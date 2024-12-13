https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/trump-iranin-nukleer-silah-elde-etmesini-onlemek-istiyor-hava-saldirilari-duzenlenebilir-1091485464.html

Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek istiyor: 'Hava saldırıları düzenlenebilir'

Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek istiyor: 'Hava saldırıları düzenlenebilir'

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın, İran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemek için bu ülkedeki hedeflere yönelik önleyici hava saldırıları... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T10:23+0300

2024-12-13T10:23+0300

2024-12-13T10:21+0300

dünya

abd

donald trump

iran

israil

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

wall street journal

nükleer anlaşma

kapsamlı ortak eylem planı/koep

ortadoğu

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Wall Street Journal gazetesinin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla yaptığı son telefon görüşmelerinde, başkanlık döneminde İran'ın nükleer silah sahibi olma ihtimalinden endişe duyduğunu ve böyle bir sonucu önlemek için seçenekler aradığını söylediği aktarıldı.Diğer kaynakların da Trump’ın, İran konusunun ele alındığı görüşmeler sırada iki seçenek değerlendirdiğini bildirdiği ifade edildi. Seçeneklerden birinin, Ortadoğu'ya daha fazla ABD askeri, uçağı ve gemisini göndererek askeri baskıyı artırmakla ilgili olduğu belirtilen haberde, “ABD ayrıca İsrail'e, saldırı gücünü artıracak ve İran'ın nükleer tesislerini etkisiz hale getirecek sığınak imha bombaları gibi gelişmiş silahlar da satabilir” dendi.Alternatif olarak, Tahran'ı diplomatik çözüm kabul etmeye zorlamak için özellikle ABD yaptırımlarıyla birlikte askeri güç tehdidinin kullanılmasını öneren Trump'ın bu stratejiye ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore’ye yönelik başvurduğu anımsatılırken bu politikanın başarısız olduğu kaydedildi.İran’ın nükleer programı ve nükleer anlaşmaİran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma imzalanmıştı. Uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı nükleer anlaşma, Ocak 2016'da BMGK onayıyla yürürlüğe girmişti ve İran uluslararası yaptırımlardan kısmen kurtulmuştu.Donald Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran yönetimi, kademeli olarak zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmış ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-gurcistani-yildirma-calismalarina-devam-ediyor-bakanlar-ve-milletvekiline-kisitlamalar-1091484704.html

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abd, donald trump, iran, israil, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), wall street journal, nükleer anlaşma, kapsamlı ortak eylem planı/koep, ortadoğu, hava saldırıları