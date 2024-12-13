https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/nobel-ekonomi-odulu-sahibi-prof-dr-acemoglu-uyardi-dunyayi-ilerleyen-senelerde-belirsizlik-bekliyor-1091513299.html
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Acemoğlu uyardı: 'Dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik bekliyor'
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Acemoğlu uyardı: 'Dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik bekliyor'
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2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Acemoğlu, dünyayı gelecek senelerde belirsizlik durumunun beklediğini belirterek bunların en başında verimlilik... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T18:16+0300
2024-12-13T18:16+0300
2024-12-13T18:21+0300
dünya
daron acemoğlu
nobel ödülü
yapay zeka
donald trump
abd
enflasyon
verimlilik
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Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik durumunun beklediğini söyledi.Bunun sebebinin hem jeopolitik hem enflasyon hem de yapısal değişimlerin ortasında olmaktan kaynaklandığını anlatan Acemoğlu, "Bazıları fırsat yaratıyor, bazıları ilerisi için bize olanaklar sağlıyor ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var" dedi.Üretkenlik probleminden bahseden Acemoğlu, dünyanın jeopolitik açıdan kendini yeniden yaptığını, küreselleşmenin niteliğinin değişmek üzere olduğunu kaydetti.Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin hem demokrasi hem Amerika hem de küresel yapının yenilenmesi açısından büyük belirsizlikler ortaya çıkarttığını belirten Acemoğlu, yapay zekayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Yapay zekada büyük bir fikir ayrılığı olduğuna dikkati çeken Acemoğlu, 2025 ve 2026 yıllarında bu durumun nasıl olacağının görüleceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/nobel-odullu-daron-acemoglu-dunyayi-tamamen-degistirecek-teknoloji-diyerek-konustu-bircok-insan-1091275877.html
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daron acemoğlu, nobel ödülü, yapay zeka, donald trump, abd, enflasyon, verimlilik
daron acemoğlu, nobel ödülü, yapay zeka, donald trump, abd, enflasyon, verimlilik
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Acemoğlu uyardı: 'Dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik bekliyor'
18:16 13.12.2024 (güncellendi: 18:21 13.12.2024)
2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Acemoğlu, dünyayı gelecek senelerde belirsizlik durumunun beklediğini belirterek bunların en başında verimlilik probleminin olduğunun altını çizdi.
Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik durumunun beklediğini söyledi.
Bunun sebebinin hem jeopolitik hem enflasyon hem de yapısal değişimlerin ortasında olmaktan kaynaklandığını anlatan Acemoğlu, "Bazıları fırsat yaratıyor, bazıları ilerisi için bize olanaklar sağlıyor ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var" dedi.
Üretkenlik probleminden bahseden Acemoğlu, dünyanın jeopolitik açıdan kendini yeniden yaptığını, küreselleşmenin niteliğinin değişmek üzere olduğunu kaydetti.
Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin hem demokrasi hem Amerika hem de küresel yapının yenilenmesi açısından büyük belirsizlikler ortaya çıkarttığını belirten Acemoğlu, yapay zekayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Yapay zeka tamamen dünyanın her tarafını değiştirmek projesiyle ortaya çıkmış bir şey. Buradaki olanaklar sonsuz, riskler sonsuz. Yapay zekayı kim kullanacak, nasıl kullanacak? Bunun Amerika'ya ne etkisi olacak, Çin'e ne etkisi olacak, Türkiye'ye ne etkisi olacak? Yani birçok ülke buna aslında hazır değil. Yapay zekanın yönü belirsiz. Örneğin şu anda oraya akan para trilyonlar düzeyine gelmiş durumda, dünyada ama hala hiçbir uygulamasını göremiyoruz. Özellikle şirketlerde üretkenliği arttıran.
Yapay zekada büyük bir fikir ayrılığı olduğuna dikkati çeken Acemoğlu, 2025 ve 2026 yıllarında bu durumun nasıl olacağının görüleceğini söyledi.