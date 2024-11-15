İzzet Çapa kalp krizi geçirdiğini duyurdu: 'Kim oradaydı kim değildi unutmam'

… Zora düştüm atlattım… Dara düştüm atlattım… Bir başıma kaldım, atlattım… Evim üstüme yıkıldı, atlattım… Boğazıma düğüm ettiğiniz ne varsa, atlattım… Dostumun düşmanlığını da atlatacağım hiç endişeniz olmasın… Zor zamanları unuturum, düştüğümde kim ittiyse belki affeder onu bile unuturum… Ama vefa duyduğum insanları unutmam, duymadığım insanları da öyle… Kim oradaydı kim değildi, kimin düşünmesi bile yetti, kimin aklına bile gelmedi, unutmam... Zor zamanda olmayanın telafisi yok bende… Sırası var, acelesi yok…