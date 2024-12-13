Numan Kurtulmuş: Çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye en önemli ülkelerden biri olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Türkiye, Suriye’de öncelikle ülkenin tümüne hakim, merkezi bir yönetim kurulmasına odaklanmalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
“Bakanlar TBMM’de neden gergin?”
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihten bugüne korku filmlerinin gelişimi, tarzları, klişeleri ve kişileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Sığınmacı meselesi ve Suriye
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/numan-kurtulmus-cok-kutuplu-dunya-duzeninde-turkiye-en-onemli-ulkelerden-biri-olacak-1091504730.html
Numan Kurtulmuş: Çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye en önemli ülkelerden biri olacak
Numan Kurtulmuş: Çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye en önemli ülkelerden biri olacak
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonra ne çift kutuplu bir dünya olacak, ne tek kutuplu bir tek bölgenin, bir tek ülkenin, bir tek çevrenin yönlendireceği... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T17:03+0300
2024-12-13T17:03+0300
türkiye
numan kurtulmuş
tbmm
sovyetler birliği
türkiye
çok kutuplu dünya
abd
rusya
çin
dış politika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091504574_0:0:1475:830_1920x0_80_0_0_c96ba66f8bc8067cae39df84532ba158.jpg
İstanbul'da bulunan Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Cihannüma İstanbul Konferansı'na, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılım gösterdi. Programda konuşan Kurtuluş, uluslararası ilişkileri analiz ederek, Türkiye'nin çok kutuplu dünyada en önemli ülkelerden biri olacağını ifade etti.Kurtulmuş, Sovyetler Birliği'nin yıkılması ardından ABD'nin 30 sene boyunca dünyayı yönetmeye çalıştığını fakat bu dönemin sona erdiğini söyleyerek, "Bu dönemin sona erişi ise 2 sene önce 2022'de Afganistan'dan Amerika'nın hızlı bir şekilde çıkışıyla birlikte başlayan süreçtir. Orada sadece insanlar uçakların kapısından, tekerleklerinden asılarak bir acziyet manzarası ortaya koymuyor. O manzara aynı zamanda dünyada hükümferman olduğu zannedilen küresel düzeninde maalesef, her taraftan döküldüğünü artık ayakta kalmadığını kalamadığını gösteren bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonra yeni bir dünya inşa edilecektir" ifadelerini kullandı.'Çok merkezli bir dünyanın kurulacağını görüyoruz'TBMM Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/cin-disisleri-bakani-wang-rusyayla-birlikte-cok-kutuplu-dunyanin-insasina-katkida-bulunacagiz-1088746689.html
türkiye
sovyetler birliği
abd
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091504574_137:0:1348:908_1920x0_80_0_0_a45139764e478074d0e8b0645a205b1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, tbmm, sovyetler birliği, türkiye, çok kutuplu dünya, abd, rusya, çin, dış politika
numan kurtulmuş, tbmm, sovyetler birliği, türkiye, çok kutuplu dünya, abd, rusya, çin, dış politika

Numan Kurtulmuş: Çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye en önemli ülkelerden biri olacak

17:03 13.12.2024
© BATUHAN TOPRAK-AW349553Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© BATUHAN TOPRAK-AW349553
Abone ol
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonra ne çift kutuplu bir dünya olacak, ne tek kutuplu bir tek bölgenin, bir tek ülkenin, bir tek çevrenin yönlendireceği bir dünya olacak. Tam tersine çok kutuplu aslında çok merkezli yeni bir dünyanın kurulacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.
İstanbul'da bulunan Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Cihannüma İstanbul Konferansı'na, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılım gösterdi. Programda konuşan Kurtuluş, uluslararası ilişkileri analiz ederek, Türkiye'nin çok kutuplu dünyada en önemli ülkelerden biri olacağını ifade etti.
Kurtulmuş, Sovyetler Birliği'nin yıkılması ardından ABD'nin 30 sene boyunca dünyayı yönetmeye çalıştığını fakat bu dönemin sona erdiğini söyleyerek, "Bu dönemin sona erişi ise 2 sene önce 2022'de Afganistan'dan Amerika'nın hızlı bir şekilde çıkışıyla birlikte başlayan süreçtir. Orada sadece insanlar uçakların kapısından, tekerleklerinden asılarak bir acziyet manzarası ortaya koymuyor. O manzara aynı zamanda dünyada hükümferman olduğu zannedilen küresel düzeninde maalesef, her taraftan döküldüğünü artık ayakta kalmadığını kalamadığını gösteren bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonra yeni bir dünya inşa edilecektir" ifadelerini kullandı.

'Çok merkezli bir dünyanın kurulacağını görüyoruz'

TBMM Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:
Önümüzde çok net olan bir şey var. Bundan sonra ne çift kutuplu bir dünya olacak, ne tek kutuplu bir tek bölgenin, bir tek ülkenin, bir tek çevrenin yönlendireceği bir dünya olacak tam tersine çok kutuplu aslında çok merkezli yeni bir dünyanın kurulacağını hep birlikte göreceğiz. Bu süreç içerisinde bu çok kutupluluk çok merkezlilik içerisinde dünyada bazı ülkelerin fevkalade önemli hale geldiğini göreceğiz, zaten görüyoruz. Bu ülkelerden birisi, başlıcalarından birisi de hiç abartısız söylüyorum ki Türkiye'dir bizim ülkemizdir.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
DÜNYA
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla birlikte çok kutuplu dünyanın inşasına katkıda bulunacağız
3 Ekim, 08:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала