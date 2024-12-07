https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/nobel-odullu-daron-acemoglu-dunyayi-tamamen-degistirecek-teknoloji-diyerek-konustu-bircok-insan-1091275877.html

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu, 'Dünyayı tamamen değiştirecek teknoloji' diyerek konuştu: 'Birçok insan işini kaybedebilir'

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu, 'Dünyayı tamamen değiştirecek teknoloji' diyerek konuştu: 'Birçok insan işini kaybedebilir'

Sputnik Türkiye

2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yapay zekanın, dünyayı tamamen değiştirecek bir teknoloji olduğunu belirterek birçok insanın... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T16:02+0300

2024-12-07T16:02+0300

2024-12-07T16:06+0300

dünya

isveç

daron acemoğlu

yapay zeka

işsizlik

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İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 Nobel Fizik, Kimya ve Ekonomi ödüllerini kazanan 7 bilim insanı, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde konferans verdi.Konferans sonrası açıklamada bulunan Acemoğlu, "Yapay zeka, içinde bulunduğumuz dünyayı tamamen değiştirecek bir teknoloji. Büyük fırsatlar, aynı zamanda büyük tehlikeler yaratacak bir teknoloji" ifadelerini kullandı.Yapay zekaya 'korkunç bir yatırım yapıldığını' aktaran Acemoğlu, şunları kaydetti:'Birçok insan işini kaybedebilir'Acemoğlu, "Yapay zekayı otomasyon içinde kullanmak da çok kolay. Bu ne demek? Birçok insan işini kaybedebilir, bu olunca eşitsizlik artar, hatta sosyal barış için de iyi olmaz. Diğer yandan yapay zekayla işçilerin verimini artırmak da çok mümkün. Sonuçta işçilerin ihtiyacı olan şey daha çok bilgi. Yapay zekayı öyle geliştirmek mümkün. Böylece insanlar çok daha iyi bilgilere sahip olup, sosyal alanda, siyasi hayatlarında da daha bilgili kararlar verebilirler" diye konuştu.Kısa süre içinde yapay zekanın çok şeyin belirleyicisi olacağını dile getiren Daron Acemoğlu, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/ilber-ortaylidan-daron-acemoglu-elestirisi-ozurlu-bir-yazarin-etkisinde--1090757413.html

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isveç, daron acemoğlu, yapay zeka, işsizlik