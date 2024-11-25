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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu, 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu, 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Serdar Ortaç 24 Aralık'ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Ortaç ve Erbil için... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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mehmet ali erbil
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Yasa dışı bahis yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla 3'er yıla kadar hapis talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Ortaç'ın 24 Aralık'ta, Erbil'in ise 30 Aralık'ta yargılanmasına başlanacak.3 yıla kadar hapis istendiİstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.Hakim karşısına çıkacaklarSerdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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serdar ortaç, mehmet ali erbil , yasadışı bahis
serdar ortaç, mehmet ali erbil , yasadışı bahis

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu, 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor

12:34 25.11.2024
© İHAMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© İHA
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İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Serdar Ortaç 24 Aralık'ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Ortaç ve Erbil için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Yasa dışı bahis yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla 3'er yıla kadar hapis talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Ortaç'ın 24 Aralık'ta, Erbil'in ise 30 Aralık'ta yargılanmasına başlanacak.

3 yıla kadar hapis istendi

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

Hakim karşısına çıkacaklar

Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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