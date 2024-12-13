NBA'de gecenin sonuçları: Miami Heat, son 4 maçını kazandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul'da yaşama maliyeti 4,5 asgari ücrete denk
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/nbade-gecenin-sonuclari-miami-heat-son-4-macini-kazandi-1091487666.html
NBA'de gecenin sonuçları: Miami Heat, son 4 maçını kazandı
NBA'de gecenin sonuçları: Miami Heat, son 4 maçını kazandı
Sputnik Türkiye
Miami Heat, Raptors'ı mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Kings, Pelicans karşısında zorlanmasına rağmen kazandı. Celtics ise Pistons'ı farklı geçti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T10:43+0300
2024-12-13T10:43+0300
spor
sacremento kings
nba
nba all-star
miami heat
demar derozan
toronto raptors
basketbol
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082772852_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edeb8d87c9ffa152770c381b1d8fafdb.jpg
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan üç karşılaşmada dikkat çekici sonuçlar alındı. Miami Heat, Toronto Raptors'ı 114-104 mağlup ederek art arda dördüncü galibiyetini elde etti. Bam Adebayo'nun 21 sayı ve 16 ribauntla 'double-double' yaptığı mücadelede, Tyler Herro da 23 sayıyla katkı sağladı. Raptors adına Gradey Dick'in kaydettiği 22 sayı yenilgiyi önleyemedi.Kings, Pelicans Karşısında Zorlandı Ama KazandıSacramento Kings, New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 111-109 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Kings'in yıldız oyuncusu Domantas Sabonis, 32 sayı ve 20 ribaunt ile dikkat çekerken, DeMar DeRozan ise 29 sayı üretti. Ev sahibi ekipte CJ McCollum’un 36 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.Celtics, Pistons'a Farklı Üstünlük SağladıBoston Celtics, Detroit Pistons'ı ağırladığı maçta 123-99 gibi rahat bir skorla galip geldi. Celtics'te Payton Pritchard, 27 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/turkiye-kritik-esikte-uefa-ulke-puanlari-listesi-guncellendi-en-net-tablo-ortaya-cikti-1091478051.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082772852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80c96c46786898dd3bc666eb8e654f43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sacremento kings, nba, nba all-star, miami heat, demar derozan , toronto raptors, basketbol, abd
sacremento kings, nba, nba all-star, miami heat, demar derozan , toronto raptors, basketbol, abd

NBA'de gecenin sonuçları: Miami Heat, son 4 maçını kazandı

10:43 13.12.2024
© WU HONGNBA
NBA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© WU HONG
Abone ol
Miami Heat, Raptors'ı mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Kings, Pelicans karşısında zorlanmasına rağmen kazandı. Celtics ise Pistons'ı farklı geçti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan üç karşılaşmada dikkat çekici sonuçlar alındı. Miami Heat, Toronto Raptors'ı 114-104 mağlup ederek art arda dördüncü galibiyetini elde etti.
Bam Adebayo'nun 21 sayı ve 16 ribauntla 'double-double' yaptığı mücadelede, Tyler Herro da 23 sayıyla katkı sağladı. Raptors adına Gradey Dick'in kaydettiği 22 sayı yenilgiyi önleyemedi.
Kings, Pelicans Karşısında Zorlandı Ama Kazandı
Sacramento Kings, New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 111-109 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Kings'in yıldız oyuncusu Domantas Sabonis, 32 sayı ve 20 ribaunt ile dikkat çekerken, DeMar DeRozan ise 29 sayı üretti. Ev sahibi ekipte CJ McCollum’un 36 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Celtics, Pistons'a Farklı Üstünlük Sağladı
Boston Celtics, Detroit Pistons'ı ağırladığı maçta 123-99 gibi rahat bir skorla galip geldi. Celtics'te Payton Pritchard, 27 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu.
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
SPOR
Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı
06:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала