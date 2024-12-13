https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/mit-baskani-ibrahim-kalindan-emevi-camiinden-ilk-paylasim-1091520142.html

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii’nden ilk paylaşım

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii’nden ilk paylaşım

Sputnik Türkiye

Suriye'yi ziyareti gündem olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Şam'da bulunan Emevi Camii'nde namaz anına ait... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T23:51+0300

2024-12-13T23:51+0300

2024-12-13T23:51+0300

türkiye

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ibrahim kalın

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği anları paylaştı.Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni dün ziyaret eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın gündem olmuştu. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türk Bayrağı'nı not olarak ekleyerek namaz kıldığı fotoğrafını yayınladı.Emevi Camii nerede?Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camii aynı zamanda Şam Ulu Camii olarak da bilinir ve İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. İslam tarihindeki en eski ve en büyük camilerden biri olarak kabul edilen camii 705 yılında Emevi Halifesi I. Velid döneminde inşa edildi. Hz. Yahya'nın (Yuhanna) başının burada bulunduğuna inanılır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/mit-baskani-ibrahim-kalin-suriyenin-baskenti-sama-gitti-1091464449.html

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emevi camii

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