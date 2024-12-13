https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/sehir-merkezindeki-evleri-bir-anda-istila-ettiler-ilaclamak-da-cozum-olmadi-1091495965.html

Şehir merkezindeki evleri bir anda istila ettiler: İlaçlamak da çözüm olmadı

Şehir merkezindeki evleri bir anda istila ettiler: İlaçlamak da çözüm olmadı

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun merkez mahallelerinde görülen yoğun böceklenme sorunu, vatandaşları zor durumda bıraktı. İlaçlama yapılmasına rağmen böceklerden kurtulamayan... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T13:56+0300

2024-12-13T13:56+0300

2024-12-13T13:56+0300

türkiye

böcek

böcek ilacı

kastamonu

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Kastamonu merkezde, özellikle Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy, İnönü ve Candaroğulları Mahallelerindeki apartman ve evlerde yoğun böceklenme şikayetleri artıyor. Vatandaşlar, dolaplar, elektrik prizleri ve binanın çeşitli noktalarından çıkan böceklerin yaşam alanlarını istila ettiğini belirtiyor.İlaçlama çözüm olmadıEvlerinde ve apartmanlarında ilaçlama yaptıran mahalle sakinleri, bu çabaların sorunu çözmediğini dile getiriyor. Böceklerin apartman genelinden evlere yayıldığını söyleyen vatandaşlar, daha etkili ve düzenli ilaçlama yapılması gerektiğini ifade ediyor.Kuzeykent Mahallesi’nde oturan ve Kastamonu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Yağız Batuhan Eraslan, durumu şöyle özetledi: “Mahalle genelinde ciddi bir böceklenme sorunu var. Apartmanlarda yeterli ilaçlama yapılmıyor. Kastamonu Belediyesi'nden düzenli ilaçlama yapılmasını talep ediyoruz. Yaz ayları öncesinde bu sorunun çözülmesini istiyoruz.”Benzer sorunları dile getiren Yusuf Çiftçi ise, “Yaklaşık bir yıldır bu böcek sorunuyla yaşıyoruz. Her yerden böcekler çıkıyor. Kastamonu genelinde bu sorun büyüyor. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” dedi.Mahalle sakinleri, Kastamonu Belediyesi'ni göreve çağırarak böceklenme sorununun sistematik bir ilaçlama çalışmasıyla çözülmesini istiyor.

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böcek, böcek ilacı, kastamonu