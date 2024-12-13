https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/muge-anlida-milyonluk-vurgun-ortaya-cikti-sahte-gelin-sebekesi-yakalandi-1091493722.html
Müge Anlı'da milyonluk vurgun ortaya çıktı: Sahte gelin şebekesi yakalandı
Müge Anlı'da milyonluk vurgun ortaya çıktı: Sahte gelin şebekesi yakalandı
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Çivril ilçesinde, sahte evliliklerle milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan şebeke, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Mağdurların 'Müge Anlı... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T13:23+0300
2024-12-13T13:23+0300
2024-12-13T13:23+0300
türkiye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
dolandırıcılık
gelin
şebeke
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Denizli'nin Çivril ilçesi Yahyalı Mahallesi’nde ortaya çıkan dolandırıcılık olayı, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına damga vurdu. Evlilik vaadiyle dolandırılan H.Ö.’nün şikayetiyle başlayan süreçte, şebekenin sahte düğünlerle mağdurları hedef aldığı belirlendi. Damat H.Ö.’nün, düğünden bir gün sonra eşinin takıları alarak kayıplara karıştığını söylemesiyle olay medyaya taşındı.Programda yaşadıklarını anlatan H.Ö. gibi pek çok kişi, benzer şekilde dolandırıldıklarını açıkladı. Denizli, Konya, Afyon gibi farklı illerden gelen mağdurların sayısı giderek artarken, dolandırıcılık yöntemlerinin detayları dehşete düşürdü. Şebekenin, "sahte, gelin, anne ve baba" rolleriyle güven kazandığı, düğünlerde alınan para ve takılarla kayıplara karıştığı öğrenildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı, mağdurların ifadeleri üzerine kapsamlı bir operasyon başlattı. Çivril’de düzenlenen baskınla şebeke üyeleri Gülden S., Hatice P. ve Murat Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Müge Anlı'da ortaya çıktıDolandırıcılık şebekesinin, sahte evlilikler ve aracılar vasıtasıyla mağdurlardan milyonlarca lira değerinde para ve takı topladığı ortaya çıktı. Tutuklanan üç şüpheli, Denizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/tapuda-yeni-doneme-19-gun-kaldi-artik-kullanilamayacak-1091491944.html
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, dolandırıcılık, gelin, şebeke
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, dolandırıcılık, gelin, şebeke
Müge Anlı'da milyonluk vurgun ortaya çıktı: Sahte gelin şebekesi yakalandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde, sahte evliliklerle milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan şebeke, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Mağdurların 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında ortaya çıkardığı olayda, sahte gelin ve işbirlikçileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Çivril ilçesi Yahyalı Mahallesi’nde ortaya çıkan dolandırıcılık olayı, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına damga vurdu. Evlilik vaadiyle dolandırılan H.Ö.’nün şikayetiyle başlayan süreçte, şebekenin sahte düğünlerle mağdurları hedef aldığı belirlendi. Damat H.Ö.’nün, düğünden bir gün sonra eşinin takıları alarak kayıplara karıştığını söylemesiyle olay medyaya taşındı.
Programda yaşadıklarını anlatan H.Ö. gibi pek çok kişi, benzer şekilde dolandırıldıklarını açıkladı. Denizli, Konya, Afyon gibi farklı illerden gelen mağdurların sayısı giderek artarken, dolandırıcılık yöntemlerinin detayları dehşete düşürdü. Şebekenin, "sahte, gelin, anne ve baba" rolleriyle güven kazandığı, düğünlerde alınan para ve takılarla kayıplara karıştığı öğrenildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı, mağdurların ifadeleri üzerine kapsamlı bir operasyon başlattı. Çivril’de düzenlenen baskınla şebeke üyeleri Gülden S., Hatice P. ve Murat Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müge Anlı'da ortaya çıktı
Dolandırıcılık şebekesinin, sahte evlilikler ve aracılar vasıtasıyla mağdurlardan milyonlarca lira değerinde para ve takı topladığı ortaya çıktı. Tutuklanan üç şüpheli, Denizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, soruşturma devam ediyor.