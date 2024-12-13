Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm: La Nina Türkiye buz kesecek; fırtına, buzlanma ve yoğun kar yağışı geliyor
07:00 13.12.2024 (güncellendi: 07:13 13.12.2024)
© AAKar yağışı
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Artvin ve Rize için şiddetli yağış; Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan için çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Kar, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşlara tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji, ülke genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışları için dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Artvin ve Rize turuncu kodla uyarılırken, Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Bu illerde özellikle öğleden sonra yağışların etkisini artıracağı belirtildi.
Şiddetli yağışlar ve kar tehlikesi
Rize ve Artvin çevresinde beklenen yağışlar 51-100 kg/m² arasında değişebilecek ve yer yer şiddetli sağanak görülecek. Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan’da yağışların çok kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. 300 metre ve üzerindeki rakımlarda ise kar yağışının etkili olacağı ve kar kalınlıklarının artabileceği ifade edildi.
Fırtına etkisini gösterecek
Meteoroloji, Batı ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 50-75 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde tam fırtına (75 km/saat üzeri) bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve çığ riski uyarısı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Özellikle Rize, Artvin ve Bayburt çevresinde yoğun kar yağışı alan bölgelerde ulaşım aksamaları ve çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu konuda dikkatli olması istendi.
Hava sıcaklıkları normallerin altında
Meteoroloji raporlarına göre, hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği; diğer bölgelerde ise normallerine yakın bir düzeyde olacağı belirtildi. Soğuk hava dalgasının Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedileceği öngörülüyor.
Renk kodlarının anlamları
Meteoroloji'nin renk kodlu uyarı sistemi şu şekilde açıklandı:
Yeşil: Hava durumu normal.
Sarı: Potansiyel tehlike. Dikkatli olunmalı.
Turuncu: Hava durumu tehlikeli, ciddi tedbirler alınmalı.
Kırmızı: Çok tehlikeli. Hayatı tehdit eden meteorolojik olay.
Uzmanlardan öneriler
Uzmanlar, şiddetli yağış alan bölgelerde sel, su baskını, heyelan riskine karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı da vatandaşların seyahat planlarını gözden geçirmesi öneriliyor.
Marmara: Sağanak yağış ve sis bekleniyor
Marmara Bölgesi’nde doğu kesimlerde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde sis ve pus görülecek.
Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Ege: Az bulutlu ve sisli
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus etkili olabilir.
Afyonkarahisar: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 11°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hakim
Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Adana: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Kahramanmaraş: 11°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Mersin: 17°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu: Karla karışık yağmur bekleniyor
İç Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sivas çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
Ankara: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
Sivas: 3°C, parçalı ve kar yağışlı
Batı Karadeniz: Yağmur ve kar etkili
Batı Karadeniz’de kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve sis görülecek.
Bolu: 3°C, çok bulutlu, kar yağışlı
Düzce: 8°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Kastamonu: 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak: 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Kuvvetli yağış uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Amasya: 9°C, çok bulutlu, yağmurlu
Artvin: 5°C, çok bulutlu, kar yağışlı
Samsun: 11°C, çok bulutlu, yağmurlu
Tokat: 5°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur
Trabzon: 11°C, çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu
Doğu Anadolu: Kar yağışı ve çığ tehlikesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Van, Hakkâri ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı görülecek. Bölgenin doğusunda buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Erzurum: -4°C, çok bulutlu
Kars: 0°C, çok bulutlu
Malatya: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 2°C, çok bulutlu, kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu: Puslu ve bulutlu hava
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde pus etkili olabilir.
Diyarbakır: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizlerde fırtına bekleniyor
Meteoroloji, Karadeniz ve Akdeniz açıklarında kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Dalga boylarının 3,5 metreye kadar çıkabileceği belirtilirken, denizcilerin dikkatli olması istendi.
Karadeniz: Kuvvetli fırtına, dalga: 3-3,5 m
Marmara: Sağanak yağış, dalga: 1,5 m
Ege: Kuvvetli rüzgar, dalga: 2,5 m