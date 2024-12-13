https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/mit-baskani-ibrahim-kalindan-emevi-camiinden-ilk-paylasim-1091520142.html
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii’nden ilk paylaşım
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii’nden ilk paylaşım
Sputnik Türkiye
Suriye'yi ziyareti gündem olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Şam'da bulunan Emevi Camii'nde namaz anına ait... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T23:51+0300
2024-12-13T23:51+0300
2024-12-13T23:51+0300
türkiye
emevi camii
suriye
suriye hükümeti
suriye muhalefeti
suriye krizi
ibrahim kalın
namaz
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091519837_0:26:750:448_1920x0_80_0_0_f00586c001c62506320c7082c585a9f6.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği anları paylaştı.Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni dün ziyaret eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın gündem olmuştu. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türk Bayrağı'nı not olarak ekleyerek namaz kıldığı fotoğrafını yayınladı.Emevi Camii nerede?Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camii aynı zamanda Şam Ulu Camii olarak da bilinir ve İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. İslam tarihindeki en eski ve en büyük camilerden biri olarak kabul edilen camii 705 yılında Emevi Halifesi I. Velid döneminde inşa edildi. Hz. Yahya'nın (Yuhanna) başının burada bulunduğuna inanılır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/mit-baskani-ibrahim-kalin-suriyenin-baskenti-sama-gitti-1091464449.html
türkiye
emevi camii
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091519837_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_8dc02c9130f275246af498a44567b644.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emevi camii nerede, emevi camii namaz, namaz saatleri, yatsı namazı, sabah namazı, akşam namazı, cuma namazı, akşam namazı, öğle namazı, ikindi namazı
emevi camii nerede, emevi camii namaz, namaz saatleri, yatsı namazı, sabah namazı, akşam namazı, cuma namazı, akşam namazı, öğle namazı, ikindi namazı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii’nden ilk paylaşım
Suriye'yi ziyareti gündem olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Şam'da bulunan Emevi Camii'nde namaz anına ait fotoğrafını kamuoyuna paylaştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği anları paylaştı.
Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni dün ziyaret eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın gündem olmuştu. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türk Bayrağı'nı not olarak ekleyerek namaz kıldığı fotoğrafını yayınladı.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camii aynı zamanda Şam Ulu Camii olarak da bilinir ve İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. İslam tarihindeki en eski ve en büyük camilerden biri olarak kabul edilen camii 705 yılında Emevi Halifesi I. Velid döneminde inşa edildi. Hz. Yahya'nın (Yuhanna) başının burada bulunduğuna inanılır.