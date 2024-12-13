https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/nbade-gecenin-sonuclari-miami-heat-son-4-macini-kazandi-1091487666.html

NBA'de gecenin sonuçları: Miami Heat, son 4 maçını kazandı

NBA'de gecenin sonuçları: Miami Heat, son 4 maçını kazandı

Sputnik Türkiye

Miami Heat, Raptors'ı mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Kings, Pelicans karşısında zorlanmasına rağmen kazandı. Celtics ise Pistons'ı farklı geçti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan üç karşılaşmada dikkat çekici sonuçlar alındı. Miami Heat, Toronto Raptors'ı 114-104 mağlup ederek art arda dördüncü galibiyetini elde etti. Bam Adebayo'nun 21 sayı ve 16 ribauntla 'double-double' yaptığı mücadelede, Tyler Herro da 23 sayıyla katkı sağladı. Raptors adına Gradey Dick'in kaydettiği 22 sayı yenilgiyi önleyemedi.Kings, Pelicans Karşısında Zorlandı Ama KazandıSacramento Kings, New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 111-109 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Kings'in yıldız oyuncusu Domantas Sabonis, 32 sayı ve 20 ribaunt ile dikkat çekerken, DeMar DeRozan ise 29 sayı üretti. Ev sahibi ekipte CJ McCollum’un 36 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.Celtics, Pistons'a Farklı Üstünlük SağladıBoston Celtics, Detroit Pistons'ı ağırladığı maçta 123-99 gibi rahat bir skorla galip geldi. Celtics'te Payton Pritchard, 27 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu.

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sacremento kings, nba, nba all-star, miami heat, demar derozan , toronto raptors, basketbol, abd