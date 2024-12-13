Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm: La Nina Türkiye buz kesecek; fırtına, buzlanma ve yoğun kar yağışı geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-kodlu-alarm-la-nina-turkiye-buz-kesecek-firtina-buzlanma-ve-yogun-1091478285.html
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm: La Nina Türkiye buz kesecek; fırtına, buzlanma ve yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm: La Nina Türkiye buz kesecek; fırtına, buzlanma ve yoğun kar yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Artvin ve Rize için şiddetli yağış; Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T07:00+0300
2024-12-13T07:13+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
bayburt
giresun
trabzon
kar
kar yağışı
kar fırtınası
yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801348_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6952e6fe1b745e1fe1acefbd2137fac5.jpg
Meteoroloji, ülke genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışları için dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Artvin ve Rize turuncu kodla uyarılırken, Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Bu illerde özellikle öğleden sonra yağışların etkisini artıracağı belirtildi.Şiddetli yağışlar ve kar tehlikesiRize ve Artvin çevresinde beklenen yağışlar 51-100 kg/m² arasında değişebilecek ve yer yer şiddetli sağanak görülecek. Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan’da yağışların çok kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. 300 metre ve üzerindeki rakımlarda ise kar yağışının etkili olacağı ve kar kalınlıklarının artabileceği ifade edildi.Fırtına etkisini gösterecekMeteoroloji, Batı ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 50-75 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde tam fırtına (75 km/saat üzeri) bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.Buzlanma ve çığ riski uyarısıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Özellikle Rize, Artvin ve Bayburt çevresinde yoğun kar yağışı alan bölgelerde ulaşım aksamaları ve çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu konuda dikkatli olması istendi.Hava sıcaklıkları normallerin altındaMeteoroloji raporlarına göre, hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği; diğer bölgelerde ise normallerine yakın bir düzeyde olacağı belirtildi. Soğuk hava dalgasının Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedileceği öngörülüyor.Renk kodlarının anlamlarıMeteoroloji'nin renk kodlu uyarı sistemi şu şekilde açıklandı:Uzmanlardan önerilerUzmanlar, şiddetli yağış alan bölgelerde sel, su baskını, heyelan riskine karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı da vatandaşların seyahat planlarını gözden geçirmesi öneriliyor.Marmara: Sağanak yağış ve sis bekleniyorMarmara Bölgesi’nde doğu kesimlerde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde sis ve pus görülecek.Ege: Az bulutlu ve sisliEge Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus etkili olabilir.Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hakimAkdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.İç Anadolu: Karla karışık yağmur bekleniyorİç Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sivas çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.Batı Karadeniz: Yağmur ve kar etkiliBatı Karadeniz’de kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve sis görülecek.Orta ve Doğu Karadeniz: Kuvvetli yağış uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Doğu Anadolu: Kar yağışı ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Van, Hakkâri ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı görülecek. Bölgenin doğusunda buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.Güneydoğu Anadolu: Puslu ve bulutlu havaGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde pus etkili olabilir.Denizlerde fırtına bekleniyorMeteoroloji, Karadeniz ve Akdeniz açıklarında kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Dalga boylarının 3,5 metreye kadar çıkabileceği belirtilirken, denizcilerin dikkatli olması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kiralik-ve-satilik-tasinmazlarda-yeni-donem-basliyor-1-ocaktan-itibaren-yururluge-girecek-1091479030.html
türkiye
bayburt
giresun
trabzon
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801348_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_8fb607b0f2a2205ee97e5b0444e5e409.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, bayburt, giresun, trabzon, kar, kar yağışı, kar fırtınası, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, istanbul kar yağışı, aşırı yağışlar, kuvvetli yağış, dolu yağışı, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, bayburt, giresun, trabzon, kar, kar yağışı, kar fırtınası, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, istanbul kar yağışı, aşırı yağışlar, kuvvetli yağış, dolu yağışı, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm: La Nina Türkiye buz kesecek; fırtına, buzlanma ve yoğun kar yağışı geliyor

07:00 13.12.2024 (güncellendi: 07:13 13.12.2024)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Artvin ve Rize için şiddetli yağış; Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan için çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Kar, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşlara tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji, ülke genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışları için dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Artvin ve Rize turuncu kodla uyarılırken, Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Bu illerde özellikle öğleden sonra yağışların etkisini artıracağı belirtildi.

