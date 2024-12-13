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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/ukraynanin-uc-bolgesindeki-hedeflere-saldirilar-gerceklestirildi-1091476702.html
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki yeraltı tesislerini hedef aldı
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki yeraltı tesislerini hedef aldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın üç bölgesinde yeraltı tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi. Rus Silahlı Kuvvetleri, Borispol, Mirnograd ve Pavlograd'daki... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T02:35+0300
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ukrayna krizi
sergey lebedev
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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Pavlograd'daki bir kimyasal üretim tesisine, Borispol'daki depolara, bir demiryoluna ve Mirnograd'daki bir havaalanına yönelik bir dizi saldırı yapıldığını açıkladı. Lebedev, "Pavlograd, kimya üretimi yönünde bir saldırıya maruz kaldı, burada çok namlulu roketatar füzeleri için misket bombası üretiyorlar" dedi. Ayrıca, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Borispol'de demiryolu ve depoların bulunduğu bölgeyi hedef aldığı, Poltava Bölgesi'ndeki Mirnograd'da ise bir havaalanına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/donbass-karis-karis-nazi-isgalinden-kurtuluyor-rus-ordusu-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-1091449646.html
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sergey lebedev, rus silahlı kuvvetleri
sergey lebedev, rus silahlı kuvvetleri

Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki yeraltı tesislerini hedef aldı

02:35 13.12.2024 (güncellendi: 02:55 13.12.2024)
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Ukrayna'nın üç bölgesinde yeraltı tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi. Rus Silahlı Kuvvetleri, Borispol, Mirnograd ve Pavlograd'daki tesisleri hedef aldı.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Pavlograd'daki bir kimyasal üretim tesisine, Borispol'daki depolara, bir demiryoluna ve Mirnograd'daki bir havaalanına yönelik bir dizi saldırı yapıldığını açıkladı.
Lebedev, "Pavlograd, kimya üretimi yönünde bir saldırıya maruz kaldı, burada çok namlulu roketatar füzeleri için misket bombası üretiyorlar" dedi.
Ayrıca, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Borispol'de demiryolu ve depoların bulunduğu bölgeyi hedef aldığı, Poltava Bölgesi'ndeki Mirnograd'da ise bir havaalanına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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