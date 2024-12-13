https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/numan-kurtulmus-cok-kutuplu-dunya-duzeninde-turkiye-en-onemli-ulkelerden-biri-olacak-1091504730.html

Numan Kurtulmuş: Çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye en önemli ülkelerden biri olacak

Numan Kurtulmuş: Çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye en önemli ülkelerden biri olacak

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonra ne çift kutuplu bir dünya olacak, ne tek kutuplu bir tek bölgenin, bir tek ülkenin, bir tek çevrenin yönlendireceği... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T17:03+0300

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çok kutuplu dünya

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İstanbul'da bulunan Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Cihannüma İstanbul Konferansı'na, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılım gösterdi. Programda konuşan Kurtuluş, uluslararası ilişkileri analiz ederek, Türkiye'nin çok kutuplu dünyada en önemli ülkelerden biri olacağını ifade etti.Kurtulmuş, Sovyetler Birliği'nin yıkılması ardından ABD'nin 30 sene boyunca dünyayı yönetmeye çalıştığını fakat bu dönemin sona erdiğini söyleyerek, "Bu dönemin sona erişi ise 2 sene önce 2022'de Afganistan'dan Amerika'nın hızlı bir şekilde çıkışıyla birlikte başlayan süreçtir. Orada sadece insanlar uçakların kapısından, tekerleklerinden asılarak bir acziyet manzarası ortaya koymuyor. O manzara aynı zamanda dünyada hükümferman olduğu zannedilen küresel düzeninde maalesef, her taraftan döküldüğünü artık ayakta kalmadığını kalamadığını gösteren bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonra yeni bir dünya inşa edilecektir" ifadelerini kullandı.'Çok merkezli bir dünyanın kurulacağını görüyoruz'TBMM Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

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numan kurtulmuş, tbmm, sovyetler birliği, türkiye, çok kutuplu dünya, abd, rusya, çin, dış politika