https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-gumru-kars-demiryolunun-acilmasigerekli-1089411270.html
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Gümrü-Kars Demiryolu'nun açılması gerekli
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Gümrü-Kars Demiryolu'nun açılması gerekli
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan İstanbul'daki 3+3 bakanlar toplantısında Gümrü-Kars demiryolunun hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın bölgesel iletişimin geliştirilmesi ve komşular arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını vurguladı.Mirzoyan, Ermeni tarafının Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kontrol Noktası'nın inşaatını ve teknik donanımını tamamladığını belirtti. Erivan ve Ankara'nın Gümrü-Kars Demiryolu üzerinden sınırı geçmek için teknik gereklilikleri ortaklaşa değerlendirme konusunda daha önce anlaştıklarını hatırlatan Mirzoyan, “Bu, Ermenistan ve Türkiye arasında doğrudan uçuşların başlatılması ve hava taşımacılığı yasaklarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda daha önce alınan kararları tamamlıyor” dedi.Mirzoyan, Ermenistan ve Türkiye arasında Gümrü-Kars demiryolunun faaliyete geçmesinin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantısıyla birlikte Basra Körfezi ile Karadeniz, Hazar Denizi ve Akdeniz arasında etkin bir iletişim sağlayacağına inandığını belirterek konuşmasında Erivan'ın Bakü'ye demiryolu altyapısını yeniden başlatmayı, sınır geçişlerini ve gümrük prosedürlerini basitleştirmeyi ve iki ülkenin egemenliğine ve yargı yetkisine tamamen saygı göstererek bazı ek güvenlik düzenlemeleri sağlamayı teklif ettiğini dile getirdi.Mirzoyan sözlerini, “Ermenistan bu konuya içtenlikle ilgi duymaktadır ve bölgesel iletişimin geliştirilmesi ve komşuların BM Şartı ilkelerine, özellikle de egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ve siyasi bağımsızlığa dayalı olarak birbirleriyle bağlantılarının güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını defalarca göstermiştir" cümleleriyle tamamladı.Fidan ve Mirzoyan bir araya geldiErmenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesini amaçlayan diyaloğun devamını görüştü" cümlesi yer aldı.Söz konusu görüşme '3+3' platformu çerçevesinde gerçekleştirildi.Fidan ve Mirzoyan'ın ikili konuları ele almanın yanı sıra bölgesel gündem hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesinin öneminin vurgulandığı dile getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ermenistan-cumhurbaskani-hacaturyan-turk-ermeni-iliskileri-yeni-bir-asamaya-giriyor-1089162433.html
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türkiye, ermenistan, hakan fidan, ararat mirzoyan, gümrü, kars, demiryolu, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu, istanbul
türkiye, ermenistan, hakan fidan, ararat mirzoyan, gümrü, kars, demiryolu, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu, istanbul
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Gümrü-Kars Demiryolu'nun açılması gerekli
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan İstanbul'daki 3+3 bakanlar toplantısında Gümrü-Kars demiryolunun hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın bölgesel iletişimin geliştirilmesi ve komşular arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını vurguladı.
Mirzoyan, Ermeni tarafının Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kontrol Noktası'nın inşaatını ve teknik donanımını tamamladığını belirtti. Erivan ve Ankara'nın Gümrü-Kars Demiryolu üzerinden sınırı geçmek için teknik gereklilikleri ortaklaşa değerlendirme konusunda daha önce anlaştıklarını hatırlatan Mirzoyan, “Bu, Ermenistan ve Türkiye arasında doğrudan uçuşların başlatılması ve hava taşımacılığı yasaklarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda daha önce alınan kararları tamamlıyor” dedi.
Mirzoyan, Ermenistan ve Türkiye arasında Gümrü-Kars demiryolunun faaliyete geçmesinin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantısıyla birlikte Basra Körfezi ile Karadeniz, Hazar Denizi ve Akdeniz arasında etkin bir iletişim sağlayacağına inandığını belirterek konuşmasında Erivan'ın Bakü'ye demiryolu altyapısını yeniden başlatmayı, sınır geçişlerini ve gümrük prosedürlerini basitleştirmeyi ve iki ülkenin egemenliğine ve yargı yetkisine tamamen saygı göstererek bazı ek güvenlik düzenlemeleri sağlamayı teklif ettiğini dile getirdi.
Mirzoyan sözlerini, “Ermenistan bu konuya içtenlikle ilgi duymaktadır ve bölgesel iletişimin geliştirilmesi ve komşuların BM Şartı ilkelerine, özellikle de egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ve siyasi bağımsızlığa dayalı olarak birbirleriyle bağlantılarının güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını defalarca göstermiştir" cümleleriyle tamamladı.
Fidan ve Mirzoyan bir araya geldi
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesini amaçlayan diyaloğun devamını görüştü" cümlesi yer aldı.
Söz konusu görüşme '3+3' platformu çerçevesinde gerçekleştirildi.
Fidan ve Mirzoyan'ın ikili konuları ele almanın yanı sıra bölgesel gündem hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesinin öneminin vurgulandığı dile getirildi.