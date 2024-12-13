https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-kodlu-alarm-la-nina-turkiye-buz-kesecek-firtina-buzlanma-ve-yogun-1091478285.html

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm: La Nina Türkiye buz kesecek; fırtına, buzlanma ve yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm: La Nina Türkiye buz kesecek; fırtına, buzlanma ve yoğun kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Artvin ve Rize için şiddetli yağış; Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T07:00+0300

2024-12-13T07:00+0300

2024-12-13T07:13+0300

türkiye

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Meteoroloji, ülke genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışları için dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Artvin ve Rize turuncu kodla uyarılırken, Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Bu illerde özellikle öğleden sonra yağışların etkisini artıracağı belirtildi.Şiddetli yağışlar ve kar tehlikesiRize ve Artvin çevresinde beklenen yağışlar 51-100 kg/m² arasında değişebilecek ve yer yer şiddetli sağanak görülecek. Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan’da yağışların çok kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. 300 metre ve üzerindeki rakımlarda ise kar yağışının etkili olacağı ve kar kalınlıklarının artabileceği ifade edildi.Fırtına etkisini gösterecekMeteoroloji, Batı ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 50-75 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde tam fırtına (75 km/saat üzeri) bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.Buzlanma ve çığ riski uyarısıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Özellikle Rize, Artvin ve Bayburt çevresinde yoğun kar yağışı alan bölgelerde ulaşım aksamaları ve çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu konuda dikkatli olması istendi.Hava sıcaklıkları normallerin altındaMeteoroloji raporlarına göre, hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği; diğer bölgelerde ise normallerine yakın bir düzeyde olacağı belirtildi. Soğuk hava dalgasının Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedileceği öngörülüyor.Renk kodlarının anlamlarıMeteoroloji'nin renk kodlu uyarı sistemi şu şekilde açıklandı:Uzmanlardan önerilerUzmanlar, şiddetli yağış alan bölgelerde sel, su baskını, heyelan riskine karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı da vatandaşların seyahat planlarını gözden geçirmesi öneriliyor.Marmara: Sağanak yağış ve sis bekleniyorMarmara Bölgesi’nde doğu kesimlerde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde sis ve pus görülecek.Ege: Az bulutlu ve sisliEge Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus etkili olabilir.Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hakimAkdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.İç Anadolu: Karla karışık yağmur bekleniyorİç Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sivas çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.Batı Karadeniz: Yağmur ve kar etkiliBatı Karadeniz’de kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve sis görülecek.Orta ve Doğu Karadeniz: Kuvvetli yağış uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Doğu Anadolu: Kar yağışı ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Van, Hakkâri ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı görülecek. Bölgenin doğusunda buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.Güneydoğu Anadolu: Puslu ve bulutlu havaGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde pus etkili olabilir.Denizlerde fırtına bekleniyorMeteoroloji, Karadeniz ve Akdeniz açıklarında kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Dalga boylarının 3,5 metreye kadar çıkabileceği belirtilirken, denizcilerin dikkatli olması istendi.

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