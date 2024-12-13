https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-ukrayna-sorunu-onumuzdeki-birkac-ay-icinde-1091518862.html
Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Ukrayna sorunu önümüzdeki birkaç ay içinde çözülebilir
Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Ukrayna sorunu önümüzdeki birkaç ay içinde çözülebilir
Sputnik Türkiye
Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Moskova ve Kiev arasındaki ihtilafın birkaç ay içinde çözüleceğinden emin olduğunu belirtti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T22:24+0300
2024-12-13T22:24+0300
2024-12-13T22:23+0300
dünya
keith kellogg
abd
fox news
ukrayna
washington
kiev
rusya
moskova
ihtilaf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090901177_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aef7afc96600bbf36b9b0d00bce0b5c.jpg
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev arasındaki ihtilafın Trump’ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.Kellogg, “Ukrayna ve Rusya arasındaki ihtilafınönümüzdeki birkaç ay içinde çözüleceğine gerçekten inanıyorum” dedi.Kellogg, Trump'ın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir barış anlaşmasına varmaları için Washington'a davet etme olasılığı da dahil olmak üzere kararlı adımlar atabileceğini vurguladı.Trump, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın, Biden değil kendisi başkan olsaydı hiç başlamayacağını ifade etmişti. Ayrıca, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı 24 saat içinde çözmeyi amaçladığını dile getirmişti.Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/trump-iranin-nukleer-silah-elde-etmesini-onlemek-istiyor-hava-saldirilari-duzenlenebilir-1091485464.html
ukrayna
washington
kiev
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090901177_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f3fcb90ee15d5fa4a93c40b21c2a916.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
keith kellogg, abd, fox news, ukrayna, washington, kiev, rusya, moskova, ihtilaf, çözüm, barış, dmitriy peskov
keith kellogg, abd, fox news, ukrayna, washington, kiev, rusya, moskova, ihtilaf, çözüm, barış, dmitriy peskov
Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Ukrayna sorunu önümüzdeki birkaç ay içinde çözülebilir
Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Moskova ve Kiev arasındaki ihtilafın birkaç ay içinde çözüleceğinden emin olduğunu belirtti.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev arasındaki ihtilafın Trump’ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.
Kellogg, “Ukrayna ve Rusya arasındaki ihtilafınönümüzdeki birkaç ay içinde çözüleceğine gerçekten inanıyorum” dedi.
Kellogg, Trump'ın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir barış anlaşmasına varmaları için Washington'a davet etme olasılığı da dahil olmak üzere kararlı adımlar atabileceğini vurguladı.
Trump, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın, Biden değil kendisi başkan olsaydı hiç başlamayacağını ifade etmişti. Ayrıca, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı 24 saat içinde çözmeyi amaçladığını dile getirmişti.
Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kaydetmişti.