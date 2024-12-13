https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/masterchefte-dokunulmazlik-kazanan-takim-ve-eleme-adayi-belli-oldu-korkutan-kaza-bir-yarismacinin-1091487983.html
MasterChef'te dokunulmazlık kazanan takım ve eleme adayı belli oldu: Korkutan kaza, bir yarışmacının daha yüzü yandı
MasterChef'te dokunulmazlık kazanan takım ve eleme adayı belli oldu: Korkutan kaza, bir yarışmacının daha yüzü yandı
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye'nin 12 Aralık 2024 tarihli bölümünde kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyununu kazandı. Mavi takımda bireysel dokunulmazlık Onur’un oldu, eleme... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T10:51+0300
2024-12-13T10:51+0300
2024-12-13T10:54+0300
yaşam
masterchef
kaza
yanık
eleme
dokunulmazlık
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MasterChef Türkiye’nin 12 Aralık Perşembe yayınlanan son bölümünde takımlar 3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin talebi üzerine yarışmacılar 4 farklı ülkenin yemeklerinden oluşan özel bir menü hazırladı. Yarışmanın sonunda Semih kaptanlığındaki kırmızı takım, şeflerin değerlendirmesiyle dokunulmazlığı kazandı. Böylece kırmızı takım haftayı 2-1 galibiyetle tamamladı.Bireysel dokunulmazlık kimin oldu?Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu mücadelede galip gelen Onur, bireysel dokunulmazlığı kazandı. Bu sonuçla Onur, sezon boyunca 8. kez bireysel dokunulmazlık kazanarak rekor kırdı.Eleme potasına kim gitti?Bireysel dokunulmazlık sonrası yapılan takım oylamasında ismi en çok yazılan yarışmacı Alper oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Erim, Şirin ve Alper olarak belirlendi. Yarışmanın bu noktadan sonra daha da çetin geçmesi bekleniyor.Erim’in yüzü yandıBölüme damga vuran bir diğer olay ise mavi takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi sırasında yaşandı. Balkondan arkadaşlarını izleyen Erim, elinde çay bardağıyla merdivenleri çıkarken ayağı takıldı ve yere düştü. Kazanın ardından Erim, yüzünde yanık hissettiğini söyledi. Neyse ki olay ciddi bir yaralanmaya neden olmadı. Ancak bu kaza, geçtiğimiz haftalarda yüzü yanan Beyza’yı izleyicilerin aklına getirdi.TV8 ekranlarının sevilen yarışması, bu hafta da rekabeti doruklara taşıdı. Eleme potasına giren isimler ve bireysel başarılar, yarışmanın gidişatını şekillendirirken kazalar ve beklenmedik olaylar da yarışmacıların üzerinde büyük baskı oluşturuyor.
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MasterChef'te dokunulmazlık kazanan takım ve eleme adayı belli oldu: Korkutan kaza, bir yarışmacının daha yüzü yandı
10:51 13.12.2024 (güncellendi: 10:54 13.12.2024)
MasterChef Türkiye'nin 12 Aralık 2024 tarihli bölümünde kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyununu kazandı. Mavi takımda bireysel dokunulmazlık Onur’un oldu, eleme potasına ise Alper, Erim ve Şirin girdi. Geceye damga vuran olay ise Erim’in geçirdiği korkutucu kaza oldu.
MasterChef Türkiye’nin 12 Aralık Perşembe yayınlanan son bölümünde takımlar 3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin talebi üzerine yarışmacılar 4 farklı ülkenin yemeklerinden oluşan özel bir menü hazırladı. Yarışmanın sonunda Semih kaptanlığındaki kırmızı takım, şeflerin değerlendirmesiyle dokunulmazlığı kazandı. Böylece kırmızı takım haftayı 2-1 galibiyetle tamamladı.
Bireysel dokunulmazlık kimin oldu?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu mücadelede galip gelen Onur, bireysel dokunulmazlığı kazandı. Bu sonuçla Onur, sezon boyunca 8. kez bireysel dokunulmazlık kazanarak rekor kırdı.
Eleme potasına kim gitti?
Bireysel dokunulmazlık sonrası yapılan takım oylamasında ismi en çok yazılan yarışmacı Alper oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Erim, Şirin ve Alper olarak belirlendi. Yarışmanın bu noktadan sonra daha da çetin geçmesi bekleniyor.
Bölüme damga vuran bir diğer olay ise mavi takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi sırasında yaşandı. Balkondan arkadaşlarını izleyen Erim, elinde çay bardağıyla merdivenleri çıkarken ayağı takıldı ve yere düştü. Kazanın ardından Erim, yüzünde yanık hissettiğini söyledi. Neyse ki olay ciddi bir yaralanmaya neden olmadı. Ancak bu kaza, geçtiğimiz haftalarda yüzü yanan Beyza’yı izleyicilerin aklına getirdi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması, bu hafta da rekabeti doruklara taşıdı. Eleme potasına giren isimler ve bireysel başarılar, yarışmanın gidişatını şekillendirirken kazalar ve beklenmedik olaylar da yarışmacıların üzerinde büyük baskı oluşturuyor.