketicilere ulaşıyor. Yılbaşı için rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor.Bilinen ve güvenilir platformları kullanın Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yılbaşı döneminde eğlence ve tatil mekanlarına ilişkin rezervasyonlarda artış olduğunu, bunun tüketici mağduriyetlerini beraberinde getirebileceğine dikkati çekti. Yılbaşı planı yapan tüketicilerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmaması gerektiğini belirten Kılıç şunları söyledi: Kılıç, rezervasyon işlemlerinde tanınmış ve güvenilir platformlardan faydalanılması gerektiğini vurgulayarak, daha önce olumsuz geri bildirim alan veya mağduriyetlere neden olduğu bilinen platformlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.Belgelerinizi mutlaka saklayın Rezervasyon onay e-postaları, ödeme belgeleri ve sözleşmelerin mutlaka saklanması gerektiğine işaret eden Kılıç, "Bu belgeler, ileride yaşanabilecek sorunlarda önemli yasal dayanak olacaktır. Ekonomik çıkarların korunması ve tazmin hakkının kullanılabilmesi için belgeleri saklamak, tüketicilerin lehine olacaktır." dedi.Kılıç, yılbaşı dönemi yoğunluğunun sadece tüketiciler için değil, yetkili kurumlar ve sektör temsilcileri için de sorumluluk gerektirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:"Piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlar, bu sorunları işletmelerin inisiyatifine bırakmamalı. Haksız ticari uygulamalara karşı tüketicilerin korunması için daha sıkı önlemler alınmalı. Esnaf odaları ve sektörel kuruluşlar, üyelerinin yasalara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla iç denetim mekanizmalarını devreye sokmalı. Kurallara aykırı hareket eden işletmelere yönelik uyarılar yapılmalı ve gerekirse disiplin işlemleri uygulanmalıdır. Tüketiciler de yaşadıkları mağduriyeti hızlı şekilde yetkili kurumlara bildirmeli."Güvenilir sitelerden rezervasyon yaptırılmalıTürkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı da özel günler öncesinde rezervasyonlarda artış yaşandığına işaret ederek, böyle dönemlerde vatandaşlarca bilinen işletmelerin tercih edilmesini önerdi. İnternet üzerinden yapılan sahte tanıtım ve reklamlara karşı dikkatli olunmasını isteyen Karabağlı, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/dolandiricilar-icin-altin-donem-basladi-en-populer-10-dolandiricilik-yonteminden-nasil-korunmali-1091149318.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, tüketici hakları derneği genel başkanı ergün kılıç,, yılbaşı, yılbaşı tatili