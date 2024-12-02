https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/oyuncu-yavuz-seckin-avrupa-yakasinda-gulse-birsel-ve-vural-celik-arasinda-yasananlarla-ilgili-ilk-1091076088.html

Oyuncu Yavuz Seçkin, Avrupa Yakası'nda Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu

Oyuncu Yavuz Seçkin, Avrupa Yakası'nda Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu

Sputnik Türkiye

Avrupa Yakası oyuncusu Vural Çelik'in ölümünün ardından Gülse Birsel'e yöneltilen eleştirilerle ilgili oyuncu Yavuz Seçkin yaşananları anlattı, 'Gülse en çok... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T17:56+0300

2024-12-02T17:56+0300

2024-12-02T17:56+0300

yaşam

vural çelik

gülse birsel

avrupa yakası

yavuz seçkin

oyuncu

dizi

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Avrupa Yakası dizisinde 'Kubilay' karakteriyle sevilen oyuncu Vural Çelik'in ölümünün ardından dizinin senaristi Gülse Birsel'in paylaştığı 'veda yazısı' büyük tepki çekmişti. Birsel eleştirilerin odağı haline gelirken, dizinin oyuncularından Yavuz Seçkin, o dönem yaşananları ilk kez anlattı. Seçkin, Gülse Birsel'in oyuncu Çelik'in ayrılmaması için büyük çaba gösterdiğini dile getirirken, "Gülse, çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi" dedi.Oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetti. Avrupa Yakası isimli dizide rol alan oyuncunun ölümünün ardından ise dizinin senaristi ve oyuncu Gülse Birsel bir yazı kaleme aldı. Yazısında, eski rol arkadaşına şu ifadelerle veda etti:"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak, vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım. Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm."Vural, Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolüyle gelmişti. Çok tatlı bir performans sergiledi. O hafta yapımcıya ‘Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum’ dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldi ve ‘Bu hafta bana ne alıyorsun, Gülse?’ cümlesiyle stüdyoya girmeye başlamıştı. Çocuksu ruhuyla hepimizi güldüren biriydi.”Eleştirilerin odağına yerleştiBirsel'in cenaze törenine katılmaması ve bu yazıyı kaleme alması çok eleştirildi. Aynı dizinin oyuncularından Yavuz Seçkin ise katıldığı bir televizyon programında Birsel ile Çelik arasında yaşananları ilk kez dile getirdi. Elimizden geleni yaparız yeter ki sen bırakmaSeçkin dizi devam ederken Vural Çelik'in Gülse Birsel'le konuşmak istediğini ve bunu kendisine ilettiğini dile getirerek şunları anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/vural-celikin-vefati-sonrasi-paylasimi-tepki-cekmisti-gulse-birselden-ikinci-aciklama-1089501325.html

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