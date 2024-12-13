https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/yeni-yila-sayili-gunler-kala-yildiz-tilbenin-vasiyeti-gundem-oldu-cenazeme-gelirlerse-taslayin-1091508716.html
Yeni yıla sayılı günler kala Yıldız Tilbe'nin vasiyeti gündem oldu: 'Cenazeme gelirlerse taşlayın'
Yeni yıla sayılı günler kala Yıldız Tilbe'nin vasiyeti gündem oldu: 'Cenazeme gelirlerse taşlayın'
Sputnik Türkiye
Yeni yıla geri sayım başlarken, 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler de gündemde. Çok sayıda tanınmış ismin ölümünün ardından geride bıraktıkları... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T17:16+0300
2024-12-13T17:16+0300
2024-12-13T17:16+0300
yaşam
yıldız tilbe
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2024, sanat dünyasında çok sayıda ölümün yaşandığı bir yıl olarak hafızalara kazındı. Vefat eden isimler hem hayranlarını yasa boğdu hem de geride bıraktıkları miraslarıyla gündem yarattı. Hayatını kaybeden ünlülerin vasiyetleri, toplumda geniş yankı buldu.17 Ağustos 2024’te hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Aydemir Akbaş, ölmeden önce yaptığı vasiyetle dikkat çekti. Akbaş, tüm malvarlığını Galatasaray Cemiyeti’ne miras bıraktığını açıklamıştı. Bu vasiyet, Akbaş’ın spora ve camiasına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.Yıldız Tilbe’nin şaşırtıcı vasiyetiAncak, diğer ünlülerin vasiyetleri de gündem yaratacak cinstendi. 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız Tilbe, vefatıyla ilgili ilginç bir vasiyette bulundu. Şarkıcı, “Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum. Gelirlerse taşlayın,” ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu sözleri, hem siyaset dünyasında hem de hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.Tilbe, açıklamasında, “Cenazeme gelirken cebinize taş koyun. Bir politikacı gelir de taşlanmazsa ben kalkar, onları kendim götürürüm” diyerek tepkisini sert bir şekilde dile getirmişti. 2024, yalnızca ölüm haberleriyle değil, ünlülerin geride bıraktıkları miraslar ve vasiyetleriyle de konuşuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/oyuncu-yavuz-seckin-avrupa-yakasinda-gulse-birsel-ve-vural-celik-arasinda-yasananlarla-ilgili-ilk-1091076088.html
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yıldız tilbe, vasiyet, vasiyetname
yıldız tilbe, vasiyet, vasiyetname
Yeni yıla sayılı günler kala Yıldız Tilbe'nin vasiyeti gündem oldu: 'Cenazeme gelirlerse taşlayın'
Yeni yıla geri sayım başlarken, 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler de gündemde. Çok sayıda tanınmış ismin ölümünün ardından geride bıraktıkları miraslar, ünlü simaların vasiyetlerini yeniden gündeme getirdi. Aydemir Akbaş’ın Galatasaray Cemiyeti’ne bıraktığı miras dikkat çekerken, Yıldız Tilbe’nin paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı.
2024, sanat dünyasında çok sayıda ölümün yaşandığı bir yıl olarak hafızalara kazındı. Vefat eden isimler hem hayranlarını yasa boğdu hem de geride bıraktıkları miraslarıyla gündem yarattı. Hayatını kaybeden ünlülerin vasiyetleri, toplumda geniş yankı buldu.
17 Ağustos 2024’te hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Aydemir Akbaş, ölmeden önce yaptığı vasiyetle dikkat çekti. Akbaş, tüm malvarlığını Galatasaray Cemiyeti’ne miras bıraktığını açıklamıştı. Bu vasiyet, Akbaş’ın spora ve camiasına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Yıldız Tilbe’nin şaşırtıcı vasiyeti
Ancak, diğer ünlülerin vasiyetleri de gündem yaratacak cinstendi. 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız Tilbe, vefatıyla ilgili ilginç bir vasiyette bulundu. Şarkıcı, “Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum. Gelirlerse taşlayın,” ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu sözleri, hem siyaset dünyasında hem de hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.
Tilbe, açıklamasında, “Cenazeme gelirken cebinize taş koyun. Bir politikacı gelir de taşlanmazsa ben kalkar, onları kendim götürürüm” diyerek tepkisini sert bir şekilde dile getirmişti.
2024, yalnızca ölüm haberleriyle değil, ünlülerin geride bıraktıkları miraslar ve vasiyetleriyle de konuşuldu.