https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/turkiye-ve-ermenistan-temsilcileri-sinirda-bulustu-1091475891.html
Türkiye ve Ermenistan temsilcileri sınırda buluştu
Türkiye ve Ermenistan temsilcileri sınırda buluştu
Sputnik Türkiye
Ermenistan’ın Ankara ile müzakerelerden sorumlu özel temsilcisi ve Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Public TV’ye verdiği röportajda Ermenistan ile... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T01:14+0300
2024-12-13T01:14+0300
2024-12-13T01:14+0300
türkiye
akyaka
ankara
ermenistan
sınır
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Açıklamaya göre toplantıda, Akyaka-Akhurik demiryolu sınır geçişinin başlatılmasıyla ilgili teknik detaylar ele alındı. Ayrıca, demiryollarının işleyişinden ve daha önce üzerinde mutabakata varılan Ani Köprüsü’nün restorasyonundan sorumlu kişilerin de toplantıya katıldığı bildirildi. Rubinyan, demiryolunun faaliyete geçmesi için henüz siyasi bir anlaşma sağlanmadığını ancak görüşmeler sırasında tarafların bu konuda bir anlaşmaya varabileceğini belirtti.Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, toplantının 'olumlu ve yapıcı bir atmosferde' gerçekleştiğini ifade etti. Sürecin devam ettiğini belirten Rubinyan, başarıya ulaşmasının hem bölgedeki istikrara hem de Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-gumru-kars-demiryolunun-acilmasigerekli-1089411270.html
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akyaka, ankara, ermenistan, sınır
akyaka, ankara, ermenistan, sınır
Türkiye ve Ermenistan temsilcileri sınırda buluştu
Ermenistan’ın Ankara ile müzakerelerden sorumlu özel temsilcisi ve Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Public TV’ye verdiği röportajda Ermenistan ile Türkiye'nin bazı devlet kurumlarının temsilcilerinin, sınırda bir toplantı düzenlediğini açıkladı.
Açıklamaya göre toplantıda, Akyaka-Akhurik demiryolu sınır geçişinin başlatılmasıyla ilgili teknik detaylar ele alındı. Ayrıca, demiryollarının işleyişinden ve daha önce üzerinde mutabakata varılan Ani Köprüsü’nün restorasyonundan sorumlu kişilerin de toplantıya katıldığı bildirildi.
Rubinyan, demiryolunun faaliyete geçmesi için henüz siyasi bir anlaşma sağlanmadığını ancak görüşmeler sırasında tarafların bu konuda bir anlaşmaya varabileceğini belirtti.
Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, toplantının 'olumlu ve yapıcı bir atmosferde' gerçekleştiğini ifade etti. Sürecin devam ettiğini belirten Rubinyan, başarıya ulaşmasının hem bölgedeki istikrara hem de Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.