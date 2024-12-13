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Tapuda yeni döneme 19 gün kaldı: Artık kullanılamayacak
Tapuda yeni döneme 19 gün kaldı: Artık kullanılamayacak
Sputnik Türkiye
Tapu işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gidiliyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip nüfus cüzdanları ile hiçbir tapu... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Tapu müdürlükleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla entegre Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) sayesinde daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyor. Bu sistemle, sahtecilik gibi güvenlik risklerinin önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni uygulama, tapu işlemlerinde kimlik doğrulama sürecini kolaylaştıracak.Eski kimlik kartlarıyla i̇şlem yapılamayacak1 Ocak 2025’ten itibaren, eski tip nüfus cüzdanları ile hiçbir tapu kaydı işlemi yapılamayacak. Açıklamada, “Çipli kimlik kartı bulunmayan vatandaşlarımız, mülk alım-satım işlemleri dahil tüm tapu süreçlerinden yararlanamayacak. Bu nedenle eski kimlik kartlarının bir an önce yenilenmesi önem arz ediyor” denildi.Yetkililer, vatandaşların kimlik değişim işlemlerini geciktirmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kimlik yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Yeni uygulamayla hem vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de işlemlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/masterchefte-dokunulmazlik-kazanan-takim-ve-eleme-adayi-belli-oldu-korkutan-kaza-bir-yarismacinin-1091487983.html
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tapu işlemleri, çipli kimlik kartı, elektronik kimlik doğrulama sistemi, tapu müdürlüğü duyurusu, eski kimlik kartı geçersiz, çipli kimlik zorunluluğu, kimlik yenileme işlemleri, tapu işlemlerinde güvenlik, karabük tapu müdürlüğü, 1 ocak 2025 kimlik düzenlemesi
tapu işlemleri, çipli kimlik kartı, elektronik kimlik doğrulama sistemi, tapu müdürlüğü duyurusu, eski kimlik kartı geçersiz, çipli kimlik zorunluluğu, kimlik yenileme işlemleri, tapu işlemlerinde güvenlik, karabük tapu müdürlüğü, 1 ocak 2025 kimlik düzenlemesi

Tapuda yeni döneme 19 gün kaldı: Artık kullanılamayacak

12:43 13.12.2024
© AATapu
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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Tapu işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gidiliyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip nüfus cüzdanları ile hiçbir tapu işlemi gerçekleştirilemeyecek. Çipli kimlik kartı olmayanlar, mülk alım-satım süreçlerini tamamlayamayacak.
Tapu müdürlükleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla entegre Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) sayesinde daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyor. Bu sistemle, sahtecilik gibi güvenlik risklerinin önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni uygulama, tapu işlemlerinde kimlik doğrulama sürecini kolaylaştıracak.

Eski kimlik kartlarıyla i̇şlem yapılamayacak

1 Ocak 2025’ten itibaren, eski tip nüfus cüzdanları ile hiçbir tapu kaydı işlemi yapılamayacak. Açıklamada, “Çipli kimlik kartı bulunmayan vatandaşlarımız, mülk alım-satım işlemleri dahil tüm tapu süreçlerinden yararlanamayacak. Bu nedenle eski kimlik kartlarının bir an önce yenilenmesi önem arz ediyor” denildi.
Yetkililer, vatandaşların kimlik değişim işlemlerini geciktirmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kimlik yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Yeni uygulamayla hem vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de işlemlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
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