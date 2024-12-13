https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/mbappe-psgye-karsi-actigi-davayi-kaybetti-1091491325.html
Mbappe, PSG'ye karşı açtığı davayı kaybetti
Mbappe, PSG'ye karşı açtığı davayı kaybetti
Sputnik Türkiye
Güncel olarak Real Madrid takımında oynayan Kylian Mbappe, eski takımı PSG'ye açtığı davayı kaybetti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T13:02+0300
2024-12-13T13:02+0300
2024-12-13T13:02+0300
spor
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kylian mbappe
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fransa futbol federasyonu
real madrid
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Fransa Ligue 1 Disiplin Kurulu, Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain'den (PSG) talep ettiği 55 milyon Euro’luk bonus davasında oyuncunun başvurusunu 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi. Bu kararla birlikte davanın kazananı PSG oldu.2024-2025 sezonu öncesinde PSG ile sözleşme yenilemeyi reddeden ve Real Madrid ile anlaşan Mbappe, daha önce ödenmeyen maaşlar ve bonuslar nedeniyle kulübüne dava açmıştı. Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi başlangıçta oyuncunun bu talebini desteklemişti. Ancak PSG, durumu Paris Adli Mahkemesi'ne taşıyarak söz konusu talebin yasal olarak geçersiz olduğunu savundu.'Mbappe ile anlaşmaya açığız'Fransız medyasında yer alan haberlere göre PSG, Mbappe ile anlaşmaya açık olduğunu belirterek, gerekirse durumu Uzlaşma Kurulu'na taşımaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak kulüp, oyuncunun talep ettiği tam tutarı ödemeyi planlamıyor. Arabuluculuk yoluyla çözüm bulunabileceğine inanan PSG, bu süreçte 'yapıcı bir tutum sergilediğini' vurguladı.PSG’den Resmi AçıklamaPSG, dava sürecinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:PSG, Mbappe’nin yedi yıl boyunca kulüpte geçirdiği süre boyunca taraftarlara ve kulübün değerlerine saygı göstermesi gerektiğini belirterek, bu süreçte hem hukuki hem de etik açıdan haklarını korumaya devam edeceğini açıkladı.
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futbol, mbappe, kylian mbappe, paris, paris saint-germain (psg), fransa futbol federasyonu, real madrid, dava
futbol, mbappe, kylian mbappe, paris, paris saint-germain (psg), fransa futbol federasyonu, real madrid, dava
Mbappe, PSG'ye karşı açtığı davayı kaybetti
Güncel olarak Real Madrid takımında oynayan Kylian Mbappe, eski takımı PSG'ye açtığı davayı kaybetti.
Fransa Ligue 1 Disiplin Kurulu, Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain'den (PSG) talep ettiği 55 milyon Euro’luk bonus davasında oyuncunun başvurusunu 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi. Bu kararla birlikte davanın kazananı PSG oldu.
2024-2025 sezonu öncesinde PSG ile sözleşme yenilemeyi reddeden ve Real Madrid ile anlaşan Mbappe, daha önce ödenmeyen maaşlar ve bonuslar nedeniyle kulübüne dava açmıştı. Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi başlangıçta oyuncunun bu talebini desteklemişti. Ancak PSG, durumu Paris Adli Mahkemesi'ne taşıyarak söz konusu talebin yasal olarak geçersiz olduğunu savundu.
'Mbappe ile anlaşmaya açığız'
Fransız medyasında yer alan haberlere göre PSG, Mbappe ile anlaşmaya açık olduğunu belirterek, gerekirse durumu Uzlaşma Kurulu'na taşımaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak kulüp, oyuncunun talep ettiği tam tutarı ödemeyi planlamıyor. Arabuluculuk yoluyla çözüm bulunabileceğine inanan PSG, bu süreçte 'yapıcı bir tutum sergilediğini' vurguladı.
PSG, dava sürecinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Disiplin Komitesi’nin, oyuncunun talebine rağmen PSG’ye herhangi bir ceza vermemesi kulüp adına memnuniyet vericidir. Komite, başvuruyu kabul edilemez ilan ederek bu uzun sürecin sonlanmasını sağlamıştır. Hukuk Komitesi, tarafların arabuluculuk yoluyla anlaşmasını önerse de oyuncu bu süreci reddetmiştir. Oyuncunun sözleşme taahhütlerinden geri çekilme kararı, hem kulüp hem de Fransız futbolu adına zarar verici bir durum yaratmıştır."
PSG, Mbappe’nin yedi yıl boyunca kulüpte geçirdiği süre boyunca taraftarlara ve kulübün değerlerine saygı göstermesi gerektiğini belirterek, bu süreçte hem hukuki hem de etik açıdan haklarını korumaya devam edeceğini açıkladı.