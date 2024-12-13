https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kremlin-trumpin-rusyaya-yonelik-saldirilara-iliskin-gorusu-durusumuzla-ortusuyor-1091496557.html
Kremlin: Trump'ın Rusya'ya yönelik saldırılara ilişkin görüşü duruşumuzla örtüşüyor
Kremlin: Trump'ın Rusya'ya yönelik saldırılara ilişkin görüşü duruşumuzla örtüşüyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik füze saldırısı kararının çatışmayı tırmandırdığı yönündeki sözlerinin Kremlin'in... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T14:01+0300
2024-12-13T14:01+0300
2024-12-13T14:32+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Donald Trump’ın Time dergisine verdiği röportajda dile getirdiği Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ABD yapımı füzeleri kullanmasının çatışmayı tırmandırdığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, “Bu açıklama bizim duruşumumuzla tamamen örtüşüyor. Yani, bu durumda gerilimi tırmandıran sebepler konusunda aynı görüşe sahibiz. Elbette bundan etkilendik. Demek istediğim, çatışmanın etrafındaki durumu tam olarak neyin tırmandırdığını anladığı çok açık” yorumunda bulundu.Bununla birlikte, aceleci davranıp Trump’ın hangi adımlar atacağını tahmin etmeye çalışmanın da doğru olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Yemin töreninden sonra ne gibi adımlar atılacağını zaman gösterecek. Seçilmiş başkanın Oval Ofis'teki koltuğuna oturacağı anı bekleyelim” diye ekledi.‘Rusya müzakerelere hazır’Avrupa Birliği’nde (AB) ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna’ya askeri gözlemci gönderme yönünde yapılan tartışmaları da değerlendiren Peskov, “Rusya müzakerelere açık olmayı sürdürüyor. Daha dün, müzakerelere hazır olduğumuzu, İstanbul 2022 anlaşmaları temelinde bunları mümkün ve gerekli gördüğümüzü vurguladık ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunu defalarca söyledi” dedi.Peskov, “Halihazırda müzakerelerin başlaması yönünde hiçbir koşul oluşmadı, çünkü Ukrayna tarafı müzakerelerden kaçınıyor ve müzakereleri dışlıyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/blinken-abdnin-kieve-yapacagi-500-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardimi-ve-icerigini-acikladi-1091477271.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, ukrayna, avrupa birliği, abd
Kremlin: Trump'ın Rusya'ya yönelik saldırılara ilişkin görüşü duruşumuzla örtüşüyor
14:01 13.12.2024 (güncellendi: 14:32 13.12.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik füze saldırısı kararının çatışmayı tırmandırdığı yönündeki sözlerinin Kremlin'in duruşuyla aynı doğrultuda olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Donald Trump’ın Time dergisine verdiği röportajda dile getirdiği Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ABD yapımı füzeleri kullanmasının çatışmayı tırmandırdığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Peskov, “Bu açıklama bizim duruşumumuzla tamamen örtüşüyor. Yani, bu durumda gerilimi tırmandıran sebepler konusunda aynı görüşe sahibiz. Elbette bundan etkilendik. Demek istediğim, çatışmanın etrafındaki durumu tam olarak neyin tırmandırdığını anladığı çok açık” yorumunda bulundu.
Bununla birlikte, aceleci davranıp Trump’ın hangi adımlar atacağını tahmin etmeye çalışmanın da doğru olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Yemin töreninden sonra ne gibi adımlar atılacağını zaman gösterecek. Seçilmiş başkanın Oval Ofis'teki koltuğuna oturacağı anı bekleyelim” diye ekledi.
‘Rusya müzakerelere hazır’
Avrupa Birliği’nde (AB) ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna’ya askeri gözlemci gönderme yönünde yapılan tartışmaları da değerlendiren Peskov, “Rusya müzakerelere açık olmayı sürdürüyor. Daha dün, müzakerelere hazır olduğumuzu, İstanbul 2022 anlaşmaları temelinde bunları mümkün ve gerekli gördüğümüzü vurguladık ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunu defalarca söyledi” dedi.
Peskov, “Halihazırda müzakerelerin başlaması yönünde hiçbir koşul oluşmadı, çünkü Ukrayna tarafı müzakerelerden kaçınıyor ve müzakereleri dışlıyor” diye ekledi.