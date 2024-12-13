https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rusyada-viber-mesajlasma-uygulamsina-erisim-kisitlandi-1091518110.html

Rusya’da Viber mesajlaşma uygulamasına erişim kısıtlandı

Rusya’da Viber mesajlaşma uygulamasına erişim kısıtlandı

Sputnik Türkiye

Roskomnadzor, Viber mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığını duyurdu. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T21:08+0300

2024-12-13T21:08+0300

2024-12-13T21:09+0300

dünya

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

viber

erişim engeli

kısıtlama

mesajlaşma

uygulama

servis

mevzuat

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Viber mesajlaşma uygulamasına erişimin kısıtlandığı belirtildi.Açıklamada, “Viber uygulamasınaerişim, bilgi dağıtımının organizatörlerine yönelik Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır” denildi.Açıklamada ayrıca, Viber mesajlaşma uygulamasına erişimin, uygulamanın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar doğrultusunda cezbedilmesi, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı kaydedildi.

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rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), viber, erişim engeli, kısıtlama, mesajlaşma, uygulama, servis, mevzuat