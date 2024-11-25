https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/erdogandan-kilicdarogluna-durusmadaki-sozleri-nedeniyle-500-bin-liralik-tazminat-davasi-1090799578.html

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na duruşmadaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na duruşmadaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen talimat duruşmasındaki sözleri... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T15:00+0300

2024-11-25T15:00+0300

2024-11-25T15:23+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

dava

mahkeme

tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen talimat duruşmasındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle" Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçtiğini anımsattı.Aradan geçen 8 yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda "bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığını, aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğünü" ifade eden Aydın, "Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir." ifadesini kullandı.Aydın, Kılıçdaroğlu, hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını ve ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/hakim-karsisina-cikan-kilicdaroglu-milliyetci-ve-vatansever-diye-bildiklerimiz-isbirlikci-cikti-1090711808.html

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erdoğan kılıçdaroğlu, erdoğan kılıçdaroğlu dava, erdoğan kılıçdaroğlu tazminat davası