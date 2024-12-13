https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rusya-daimi-temsilcisi-ulyanov-iaea-baskani-grossi-ile-ukraynadaki-nukleer-guvenligi-gorustu-1091477011.html
Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov, IAEA başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer güvenliği görüştü
Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov, IAEA başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer güvenliği görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Ukrayna'daki... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T03:26+0300
2024-12-13T03:26+0300
2024-12-13T03:26+0300
ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
ukrayna
mihail ulyanov
kiev
rafael grossi
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Ulyanov, "Yönetim Kurulu'nun bugünkü olağanüstü oturumu çerçevesinde, Ukrayna'daki nükleer ve nükleer güvenlik konularının yanı sıra ikili ilişkilerle ilgili meseleleri de ele aldık" şeklinde ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Ukrayna'nın nükleer santrallerin güvenliği açısından kritik öneme sahip istikrarsız enerji altyapısının sonuçlarını ele almak üzere IAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtmişti. Rusya ise, Kiev'in gündeme getirdiği konunun kurulun yetki alanı dışında olduğunu vurgulamıştı. Daha önce de Rus Büyükelçi, Ukrayna'nın IAEA dahil olmak üzere uluslararası platformları, bu kuruluşların yetki alanına girmeyen konuları siyasileştirmek için kullandığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/uaea-genel-direktoru-grossi-iranin-nukleer-tesisleri-israil-saldirisindan-etkilenmedi-1089710267.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna, mihail ulyanov, kiev, rafael grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna, mihail ulyanov, kiev, rafael grossi
Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov, IAEA başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer güvenliği görüştü
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Ukrayna'daki nükleer güvenlik durumunu görüştü.
Ulyanov, "Yönetim Kurulu'nun bugünkü olağanüstü oturumu çerçevesinde, Ukrayna'daki nükleer ve nükleer güvenlik konularının yanı sıra ikili ilişkilerle ilgili meseleleri de ele aldık" şeklinde ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Ukrayna'nın nükleer santrallerin güvenliği açısından kritik öneme sahip istikrarsız enerji altyapısının sonuçlarını ele almak üzere IAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtmişti.
Rusya ise, Kiev'in gündeme getirdiği konunun kurulun yetki alanı dışında olduğunu vurgulamıştı.
Daha önce de Rus Büyükelçi, Ukrayna'nın IAEA dahil olmak üzere uluslararası platformları, bu kuruluşların yetki alanına girmeyen konuları siyasileştirmek için kullandığını vurgulamıştı.