https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/masterchefte-dokunulmazlik-kazanan-takim-ve-eleme-adayi-belli-oldu-korkutan-kaza-bir-yarismacinin-1091487983.html

MasterChef'te dokunulmazlık kazanan takım ve eleme adayı belli oldu: Korkutan kaza, bir yarışmacının daha yüzü yandı

MasterChef'te dokunulmazlık kazanan takım ve eleme adayı belli oldu: Korkutan kaza, bir yarışmacının daha yüzü yandı

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye'nin 12 Aralık 2024 tarihli bölümünde kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyununu kazandı. Mavi takımda bireysel dokunulmazlık Onur’un oldu, eleme... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T10:51+0300

2024-12-13T10:51+0300

2024-12-13T10:54+0300

yaşam

masterchef

kaza

yanık

eleme

dokunulmazlık

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MasterChef Türkiye’nin 12 Aralık Perşembe yayınlanan son bölümünde takımlar 3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin talebi üzerine yarışmacılar 4 farklı ülkenin yemeklerinden oluşan özel bir menü hazırladı. Yarışmanın sonunda Semih kaptanlığındaki kırmızı takım, şeflerin değerlendirmesiyle dokunulmazlığı kazandı. Böylece kırmızı takım haftayı 2-1 galibiyetle tamamladı.Bireysel dokunulmazlık kimin oldu?Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu mücadelede galip gelen Onur, bireysel dokunulmazlığı kazandı. Bu sonuçla Onur, sezon boyunca 8. kez bireysel dokunulmazlık kazanarak rekor kırdı.Eleme potasına kim gitti?Bireysel dokunulmazlık sonrası yapılan takım oylamasında ismi en çok yazılan yarışmacı Alper oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Erim, Şirin ve Alper olarak belirlendi. Yarışmanın bu noktadan sonra daha da çetin geçmesi bekleniyor.Erim’in yüzü yandıBölüme damga vuran bir diğer olay ise mavi takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi sırasında yaşandı. Balkondan arkadaşlarını izleyen Erim, elinde çay bardağıyla merdivenleri çıkarken ayağı takıldı ve yere düştü. Kazanın ardından Erim, yüzünde yanık hissettiğini söyledi. Neyse ki olay ciddi bir yaralanmaya neden olmadı. Ancak bu kaza, geçtiğimiz haftalarda yüzü yanan Beyza’yı izleyicilerin aklına getirdi.TV8 ekranlarının sevilen yarışması, bu hafta da rekabeti doruklara taşıdı. Eleme potasına giren isimler ve bireysel başarılar, yarışmanın gidişatını şekillendirirken kazalar ve beklenmedik olaylar da yarışmacıların üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

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