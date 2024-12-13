https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/ukraynanin-uc-bolgesindeki-hedeflere-saldirilar-gerceklestirildi-1091476702.html

Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki yeraltı tesislerini hedef aldı

Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki yeraltı tesislerini hedef aldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın üç bölgesinde yeraltı tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi. Rus Silahlı Kuvvetleri, Borispol, Mirnograd ve Pavlograd'daki... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T02:35+0300

2024-12-13T02:35+0300

2024-12-13T02:55+0300

ukrayna krizi

sergey lebedev

rus silahlı kuvvetleri

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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Pavlograd'daki bir kimyasal üretim tesisine, Borispol'daki depolara, bir demiryoluna ve Mirnograd'daki bir havaalanına yönelik bir dizi saldırı yapıldığını açıkladı. Lebedev, "Pavlograd, kimya üretimi yönünde bir saldırıya maruz kaldı, burada çok namlulu roketatar füzeleri için misket bombası üretiyorlar" dedi. Ayrıca, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Borispol'de demiryolu ve depoların bulunduğu bölgeyi hedef aldığı, Poltava Bölgesi'ndeki Mirnograd'da ise bir havaalanına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/donbass-karis-karis-nazi-isgalinden-kurtuluyor-rus-ordusu-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-1091449646.html

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Sputnik Türkiye

sergey lebedev, rus silahlı kuvvetleri