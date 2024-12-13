https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rusyada-viber-mesajlasma-uygulamsina-erisim-kisitlandi-1091518110.html
Rusya’da Viber mesajlaşma uygulamasına erişim kısıtlandı
Rusya’da Viber mesajlaşma uygulamasına erişim kısıtlandı
Sputnik Türkiye
Roskomnadzor, Viber mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığını duyurdu. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T21:08+0300
2024-12-13T21:08+0300
2024-12-13T21:09+0300
dünya
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
viber
erişim engeli
kısıtlama
mesajlaşma
uygulama
servis
mevzuat
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Viber mesajlaşma uygulamasına erişimin kısıtlandığı belirtildi.Açıklamada, “Viber uygulamasınaerişim, bilgi dağıtımının organizatörlerine yönelik Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır” denildi.Açıklamada ayrıca, Viber mesajlaşma uygulamasına erişimin, uygulamanın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar doğrultusunda cezbedilmesi, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/discorda-erisim-engeli-getirilmisti-steam-rusyada-yasaklandi-mi-1089112526.html
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rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), viber, erişim engeli, kısıtlama, mesajlaşma, uygulama, servis, mevzuat
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), viber, erişim engeli, kısıtlama, mesajlaşma, uygulama, servis, mevzuat
Rusya’da Viber mesajlaşma uygulamasına erişim kısıtlandı
21:08 13.12.2024 (güncellendi: 21:09 13.12.2024)
Roskomnadzor, Viber mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığını duyurdu.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Viber mesajlaşma uygulamasına erişimin kısıtlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Viber uygulamasınaerişim, bilgi dağıtımının organizatörlerine yönelik Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır” denildi.
Açıklamada ayrıca, Viber mesajlaşma uygulamasına erişimin, uygulamanın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar doğrultusunda cezbedilmesi, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı kaydedildi.