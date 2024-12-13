https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rusya-daimi-temsilcisi-ulyanov-iaea-baskani-grossi-ile-ukraynadaki-nukleer-guvenligi-gorustu-1091477011.html

Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov, IAEA başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer güvenliği görüştü

Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov, IAEA başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer güvenliği görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Ukrayna'daki... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T03:26+0300

2024-12-13T03:26+0300

2024-12-13T03:26+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

ukrayna

mihail ulyanov

kiev

rafael grossi

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Ulyanov, "Yönetim Kurulu'nun bugünkü olağanüstü oturumu çerçevesinde, Ukrayna'daki nükleer ve nükleer güvenlik konularının yanı sıra ikili ilişkilerle ilgili meseleleri de ele aldık" şeklinde ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Ukrayna'nın nükleer santrallerin güvenliği açısından kritik öneme sahip istikrarsız enerji altyapısının sonuçlarını ele almak üzere IAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtmişti. Rusya ise, Kiev'in gündeme getirdiği konunun kurulun yetki alanı dışında olduğunu vurgulamıştı. Daha önce de Rus Büyükelçi, Ukrayna'nın IAEA dahil olmak üzere uluslararası platformları, bu kuruluşların yetki alanına girmeyen konuları siyasileştirmek için kullandığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/uaea-genel-direktoru-grossi-iranin-nukleer-tesisleri-israil-saldirisindan-etkilenmedi-1089710267.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna, mihail ulyanov, kiev, rafael grossi