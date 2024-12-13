https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/turkiye-ve-ermenistan-temsilcileri-sinirda-bulustu-1091475891.html

Türkiye ve Ermenistan temsilcileri sınırda buluştu

Türkiye ve Ermenistan temsilcileri sınırda buluştu

Sputnik Türkiye

Ermenistan’ın Ankara ile müzakerelerden sorumlu özel temsilcisi ve Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Public TV’ye verdiği röportajda Ermenistan ile... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T01:14+0300

2024-12-13T01:14+0300

2024-12-13T01:14+0300

türkiye

akyaka

ankara

ermenistan

sınır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091475735_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bad63e75c1f7897f71610a0b67ebf64b.jpg

Açıklamaya göre toplantıda, Akyaka-Akhurik demiryolu sınır geçişinin başlatılmasıyla ilgili teknik detaylar ele alındı. Ayrıca, demiryollarının işleyişinden ve daha önce üzerinde mutabakata varılan Ani Köprüsü’nün restorasyonundan sorumlu kişilerin de toplantıya katıldığı bildirildi. Rubinyan, demiryolunun faaliyete geçmesi için henüz siyasi bir anlaşma sağlanmadığını ancak görüşmeler sırasında tarafların bu konuda bir anlaşmaya varabileceğini belirtti.Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, toplantının 'olumlu ve yapıcı bir atmosferde' gerçekleştiğini ifade etti. Sürecin devam ettiğini belirten Rubinyan, başarıya ulaşmasının hem bölgedeki istikrara hem de Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-gumru-kars-demiryolunun-acilmasigerekli-1089411270.html

türkiye

akyaka

ankara

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akyaka, ankara, ermenistan, sınır