https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/nobel-ekonomi-odulu-sahibi-prof-dr-acemoglu-uyardi-dunyayi-ilerleyen-senelerde-belirsizlik-bekliyor-1091513299.html

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Acemoğlu uyardı: 'Dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik bekliyor'

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Acemoğlu uyardı: 'Dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik bekliyor'

Sputnik Türkiye

2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Acemoğlu, dünyayı gelecek senelerde belirsizlik durumunun beklediğini belirterek bunların en başında verimlilik... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T18:16+0300

2024-12-13T18:16+0300

2024-12-13T18:21+0300

dünya

daron acemoğlu

nobel ödülü

yapay zeka

donald trump

abd

enflasyon

verimlilik

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Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik durumunun beklediğini söyledi.Bunun sebebinin hem jeopolitik hem enflasyon hem de yapısal değişimlerin ortasında olmaktan kaynaklandığını anlatan Acemoğlu, "Bazıları fırsat yaratıyor, bazıları ilerisi için bize olanaklar sağlıyor ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var" dedi.Üretkenlik probleminden bahseden Acemoğlu, dünyanın jeopolitik açıdan kendini yeniden yaptığını, küreselleşmenin niteliğinin değişmek üzere olduğunu kaydetti.Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin hem demokrasi hem Amerika hem de küresel yapının yenilenmesi açısından büyük belirsizlikler ortaya çıkarttığını belirten Acemoğlu, yapay zekayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Yapay zekada büyük bir fikir ayrılığı olduğuna dikkati çeken Acemoğlu, 2025 ve 2026 yıllarında bu durumun nasıl olacağının görüleceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/nobel-odullu-daron-acemoglu-dunyayi-tamamen-degistirecek-teknoloji-diyerek-konustu-bircok-insan-1091275877.html

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daron acemoğlu, nobel ödülü, yapay zeka, donald trump, abd, enflasyon, verimlilik