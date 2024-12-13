https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-ukrayna-sorunu-onumuzdeki-birkac-ay-icinde-1091518862.html

Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Ukrayna sorunu önümüzdeki birkaç ay içinde çözülebilir

Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Ukrayna sorunu önümüzdeki birkaç ay içinde çözülebilir

Sputnik Türkiye

Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Moskova ve Kiev arasındaki ihtilafın birkaç ay içinde çözüleceğinden emin olduğunu belirtti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T22:24+0300

2024-12-13T22:24+0300

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev arasındaki ihtilafın Trump’ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.Kellogg, “Ukrayna ve Rusya arasındaki ihtilafınönümüzdeki birkaç ay içinde çözüleceğine gerçekten inanıyorum” dedi.Kellogg, Trump'ın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir barış anlaşmasına varmaları için Washington'a davet etme olasılığı da dahil olmak üzere kararlı adımlar atabileceğini vurguladı.Trump, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın, Biden değil kendisi başkan olsaydı hiç başlamayacağını ifade etmişti. Ayrıca, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı 24 saat içinde çözmeyi amaçladığını dile getirmişti.Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/trump-iranin-nukleer-silah-elde-etmesini-onlemek-istiyor-hava-saldirilari-duzenlenebilir-1091485464.html

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keith kellogg, abd, fox news, ukrayna, washington, kiev, rusya, moskova, ihtilaf, çözüm, barış, dmitriy peskov