Şiddetli yağışlar ve kar tehlikesi

Rize ve Artvin çevresinde beklenen yağışlar 51-100 kg/m² arasında değişebilecek ve yer yer şiddetli sağanak görülecek. Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan’da yağışların çok kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. 300 metre ve üzerindeki rakımlarda ise kar yağışının etkili olacağı ve kar kalınlıklarının artabileceği ifade edildi.

Fırtına etkisini gösterecek

Meteoroloji, Batı ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 50-75 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde tam fırtına (75 km/saat üzeri) bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve çığ riski uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Özellikle Rize, Artvin ve Bayburt çevresinde yoğun kar yağışı alan bölgelerde ulaşım aksamaları ve çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu konuda dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıkları normallerin altında

Meteoroloji raporlarına göre, hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği; diğer bölgelerde ise normallerine yakın bir düzeyde olacağı belirtildi. Soğuk hava dalgasının Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedileceği öngörülüyor.

Renk kodlarının anlamları

Meteoroloji'nin renk kodlu uyarı sistemi şu şekilde açıklandı:
Yeşil: Hava durumu normal.
Sarı: Potansiyel tehlike. Dikkatli olunmalı.
Turuncu: Hava durumu tehlikeli, ciddi tedbirler alınmalı.
Kırmızı: Çok tehlikeli. Hayatı tehdit eden meteorolojik olay.

Uzmanlardan öneriler

Uzmanlar, şiddetli yağış alan bölgelerde sel, su baskını, heyelan riskine karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı da vatandaşların seyahat planlarını gözden geçirmesi öneriliyor.

Marmara: Sağanak yağış ve sis bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde doğu kesimlerde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde sis ve pus görülecek.
Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege: Az bulutlu ve sisli

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus etkili olabilir.
Afyonkarahisar: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 11°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa: 12°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hakim

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Adana: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Kahramanmaraş: 11°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Mersin: 17°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu: Karla karışık yağmur bekleniyor

İç Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sivas çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
Ankara: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
Sivas: 3°C, parçalı ve kar yağışlı

Batı Karadeniz: Yağmur ve kar etkili

Batı Karadeniz’de kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve sis görülecek.
Bolu: 3°C, çok bulutlu, kar yağışlı
Düzce: 8°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Kastamonu: 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak: 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Amasya: 9°C, çok bulutlu, yağmurlu
Artvin: 5°C, çok bulutlu, kar yağışlı
Samsun: 11°C, çok bulutlu, yağmurlu
Tokat: 5°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur
Trabzon: 11°C, çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu

Doğu Anadolu: Kar yağışı ve çığ tehlikesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Van, Hakkâri ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı görülecek. Bölgenin doğusunda buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Erzurum: -4°C, çok bulutlu
Kars: 0°C, çok bulutlu
Malatya: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 2°C, çok bulutlu, kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu: Puslu ve bulutlu hava

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde pus etkili olabilir.
Diyarbakır: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Denizlerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Karadeniz ve Akdeniz açıklarında kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Dalga boylarının 3,5 metreye kadar çıkabileceği belirtilirken, denizcilerin dikkatli olması istendi.
Karadeniz: Kuvvetli fırtına, dalga: 3-3,5 m
Marmara: Sağanak yağış, dalga: 1,5 m
Ege: Kuvvetli rüzgar, dalga: 2,5 m
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
EKONOMİ
Kiralık ve satılık taşınmazlarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
07:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала