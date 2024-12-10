https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/suudi-arabistandan-hakem-halil-umut-melere-yasak-bir-daha-ulkeye-gelmeyecek-1091346143.html

Suudi Arabistan'dan hakem Halil Umut Meler’e yasak: 'Bir daha ülkeye gelmeyecek'

Suudi Arabistan'dan hakem Halil Umut Meler’e yasak: 'Bir daha ülkeye gelmeyecek'

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Al Shabab-Al Hilal maçında yaptığı hatalar nedeniyle Türk hakem Halil Umut Meler’in bir daha ülkede maç... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T08:57+0300

2024-12-10T08:57+0300

2024-12-10T08:57+0300

ortadoğu

spor

halil umut meler

suudi arabistan

al hilal

süper lig

hakem

yasak

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Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Türk hakem Halil Umut Meler hakkında sert bir açıklama yaptı. Navarro, Al Shabab ile Al Hilal arasında oynanan karşılaşmada Meler’in kararlarının maça doğrudan etki ettiğini belirterek, “Bir daha Halil Umut Meler’i maçlarımıza çağırmayacağız” dedi.Al Shabab ve Al Hilal maçında tepki çektiAl Shabab-Al Hilal mücadelesi sonrası Halil Umut Meler’in yönetimi ağır eleştirilere maruz kaldı. Al Shabab kulübü, Meler’i Hakem Komitesi’ne şikayet ederken, komite Meler’in skora etki eden hatalarını kabul etti. Bunun üzerine Meler’in Suudi Arabistan’daki hakemlik kariyerinin sona erdiği açıklandı.Suudi basınından Türkiye yorumuSuudi Arabistan medyasında yer alan haberlerde, Halil Umut Meler’in aldığı eleştiriler Türkiye’ye de taşındı. Süper Lig’de taraftarların 'yabancı hakem' taleplerine dikkat çeken haberlerde, Meler’e yönelik Türkiye’de de tepkilerin arttığı vurgulandı.Türkiye’de "yabancı hakem" tartışmaları alevlendiHalil Umut Meler’in Suudi Arabistan’daki durumu, Türk futbolunda devam eden hakem tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Özellikle Süper Lig’de son dönemde artan hakem kararlarına yönelik eleştiriler, yabancı hakem talebini daha yüksek sesle dile getiren taraftarların haklı olduğunu savunan yorumlara neden oldu.

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