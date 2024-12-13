https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/spkdan-108-internet-sitesine-erisim-engeli-karari-1091476136.html

SPK'dan 108 internet sitesine erişim engeli kararı

SPK'dan 108 internet sitesine erişim engeli kararı

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 108 internet sitesine... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T01:34+0300

2024-12-13T01:34+0300

2024-12-13T01:34+0300

sermaye piyasası kurulu (spk)

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteni yayınlandı. Buna göre Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 108 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin uygulanması kararı alındı.Kurul, AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'ye güneş enerji santrali yatırım sözleşmesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gecikmeli açıklanması nedeniyle 872 bin 282 lira idari para cezası uyguladı.Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 11 isme toplamda 31.3 milyon lirayı aşkın, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 664 bin lira idari para cezası verildi.SPK, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KRDMA, KRDMB) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 311,1 bin lira, Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ (GMTAS ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 5 isme 7 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladı.Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (DIRIT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bir isme yaklaşık 1.3 milyon lira, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasındaki işlemleri sebebiyle bir kişiye de 1 milyon 946 bin lira idari para cezası verildi.Kurul, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar'ın 80 milyon liralık, Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin 531 milyon liralık bedelsiz, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 151 milyon bedelli sermaye artırım talebini onay verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/turkiye-ekonomisi-icin-2025-tahmini-donum-noktasi-olacak-1091471787.html

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sermaye piyasası kurulu (spk), kamuyu aydınlatma platformu (kap)