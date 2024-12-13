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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii’nden ilk paylaşım
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii’nden ilk paylaşım
Sputnik Türkiye
Suriye'yi ziyareti gündem olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Şam'da bulunan Emevi Camii'nde namaz anına ait... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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namaz
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği anları paylaştı.Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni dün ziyaret eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın gündem olmuştu. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türk Bayrağı'nı not olarak ekleyerek namaz kıldığı fotoğrafını yayınladı.Emevi Camii nerede?Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camii aynı zamanda Şam Ulu Camii olarak da bilinir ve İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. İslam tarihindeki en eski ve en büyük camilerden biri olarak kabul edilen camii 705 yılında Emevi Halifesi I. Velid döneminde inşa edildi. Hz. Yahya'nın (Yuhanna) başının burada bulunduğuna inanılır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/mit-baskani-ibrahim-kalin-suriyenin-baskenti-sama-gitti-1091464449.html
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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii’nden ilk paylaşım

23:51 13.12.2024
© Fotoğrafİbrahim Kalın Instagram
İbrahim Kalın Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© Fotoğraf
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Suriye'yi ziyareti gündem olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Şam'da bulunan Emevi Camii'nde namaz anına ait fotoğrafını kamuoyuna paylaştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği anları paylaştı.
Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni dün ziyaret eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın gündem olmuştu. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türk Bayrağı'nı not olarak ekleyerek namaz kıldığı fotoğrafını yayınladı.

Emevi Camii nerede?

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camii aynı zamanda Şam Ulu Camii olarak da bilinir ve İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. İslam tarihindeki en eski ve en büyük camilerden biri olarak kabul edilen camii 705 yılında Emevi Halifesi I. Velid döneminde inşa edildi. Hz. Yahya'nın (Yuhanna) başının burada bulunduğuna inanılır.
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
TÜRKİYE
MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'a gitti
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