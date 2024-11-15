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İzzet Çapa kalp krizi geçirdiğini duyurdu: 'Kim oradaydı kim değildi unutmam'
İzzet Çapa kalp krizi geçirdiğini duyurdu: 'Kim oradaydı kim değildi unutmam'
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İşletmeci İzzet Çapa geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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İşletmeci İzzet Çapa, sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini ve hastanede dinlendiğini duyurdu.İzzet Çapa kalp krizi geçirdi: 'Gözümü hastanede açtım'Çapa yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Zor zamanda olmayanın telafisi yok bende'Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Çapa, vefa duyduğum insanları unutmayacağını vurguladı:
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izzet çapa, kalp krizi, sosyal medya
izzet çapa, kalp krizi, sosyal medya

İzzet Çapa kalp krizi geçirdiğini duyurdu: 'Kim oradaydı kim değildi unutmam'

13:30 15.11.2024
© Fotoğrafİzzet Çapa
İzzet Çapa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Fotoğraf
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İşletmeci İzzet Çapa geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
İşletmeci İzzet Çapa, sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini ve hastanede dinlendiğini duyurdu.

İzzet Çapa kalp krizi geçirdi: 'Gözümü hastanede açtım'

Çapa yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Vücudumun verdiği sinyalleri dinlemediğim için gözümü hastanede açtım… Kardeşlerim Bartu ve Ecem’in zamanında müdahalesiyle kazasız belasız atlattım… Şimdi hastanede dinleniyorum… Yılmaz, Ecem, Zeynep ve Bartu bebek gibi bakıyorlar bana… Çok daha iyi olacağım… Merak eden tüm dostlara selam olsun…”
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'Zor zamanda olmayanın telafisi yok bende'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Çapa, vefa duyduğum insanları unutmayacağını vurguladı:
… Zora düştüm atlattım… Dara düştüm atlattım… Bir başıma kaldım, atlattım… Evim üstüme yıkıldı, atlattım… Boğazıma düğüm ettiğiniz ne varsa, atlattım… Dostumun düşmanlığını da atlatacağım hiç endişeniz olmasın… Zor zamanları unuturum, düştüğümde kim ittiyse belki affeder onu bile unuturum… Ama vefa duyduğum insanları unutmam, duymadığım insanları da öyle… Kim oradaydı kim değildi, kimin düşünmesi bile yetti, kimin aklına bile gelmedi, unutmam... Zor zamanda olmayanın telafisi yok bende… Sırası var, acelesi yok…
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