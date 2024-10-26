https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/uaea-genel-direktoru-grossi-iranin-nukleer-tesisleri-israil-saldirisindan-etkilenmedi-1089710267.html
UAEA Genel Direktörü Grossi: İran'ın nükleer tesisleri İsrail saldırısından etkilenmedi
UAEA Genel Direktörü Grossi: İran'ın nükleer tesisleri İsrail saldırısından etkilenmedi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Grossi, İran'ın nükleer tesislerinin Tahran'a yönelik saldırıdan etkilenmediğini söyledi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T23:33+0300
2024-10-26T23:33+0300
2024-10-26T23:33+0300
israil- filistin çatışması
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
uaea
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
rafael grossi
rafael mariano grossi
israil
iran
nükleer
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UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Tahran'a yapılan İsrail saldırısında herhangi bir nükleer tesisin etkilenmediğini açıkladı.Grossi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iran-israil-abd-kontrolundeki-irak-topraklarindan-saldiribaslatti-1089707655.html
israil
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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rafael grossi, rafael mariano grossi, israil, iran, nükleer
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rafael grossi, rafael mariano grossi, israil, iran, nükleer
UAEA Genel Direktörü Grossi: İran'ın nükleer tesisleri İsrail saldırısından etkilenmedi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Grossi, İran'ın nükleer tesislerinin Tahran'a yönelik saldırıdan etkilenmediğini söyledi.
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Tahran'a yapılan İsrail saldırısında herhangi bir nükleer tesisin etkilenmediğini açıkladı.
Grossi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
İran'ın nükleer tesisleri etkilenmemiştir. UAEA müfettişleri güvende ve hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürüyorlar. Nükleer ve diğer radyoaktif maddelerin emniyet ve güvenliğini tehlikeye atabilecek eylemler konusunda sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyorum.